«Чикаго» не сумеет проявить себя на льду «Далласа»

прогноз на матч НХЛ, ставка за 1.80

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Даллас» будет принимать «Чикаго». Игра пройдет в «Американ Эйрлайнс-центре» 9 марта. Начало встречи — в 01:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Даллас — Чикаго с коэффициентом для ставки за 1.80.

«Даллас»

Турнирное положение: После 62 матчей в активе «Далласа» — 86 очков, с которыми команда находится на 2-й позиции в таблице Западной конференции, на 2 балла опережая «Миннесоту».

Последние матчи: После олимпийской паузы «Даллас» провел две встречи в домашних стенах, где разбил «Сиэтл» (4:1) и вырвал победу у «Нэшвилла» (3:2, от).

В следующих матчах — на канадской территории — «Старз» переехали «Ванкувер» (6:1) и «Калгари» (6:1). Накануне команда Глена Гулуцана драматично проиграла от «Колорадо» (4:5, бул.).

Не сыграют: Радек Факса, Микко Рантанен, Тайлер Сегин.

Состояние команды: «Даллас» проводит сильный сезон и выдает мощный промежуточный отрезок. При самых удачных раскладах «Старз» могут сократить отставание от «Колорадо» в гонке лидеров чемпионата.

На текущее время техасцы входят в четверку сильнейших клубов лиги по результативности. Кроме того, на дистанции в 11 последних матчей команда Глена Гулуцана добилась 10 побед и заработала 21 зачетный балл.

«Чикаго»

Турнирное положение: «Чикаго» провел 62 матча и заработал 56 очков. В Западной конференции коллектив из Иллинойса занимает 14-е место, на 11 пунктов отставая от основной восьмерки.

Последние матчи: В начале весеннего цикла сезона «Чикаго» провел серию выездов, которая началась с поражения от «Колорадо» (1:3).

В следующем матче коллектив Джеффа Блашилла одержал уверенную победу над «Ютой» (4:0), а накануне проиграл «Виннипегу» (2:3, от). Во встрече при домашних трибунах 7 марта «Блэкхокс» уступили «Ванкуверу» (3:6).

Не сыграют: Райан Эллис, Ши Вебер, Теуво Терявяйнен.

Состояние команды: По ходу регулярки «Чикаго» бездарно растратил свой потенциал и превратился из твердого середняка с претензиями на плей-офф в одного из аутсайдеров Запада.

В 12 последних матчах команда Джеффа Блашилла потерпела 10 поражений. Серьезные проблемы «Блэкхокс» испытывают и на домашнем льду, где 8 из 10 предыдущих встреч завершились провалом.

Статистика для ставок

«Чикаго» победил в 3-х личных встречах из 4-х последних

В 4-х последних личных встречах команды забивали не менее 6 голов

«Даллас» не проигрывает «Чикаго» на домашнем льду на протяжении 5 матчей кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Далласа» оценивается букмекерами в 1.62, ничья — в 4.77, победа «Чикаго» — в 4.87.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.90, на тотал меньше 5.5 — за 1.98.

Прогноз: «Даллас» сейчас демонстрирует хорошую динамику результатов и здорово действует системно. «Чикаго», который на дистанции заметно просел по качеству игры, не сможет проявить себя на территории техасцев.

Ставка: Индивидуальный тотал «Чикаго» меньше 2 за 1.80.

Прогноз: «Далласу» хватит тактических умений, чтобы справиться с тем давлением, которое попытаются организовать гости. Со своей стороны «Старз» вряд ли взвинтят темп, отдав предпочтение сдержанной манере игры.

Ставка: Тотал меньше 5.5 за 1.98.