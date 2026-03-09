прогноз на матч НХЛ, ставка за 2.11

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй» будет принимать «Коламбус». Игра пройдет на «Амали-Арене» 11 марта. Начало встречи — в 02:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Тампа-Бэй — Коламбус с коэффициентом для ставки за 2.11.

«Тампа-Бэй»

Турнирное положение: После 62 матчей «Тампа» переместилась на 3-е место в таблице Востока с 82 очками на счету. От 2-го «Баффало» команда из Флориды отстала на 2 турнирных пункта.

Последние матчи: 1 марта «Тампа-Бэй» провела последний домашний матч, который завершился крупным поражением от «Баффало» (2:6).

Не менее провально стартовала серия выездов, в рамках которой коллектив Джона Купера сгорел «Миннесоте» (1:5) и «Виннипегу» (1:4). Днями позже «Лайтнинг» разбили «Торонто» (5:2), но уступили «Баффало» в крышесносной встрече в «КиБэнк Центре» (7:8).

Не сыграют: Макс Крозье, Эмиль Лиллеберг, Доминик Джеймс, Ник Пол, Гэйдж Гонсалвес.

Состояние команды: «Тампа-Бэй» находится в числе лидеров Востока, но проводит объективно слабый отрезок и начинает испытывать больше давления в среде повышенной конкуренции.

В 6 последних матчах команда Джона Купера установила только одну победу. Более того, в 5 проигранных встречах «Лайтнинг» неизменно пропускали 5 голов и более. Трижды результативность «Тампы» ограничивалась одной-двумя шайбами.

«Коламбус»

Турнирное положение: В 62 матчах на момент написания «Коламбус» набрал 73 очка и сумел закрепиться на 9-й строчке Востока, на 3 зачетных балла отставая от восьмерки.

Последние матчи: В домашней игре 1 марта «Коламбус» уступил «Айлендерс» (3:4, от), но на территории другого нью-йоркского клуба — «Рейнджерс» — добился победы (5:4, от).

По 2 зачетных балла команда Рика Боунесса забрала в матчах против «Нэшвилла» (3:2) и «Флориды» (4:2) в Огайо, где накануне не смогла справиться с «Ютой» (4:5, от).

Не сыграют: Данте Фаббро, Брендан Смит.

Состояние команды: На контрасте с катастрофой начала сезона «Коламбус» демонстрирует исключительный прогресс. С назначением Рика Боунесса коллектив из Огайо выбрался из-под завалов таблицы Востока и вплотную приблизился к топ-8.

Фрагментарно «Блю Джекетс» дают осечки, но за счет характера навязывают плотную борьбу любому по уровню сопернику. В 13 последних матчах команда оформила 10 побед и заработала 22 очка.

Статистика для ставок

«Коламбус» победил в 3-х личных встречах из 5 последних

«Тампа-Бэй» забивала 4 гола и более в 6 личных встречах из 7 последних

В 5 личных встречах из 6 последних было забито не менее 7 голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Тампы-Бэй» оценивается букмекерами в 1.78, ничья — в 4.62, победа «Коламбуса» — в 3.96.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.57, на тотал меньше 5.5 — за 2.25.

Прогноз: В последние недели две «Тампа-Бэй» выглядит неподобающе не только по результатам, но и в плане игры в обороне. Текущая форма «Лайтнинг» позволяет «Коламбусу», набравшему уверенный ход, рассчитывать на победные баллы в непростых гостевых условиях.

Ставка: «Коламбус» не проиграет за 2.11.

Прогноз: «Коламбус» не боятся действовать широко в атаке. Между тем безобразная оборонительная игра «Тампы» может стать ключевым моментом, который позволит состояться результативному противостоянию.

Ставка: Тотал больше 6 за 1.80.