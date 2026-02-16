прогноз на матч КХЛ, ставка за 1.84

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Автомобилист» будет принимать «Сочи». Игра пройдет на «УГМК-Арене» 17 февраля. Начало встречи — в 17:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Автомобилист — Сочи с коэффициентом для ставки за 1.84.

«Автомобилист»

Турнирное положение: С 66 очками, добытыми в 55 матчах, «Автомобилист» находится на 4-й позиции в Восточной конференции, на 9 баллов отставая от «Ак Барса».

Последние матчи: В первых матчах февральской серии «Автомобилист», будучи на выезде, обыграл «Авангард» (3:2, от), но отлетел на льду «Металлурга» Мг (1:4).

В матче 13 января команда Николая Заварухина не смогла сломить сопротивление «Динамо» Москва (1:2). В очередной встрече с «Металлургом» Мг екатеринбуржцы учинили настоящую расправу (8:1).

Не сыграют: Дмитрий Юдин не сыграет из-за травмы, Стефан Да Коста пропускает встречу из-за участия на Олимпиаде.

Состояние команды: «Автомобилист» проводит регулярный сезон ни шатко ни валко, хотя на флажке кампании мог бы попытаться выйти на пик формы и догнать «Ак Барс», замыкающий лидерское трио.

Тем не менее команда Николая Заварухина сохраняет характерную для себя динамику выступлений — от успешных серий до череды непременных провалов. В восьми последних матчах уральцы одержали четыре победы при четырех поражениях.

«Сочи»

Турнирное положение: «Сочи» принадлежит 10-я строчка в Западной конференции наряду с 40 очками после 54 матчей. От зоны плей-офф южане успели отстать на 22 пункта.

Последние матчи: Перед короткой паузой в чемпионате «Сочи» потерпел поражение от ЦСКА (1:3), а в первом матче после возобновления — сгорел «Сибири» (1:10).

За позорным выездом в Новосибирск последовала удачная встреча на площадке «Нефтехимика» (5:3), тогда как в последнем матче команда Дмитрия Михайлова не справилась с «Локомотивом» (1:2, от).

Не сыграют: Денис Венгрыжановский, Алексей Щетилин.

Состояние команды: На ближайшем отрезке регулярного сезона «Сочи» лишится математических шансов на плей-офф. Хотя даже мысли о том, что южане будут участвовать в гонке, едва ли вписываются в категорию адекватности.

На текущий момент команда Дмитрия Михайлова обладает худшим в чемпионате показателем пропущенных шайб (191) и имеет самые скромные цифры по заброшенным (114). В одиннадцати последних матчах сочинцы потерпели девять поражений.

Статистика для ставок

«Автомобилист» обыграл «Сочи» в 8 личных встречах кряду

В 4 личных встречах из 5 последних команды забивали меньше 5.5 голов

«Автомобилист» разгромил «Сочи» с разницей в 3 шайбы и более в 2 домашних матчах из 3 последних

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Автомобилиста» оценивается букмекерами в 1.40, ничья — в 5.61, победа «Сочи» — в 7.24.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.84, на тотал меньше 5.5 — за 2.05.

Прогноз: «Автомобилист» проводит не самые удачные недели, однако матч против «Сочи» на родном льду для екатеринбуржцев является отличной возможностью продемонстрировать свой класс и укрепить ментальную атмосферу.

Ставка: Тотал больше 5.5 за 1.84.

Прогноз: При определенных раскладах «Сочи» может стать неудобным соперником — «Нефтехимик» не даст соврать — но в целом на выезде команда выглядит не лучшим образом. У более классного «Автомобилиста» не должно возникнуть существенных проблем по ходу домашней игры.

Ставка: «Автомобилист» не проиграет ни одного периода за 1.80.