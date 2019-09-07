Хабиб Нурмагомедов — Дастин Порье. Прогнозы (к. 1.60) и ставки на поединок UFC 7 сентября 2019 года

В рамках очередного турнира UFC состоится встреча действующего чемпиона в легком весе Хабиба Нурмагомедова и претендента на титул Дастина Порье. Бой будет проведен 7 сентября в Абу-Даби. Прогноз на Хабиб Нурмагомедов — Дастин Порье.

Хабиб Нурмагомедов

Хабиб Нурмагомедов — один из самых известных отечественных бойцов в UFC. На сегодняшний день россиянин остается непобедимым, поскольку за всю карьеру в этом турнире он ни разу не уступил сопернику.

Статистика выступлений в смешанных единоборствах следующая: 27 боев и 27 побед. Из них Хабиб 10 раз побеждал решением судей, 8 раз нокаутом и 9 раз оппонент стучал по настилу. В UFC на счету российского спортсмена 11 побед.

Отличительные черты Нурмагомедова — это безупречная выносливость, отличная борьба как в стойке, так и на ногах.

Периодически боец может удивлять в ударке. К примеру, несколько чувствительных ударов в голову от дагестанца пропустил Конор Макгрегор.

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Последнее противостояние с ирландцем принесло Нурмагомедову защиту титула. Он просто измотал «скандально известного» в партере и уже в конце боя провел удушающий на шее.

Дастин Порье

Дастин Порье — одногодка Нурмагомедова. Боец провел 30 поединков в MMA, выиграв 25 раз и уступив в 5 случаях. В UFC у него 17 побед и 4 поражения.

Дастин Порье globallookpress.com

Примечательно, что Порье имеет больший процент досрочных побед при почти одинаковом количестве поединков — 11 против 5 у Хабиба.

Американец отличается напором, выносливостью и характерным боксерским стилем. Чаще всего он наносит акцентированные удары руками в голову. Довольно часто боец идет в размен с соперником, пытаясь оказывать большое давление.

Последний бой, который он провел, был с Максом Холлоуэйем. Там состоялась настоящая битва, в которой все определили судьи. Порье одержал победу единогласным решением, одержав тем самым временный титул чемпиона UFC в легком весе.

Прогноз на бой Нурмагомедов — Порье

Букмекеры считают фаворитом Хабиба Нурмагомедова — 1.28 на дагестанца и 4.10 на Порье. Досрочная победа первого оценивается коэффом 2.10, при этом вероятность такого же исхода в пользу американца сопровождается коэффом 5.00.

Бойцы явно выступают в разных стилях. Стоит отметить, что Хабиб выше своего оппонента на 2 см — 177 против 175 см.

При этом размах рук у Порье больше — 183 против 178 см. Именно длинной рук и будет пользоваться американский боец.

Каждый из бойцов попытается навязать свой стиль. С уверенностью можно заявить, что большая часть боя будет проходить внизу, в партере. Оттуда Хабиб нанесет больше всего ударов, чтобы измотать выносливого Порье.

Американец уже показывал свои навыки ухода от тейкдаунов, но все же такого серьезного борца на его пути еще не было.

Приличный футворк и чувство дистанции, а также выносливость позволят Порье достойно противостоять Нурмагомедову долгое время. Прогноз — победа в 4, 5 раунде или решением судей за 1.60.

Также мы считаем, что Хабибу не удастся выиграть раньше 4 раунда. Все-таки Порье очень мотивирован и явно не станет сдаваться в 4 раунде, как Макрегор. Прогноз — 5 раунд начнется за 2.00. 0