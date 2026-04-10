«Бостон» добьется результата при своих трибунах?

прогноз на матч НХЛ, ставка за 2.10

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Бостон» будет принимать «Тампу-Бэй». Игра пройдет в «ТД Гарден» 11 апреля. Начало встречи — в 19:30 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Бостон — Тампа-Бэй с коэффициентом для ставки за 2.10.

«Бостон»

Турнирное положение: Бостонцы в таблице Востока занимают 6-е место с 96 очками в наличии, по дополнительным цифрам отставая от 5-го «Питтсбурга».

Последние матчи: В игре 1 апреля «Бостон» в домашних стенах снес «Даллас» (6:3), после чего допустил череду провалов.

В ходе новой гостевой серии коллектив Марко Штурма потерпел поражения от «Флориды» (1:2), «Тампы-Бэй» (1:3), «Филадельфии» (1:2, от) и «Каролины» (5:6, от).

Не сыграют: У «Бостона» потерь нет.

Состояние команды: На финишной прямой регулярного сезона «Бостон» начал сбоить, в том числе в матчах за пределами домашнего льда, где по ходу всей кампании испытывал проблемы.

Ранее «Брюинз» выдали неплохую серию из шести побед в семи встречах, тогда как в четырех последних — команда Марко Штурма заработала 1 зачетный балл и трижды ограничилась одной заброшенной шайбой.

«Тампа-Бэй»

Турнирное положение: В активе «Тампы» 102 набранных очка, с которыми представители Флориды находятся на 3-м месте в Восточной конференции, на 2 балла отставая от 2-го «Монреаля».

Последние матчи: В начале апреля «Тампа-Бэй» на домашнем льду сгорела «Монреалю» (1:4), но разобралась с «Питтсбургом» (6:3) и «Бостоном» (3:1).

Не самыми приятными эмоциями сопровождались два недавних выезда «Лайтнинг». В частности, команда Джона Купера понесла потери на территории «Баффало» (2:4) и «Оттавы» (2:6).

Не сыграют: Деклан Карлайл, Макс Крозье, Виктор Хедман, Понтус Хольмберг, Доминик Джеймс, Энтони Сирелли, Брэндон Хэгел.

Состояние команды: Серию заключительных матчей «Тампа» постарается провести в попытках забрать у «Каролины» лидерство на Востоке и не опуститься ниже в условиях преследования со стороны «Баффало» и «Монреаля».

Однако отсутствие последовательности в результатах остается одной из ключевых проблем команды Джона Купера, которая в десяти последних матчах — без учета выезда в Квебек — потерпела пять поражений.

Статистика для ставок

«Бостон» не побеждает на протяжении 4 матчей кряду

«Тампа-Бэй» победила в 3 матчах из 4 последних на льду «Бостона»

В 4 личных встречах из 5 предыдущих на территории «Бостона» было забито 7 голов и более

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Бостона» оценивается букмекерами в 2.82, ничья — в 4.37, победа «Тампы-Бэй» — в 2.23.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.59, на тотал меньше 5.5 — за 2.21.

Прогноз: «Бостон» нельзя назвать фаворитом домашнего льда, когда речь заходит о встрече с «Тампой». Но нестабильным гостям из Флориды хозяева наверняка дадут бой.

2.10 «Бостон» победит в матче

Ставка: «Бостон» победит в матче за 2.10.

Прогноз: Действовать против «Тампы» на встречных курсах «Бостон» даже в родных стенах едва ли решится. Команда Марко Штурма попытается проявить академичность и не позволит матчу раскрыться в плане голов.

1.89 Тотал меньше 6

Ставка: Тотал меньше 6 за 1.89.