прогноз на матч КХЛ, ставка за 2.04

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Сочи» будет принимать «Амур». Игра пройдет в «Большом ледовом дворце» 15 марта. Начало встречи — в 17:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Сочи — Амур с коэффициентом для ставки за 2.04.

«Сочи»

Турнирное положение: После 65 матчей «Сочи» находится на 11-м месте в таблице Западной конференции с 44 очками в активе. От «Лады» южан в гонке отстающих отделяет 1 балл.

Последние матчи: 10 марта «Сочи», находясь в столице, проиграл ЦСКА (1:2), которому на следующий день уступил с таким же счетом в ходе другой — возобновленной — встречи, доигранной в Москве (1:2).

Последний на данное время матч команда Дмитрия Михайлова провела против «Ак Барса». В игре на «Татнефть-Арене» гости потерпели скромное поражение (0:2).

Не сыграют: Кэмерон Ли, Илья Николаев, Максим Третьяк, Ноэль Хефенмайер, Игорь Швырев.

Состояние команды: По ходу сезона «Сочи» так и не заявил о себе как о претенденте на попадание в топ-8. Очередную регулярку команда заканчивает в числе двоечников.

На текущее время южане являются худшими в чемпионате по потерям очков и имеют самую низкую в лиге результативность (134). Из 12 последних матчей команды Дмитрия Михайлова 10 закончились поражением.

«Амур»

Турнирное положение: «Амур» после 65 матчей по-прежнему томится на 9-й строчке Востока, имея в активе 58 очков. От зоны плей-офф хабаровчан отделяют 5 турнирных пунктов.

Последние матчи: Предыдущую неделю «Амур» завершил двумя матчами против «Салавата Юлаева» на домашнем льду, где справа понес потерю (1:4), а затем добился яркой победы (6:3).

В минувший вторник команда Александра Андриевского неожиданно проиграла «Барысу» в родных стенах (0:3). Накануне на льду «Спартака» дальневосточники уступили в овертайме (0:1, от).

Не сыграют: Алекс Броадхерст, Евгений Свечников.

Состояние команды: За три игры до конца регулярного сезона «Амур» сохраняет математические шансы на плей-офф, но фактически борьба была проиграна в момент, когда команда сгорела «Барысу» при своих зрителях.

По итогам 65 матчей хабаровчанам принадлежит худший показатель заброшенных шайб в родной конференции (149), хотя низкая результативность не помешала заработать 13 очков в 10 предыдущих встречах.

Статистика для ставок

«Сочи» победил в 3-х личных встречах из 4-х последних

В 2-х личных встречах из последних 3-х команды не забивали больше 3-х голов

В 3-х личных встречах из 4-х последних на территории «Сочи» команды не забивали больше 4-х голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Сочи» оценивается букмекерами в 3.27, ничья — в 4.24, победа «Амура» — в 2.04.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.27, на тотал меньше 5.5 — за 1.70.

Прогноз: «Амур», хоть и проигрывает гонку «Сибири», выдает хорошую — в подавляющем большинстве — концовку регулярки. В одном из последних матчей против слабейшей команды лиги хабаровчане должны забирать победный результат.

Прогноз: С пустотой с точки зрения мотивационной составляющей и в условиях низких показателей голевой эффективности на дистанции, личная встреча вряд ли выйдет за рамки скромной результативности.

