В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Виннипег» будет принимать «Колорадо». Игра пройдет в «Канада Лайф Центре» 14 марта. Начало встречи — в 23:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Виннипег — Колорадо с коэффициентом для ставки за 2.10.

«Виннипег»

Турнирное положение: На момент написания канадцы из Манитобы провели 63 игры и заработали 62 очка, с которыми закрепились на 12-й строчке Запада, на 5 пунктов отставая от плей-офф.

Последние матчи: В начале прошлой недели «Виннипег» вернулся на домашний лед в рамках восьмиматчевой серии при своих трибунах.

Цикл игр в «Канада Лайф Центре» команда Скотта Арниэля начала с побед над «Чикаго» (3:2, от), «Тампой» (4:1) и «Ванкувером» (3:2, от), за которыми последовало поражение от «Анахайма» (1:4).

Не сыграют: Колин Миллер, Владислав Наместников, Нино Нидеррайтер, Нил Пионк.

Состояние команды: В последние недели «Виннипег» прибавил в контексте результатов и на фоне судорожности других претендентов вернулся в борьбу за плей-офф.

В 7 последних матчах «Джетс» набрали 10 очков, включая 6 зачетных баллов в домашних стенах. Однако более длительный отрезок, проведенный в Канаде, указывает на 5 поражений в 9 встречах.

«Колорадо»

Турнирное положение: На момент написания «Колорадо» провел 63 матча, в которых набрал 95 баллов, прописавшись на 1-м месте в зачете Запада. На 5 очков «Эвеланш» в настоящий момент опережают «Даллас».

Последние матчи: Неделей ранее в ходе командировки в Калифорнию «Колорадо» добился победы над «Лос-Анджелесом» (4:2) и «Анахаймом» (5:1).

Позднее «Эвеланш» завернули в Техас, где переиграли «Даллас» (5:4, бул.). В домашних же стенах команда Джареда Беднара взяла верх над «Миннесотой» (3:2, бул.), но уступила «Эдмонтону» (3:4).

Не сыграют: Габриэль Ландескуг, Арттури Лехконен, Логан О’Коннор, Росс Колтон.

Состояние команды: Перед олимпийской паузой безупречные во всем денверцы стали допускать частые промахи в плане результатов. Однако после возобновления чемпионата ситуацию удалось выровнять.

Без учета выезда в Сиэтл в ночь на 13 марта, «Колорадо» с момента завершения Игр в Милане провел 8 матчей, в 6 из которых зафиксировал победу. В 5 встречах на этом же отрезке «Эвс» забивали не менее 4-х голов.

Статистика для ставок

«Виннипег» победил в 2-х последних личных встречах в домашних стенах

«Колорадо» не забивал на льду «Виннипега» в 2-х последних личных встречах

В 4-х личных встречах из 5 последних команды не забивал больше 5 голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Виннипега» оценивается букмекерами в 3.14, ничья — в 4.25, победа «Колорадо» — в 2.10.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.73, на тотал меньше 5.5 — за 2.21.

Прогноз: «Виннипег» включился в борьбу за плей-офф и прокачал результаты последних матчей. Однако «Колорадо» в этом сезоне является командой высокого полета, с которой «Джетс» не в состоянии играть на встречном движении.

Ставка: «Колорадо» победит за 2.10.

Прогноз: В ряде предыдущих личных встреч одной из команд, как правило, удавалось справляться с атакующими накатами другой, в результате чего планка голов оставалась на низком уровне. В подобном ключе предстоящую игру постарается «Колорадо», как правило, сохраняющий спокойствие в оборонительных фазах.

Ставка: Тотал меньше 5.5 за 2.21.