В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Динамо» будет принимать «Шанхайские Драконы». Игра пройдет на «ВТБ Арене» 11 марта, начало — в 19:30 (мск). Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Динамо — Шанхайские Драконы с коэффициентом для ставки за 2.00.
«Динамо»
Турнирное положение: «Динамо» занимает 7-е место в Западной конференции, московский клуб вышел в плей-офф Континентальной хоккейной лиги. В 63 матчах регулярного чемпионата хоккеисты Вячеслава Козлова набрали 75 очков.
Последние матчи: В рамках минувшего тура московское «Динамо» переиграло минское «Динамо» (6:4). Дублями отметились Егор Римашевский и Дилан Сикура. Также по одной шайбе забросили Никита Гусев и Роман Калиниченко
Не сыграют: у «Динамо» нет игроков, которые пропустят матч.
Состояние команды: Прервалась проигрышная серия московского «Динамо», ранее бело-голубые потерпели фиаско в матче против «Автомобилиста» (0:4) и СКА (1:2 ОТ).
«Шанхайские Драконы»
Турнирное положение: «Шанхайские Драконы» занимают 9-е место в Западной конференции, набрав 54 очков, команда из Китая лишилась всех шансов на проход в плей-офф КХЛ.
Последние матчи: Китайская команда на домашнем льду потерпела поражение в матче против «Барыса» (4:8).
Не сыграют: у «Шанхайских Драконов» нет игроков, которые пропустят матч.
Состояние команды: В последних играх хоккеисты Митча Лав выиграли лишь у «Лады» (2:1), но проиграли «Сибири» (1:2), «Автомобилисту» (1:4), ЦСКА (5:6 ОТ).
Статистика для ставок
- «Динамо» Москва занимает 7-е место в Западной конференции
- «Шанхайские Драконы» занимает 9-е место в Западной конференции
- В этом сезоне команды провели 5 очных матчей; серия в пользу московского «Динамо» — 3:2
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Динамо» оценивается букмекерами в 1.40, ничья — в 5.50, а победа «Шанхайских Драконов» — в 6.40.
На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.00, на тотал меньше 5.5 — за 1.80.
Прогноз: Московское «Динамо» за матч забивает 3 гола, «Шанхайские Драконы» отправляют в сетку ворот соперников в среднем по 2 шайбы. Можно рискнуть и сыграть на результативности поединка.
Ставка: ТБ 5.5 с коэффициентом 2.00.
Прогноз: «Динамо» и «Шанхайские Драконы» в среднем за матч забрасывают друг другу по 5 шайб. В двух очных поединках соперники определяли победителя только в овертайме или по буллитам.
Ставка: Будет ничья в основное время с коэффициентом 5.50