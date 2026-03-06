«Монреаль» зажжет на площадке в Калифорнии?

прогноз на матч НХЛ, ставка за 1.91

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Лос-Анджелес» будет принимать «Монреаль». Игра пройдет на «Crypto.com Арене» 8 марта. Начало встречи — в 03:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Лос-Анджелес — Монреаль с коэффициентом для ставки за 1.91.

«Лос-Анджелес»

Турнирное положение: В активе калифорнийского коллектива — 61 сыгранный матч и 64 очка, с которыми тот занимает 10-ю строчку в Западной конференции, на 3 балла отставая от топ-8.

Последние матчи: В домашней встрече 1 марта «Лос-Анджелес» установил скромную победу над «Калгари» (2:0), за счет которой была прервана серия из 4-х поражений.

Однако уже в следующем матче на калифорнийской площадке «Кингз» проиграли «Колорадо» (2:4). В последней встрече команда Ди Джея Смита взяла верх над «Айлендерс» (5:3).

Не сыграют: Йоэль Армиа, Куинтон Байфилд, Кевин Фиала, Андрей Кузьменко, Дарси Кемпер.

Состояние команды: В плане турнирного положения и тонуса на дистанции «Лос-Анджелес» уступает двум другим калифорнийским франшизам и рискует не выйти в кубковый этап.

В 10 предыдущих матчах «Кингз», сменившие накануне главного тренера, потерпели 7 поражений. В 6 встречах на этом же отрезке коллектив из «Города ангелов» пропускал не менее 4-х голов.

«Монреаль»

Турнирное положение: На момент написания «Монреаль» провел 60 матчей и набрал 75 очков, с которыми обосновался на 5-м месте на Востоке, по дополнительной разнице опережая «Питтсбург» и «Айлендерс».

Последние матчи: После возобновления регулярного сезона «Монреаль» на домашней площадке потерпел поражение от «Айлендерс» (4:3, от).

В другой игре при своих болельщиках коллектив Мартена Сан-Луи переехал «Вашингтон» (6:2). Калифорнийскую серию тем временем «Канадиенс» начали с потери очков на льду «Сан-Хосе» (5:7).

Не сыграют: Патрик Лайне, Джо Велено.

Состояние команды: По ходу сезона «Монреаль» не блещет последовательностью в игре, но проводит сильную кампанию и сохраняет шансы на прописку в числе лидеров конференции.

На момент написания «Канадиенс» принадлежит лучший на Востоке показатель результативности, но вместе с тем команда входит в тройку самых часто пропускающих — наряду с «Торонто» и «Флоридой».

Статистика для ставок

«Лос-Анджелес» победил в 9 последних личных встречах

«Лос-Анджелес» обыгрывал «Монреаль» в 3 шайбы и более в 5 последних матчах

«Лос-Анджелес» забивал 4 гола и более в 3-х личных встречах дома из 4-х последних

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Лос-Анджелеса» оценивается букмекерами в 2.50, ничья — в 4.22, победа «Монреаля» — в 2.54.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.74, на тотал меньше 5.5 — за 2.20.

Прогноз: «Монреаль» по-прежнему не может поймать нужный ритм в плане стабильной игры, но конкретно во встрече в Калифорнии канадцы способны забрать победный результат, учитывая кадровые и структурные проблемы «Кингз».

Ставка: «Монреаль» победит в матче за 1.91.

Прогноз: «Монреаль» входит в группу лидеров чемпионата по результативности и обладает необходимыми качествами в верхней линии, за счет которых на площадке «Лос-Анджелеса» можно добиться высоких показателей эффективности в зоне соперника.

Ставка: Индивидуальный тотал «Монреаля» больше 3 за 2.02.