В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Айлендерс» будут принимать «Лос-Анджелес». Игра пройдет на «UBS Арене» 14 марта. Начало встречи — в 02:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Айлендерс — Лос-Анджелес с коэффициентом для ставки за 1.95.

«Айлендерс»

Турнирное положение: В таблице Востока ньюйоркцы с Лонг-Айленда расположены на 7-м месте. С 79 очками после 65 матчей, «Айлс» отстают от «Питтсбурга» и «Детройта» по дополнительной разнице.

Последние матчи: Первую половину марта «Айлендерс» провели на территории Калифорнии, где в двух матчах из трех проиграли «Анахайму» (1:5) и «Лос-Анджелесу» (3:5).

Победный результат команда Патрика Руа установила лишь на площадке «Сан-Хосе» (2:1, от). В последней встрече «Айлс» взяли верх над «Сент-Луисом» на льду «Энтерпрайза» (4:3, от).

Не сыграют: Пьер Энгвалл, Кайл Палмьери, Александр Романов, Семен Варламов.

Состояние команды: При относительно невысокой вариативности в верхних звеньях, «Айлендерс» проводят бодрый сезон, который в условиях плотной борьбы надеются завершить в зоне плей-офф.

На момент 65 сыгранных матчей «островитянам» принадлежит второй на Востоке показатель по наименьшему количеству пропущенных шайб (186). Кроме того, в 9 последних матчах команда Руа установила 7 побед.

«Лос-Анджелес»

Турнирное положение: После 64 матчей «Лос-Анджелес» переместился на 9-ю позицию в таблице Запада с 67 очками в активе. От зоны плей-офф калифорнийцы отстают по дополнительной разнице.

Последние матчи: Неделей ранее, 6 марта, «Лос-Анджелес» принимал у себя «Айлендерс». В той встрече победу одержали «Кингз», а Артемий Панарин набрал 1+1.

В следующем матче на своей территории команда Ди Джея Смита не смогла справиться с «Монреалем» (3:4). В недавних гостевых встречах «Лос-Анджелес» переиграл «Коламбус» (4:5, от), но уступил «Бостону» (1:2, от).

Не сыграют: Йоэль Армиа, Кевин Фиала, Андрей Кузьменко.

Состояние команды: В прошлом месяце «Лос-Анджелес» сменил тренера и совершил усиление в атаку в надежде навязать борьбу за одну из последних позиций в зоне Кубка.

При этом самой острой проблемой «Кингз» является результативность. В среднем за игру «короли» забрасывают 2,64 шайбы, уступая в родной конференции лишь безнадежным андердогам уровня «Ванкувера» и «Калгари».

Статистика для ставок

«Лос-Анджелес» победил в 4-х последних личных встречах

«Лос-Анджелес» забивал в ворота «Айлендерс» 4 шайбы и более в 2-х последних личных встречах

«Лос-Анджелес» не проигрывал в основное время на территории «Айлендерс» в 4-х последних матчах кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Айлендерс» оценивается букмекерами в 2.12, ничья — в 4.26, победа «Лос-Анджелеса» — в 3.08.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.81, на тотал меньше 5.5 — за 2.09.

Прогноз: «Айлендерс» в домашних условиях, как правило, добиваются хороших результатов, играя в атаку. В матче против «Лос-Анджелеса», состояние которого далеко от оптимального, ньюйоркцы будут нацелены на победные очки.

Ставка: «Айлендерс» не проиграют + ТБ 4.5 за 1.97.

Прогноз: Матчи обеих команд нередко перетекают в овертайм либо по причине неуступчивости, либо из-за потери концентрации. Нельзя исключать, что и в личной встрече щетинистые «середняки» не смогут определить победителя в основное время.

Ставка: Ничья за 4.26.