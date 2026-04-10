прогноз на матч НХЛ, ставка за 2.10

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Детройт» будет принимать «Нью-Джерси». Игра пройдет на «Литтл Сизарс Арене» 12 апреля. Начало встречи — в 00:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Детройт — Нью-Джерси с коэффициентом для ставки за 2.10.

«Детройт»

Турнирное положение: В восточном зачете «Детройт» прописался на 10-й строчке с 91 очком на счету. От зоны плей-офф команду из Мичигана отделяет 1 турнирный пункт.

Последние матчи: В начале месяца «Детройт» — после победы над «Филадельфией» (4:2) — провалил выезд на территорию «Рейнджерс» (1:4), а затем дома уступил «Миннесоте» (4:5).

Потерей одного балла закончилась встреча с «Коламбусом» (3:4, бул.), тогда как накануне «Ред Уингз» забрали важнейшие 2 очка в очередном матче против «Филадельфии» (6:3).

Не сыграют: Мейсон Аплтон, Майкл Расмуссен, Джон Гибсон.

Состояние команды: По ходу сезона «Детройт» входил в число претендентов на плей-офф, но спад на заключительном отрезке существенно осложнил жизнь коллективу из Мичигана.

На десять последних матчей «Ред Уингз» приходятся только три победных результата. В домашних же стенах команда Тодда Маклеллана заработала всего 3 очка в шести предыдущих встречах.

«Нью-Джерси»

Турнирное положение: В активе «Нью-Джерси» 83 очка, с которыми команда томится на 13-й строчке в таблице Восточной конференции, потеряв шансы на выход в плей-офф.

Последние матчи: Днями ранее «Нью-Джерси» дважды встретился с «Монреалем», которому проиграл в домашних стенах (3:4, бул.), но над которым учинил расправу в Канаде (3:0).

Вернувшись в родные стены, «Девилз» потерпели две неудачи в играх против гостей из Пенсильвании. Сперва команда Шелдона Кифа сгорела «Филадельфии» (1:5), а накануне — «Питтсбургу» (2:5).

Не сыграют: Арсений Грицюк, Люк Хьюз, Зак Макивен, Стефан Ноусен, Бретт Песс.

Состояние команды: «Нью-Джерси» провел провальный сезон, который сопровождался кадровыми проблемами, плохими результатами и привел к досрочному вылету из борьбы за плей-офф.

В восьми недавних матчах команда Шелдона Кифа потерпела пять поражений. Четыре проигранные встречи на этом отрезке сопровождались минимум 4 пропущенными голами.

Статистика для ставок

В 4 личных встречах из 5 последних команды забивали 7 и более голов

«Детройт» забивал 3 шайбы и более в 7 личных встречах из 8 последних

«Нью-Джерси» победил в 3 матчах из 5 последних на территории «Детройта»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Детройта» оценивается букмекерами в 2.10, ничья — в 4.31, победа «Нью-Джерси» — в 3.10.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.80, на тотал меньше 5.5 — за 2.11.

Прогноз: «Детройту» на домашнем льду терять нечего, в особенности в матче против «Нью-Джерси», на фоне которого «крылья» должны продемонстрировать лучшие качества ради победных баллов.

Ставка: «Детройт» победит за 2.10.

Прогноз: «Нью-Джерси» не преследует никаких турнирных целей, но все равно может проявить неуступчивость и обеспечить уровень сопротивления, который раскроет игру в плане результативности.

Ставка: Тотал больше 5.5 за 1.80.