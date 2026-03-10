Победителя в основное время не будет?

прогноз на матч КХЛ, ставка за 2.00

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Динамо» будет принимать «Шанхайские Драконы». Игра пройдет на «ВТБ Арене» 11 марта, начало — в 19:30 (мск). Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Динамо — Шанхайские Драконы с коэффициентом для ставки за 2.00.

«Динамо»

Турнирное положение: «Динамо» занимает 7-е место в Западной конференции, московский клуб вышел в плей-офф Континентальной хоккейной лиги. В 63 матчах регулярного чемпионата хоккеисты Вячеслава Козлова набрали 75 очков.

Последние матчи: В рамках минувшего тура московское «Динамо» переиграло минское «Динамо» (6:4). Дублями отметились Егор Римашевский и Дилан Сикура. Также по одной шайбе забросили Никита Гусев и Роман Калиниченко

Не сыграют: у «Динамо» нет игроков, которые пропустят матч.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Прогнозы и ставки на КХЛ

Состояние команды: Прервалась проигрышная серия московского «Динамо», ранее бело-голубые потерпели фиаско в матче против «Автомобилиста» (0:4) и СКА (1:2 ОТ).

«Шанхайские Драконы»

Турнирное положение: «Шанхайские Драконы» занимают 9-е место в Западной конференции, набрав 54 очков, команда из Китая лишилась всех шансов на проход в плей-офф КХЛ.

Последние матчи: Китайская команда на домашнем льду потерпела поражение в матче против «Барыса» (4:8).

Не сыграют: у «Шанхайских Драконов» нет игроков, которые пропустят матч.

Состояние команды: В последних играх хоккеисты Митча Лав выиграли лишь у «Лады» (2:1), но проиграли «Сибири» (1:2), «Автомобилисту» (1:4), ЦСКА (5:6 ОТ).

Статистика для ставок

«Динамо» Москва занимает 7-е место в Западной конференции

«Шанхайские Драконы» занимает 9-е место в Западной конференции

В этом сезоне команды провели 5 очных матчей; серия в пользу московского «Динамо» — 3:2

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Динамо» оценивается букмекерами в 1.40, ничья — в 5.50, а победа «Шанхайских Драконов» — в 6.40.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.00, на тотал меньше 5.5 — за 1.80.

Прогноз: Московское «Динамо» за матч забивает 3 гола, «Шанхайские Драконы» отправляют в сетку ворот соперников в среднем по 2 шайбы. Можно рискнуть и сыграть на результативности поединка.

2.00 ТБ 5.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.00 на матч «Динамо» — «Шанхайские Драконы» позволит вывести на карту выигрыш 1000₽, общая выплата — 2000₽

Ставка: ТБ 5.5 с коэффициентом 2.00.

Прогноз: «Динамо» и «Шанхайские Драконы» в среднем за матч забрасывают друг другу по 5 шайб. В двух очных поединках соперники определяли победителя только в овертайме или по буллитам.

5.50 Будет ничья в основное время Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 5.50 на матч «Динамо» — «Шанхайские Драконы» принесёт чистый выигрыш 4500₽, общая выплата — 5500₽

Ставка: Будет ничья в основное время с коэффициентом 5.50