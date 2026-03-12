Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 12 марта.

«Филадельфия» — «Вашингтон» — 4:1

В составе победителей отличились Трэвис Конекны, Оуэн Типпетт, Джейми Драйсдейл и Тревор Зеграс.

Единственную шайбу за гостей забросил Райан Леонард. Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин провёл на льду 15 минут 45 секунд, сделал ассист, нанёс пять бросков по воротам соперника и выполнил два силовых приёма.

«Филадельфия» набрала 71 очко в 64 матчах и поднялась на 11‑е место в Восточной конференции. «Вашингтон» идёт на 12‑й строчке — 71 очко в 66 играх.

«Монреаль» — «Оттава» — 3:2

За «Монреаль» отличились Юрай Слафковски, Александр Тексье и Иван Демидов (у него ещё голевая передача). Теперь у 20‑летнего россиянина 51 (14+37) очко в 64 играх этого сезона.

Обе шайбы в составе гостей — на счету Дрейка Батерсона.

Для «Монреаля» эта победа стала третьей кряду; команда с 82 очками в 64 матчах занимает 4‑е место на «Востоке». «Оттава» идёт на 10‑й строчке — 73 очка в 64 играх.