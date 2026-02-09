Нижегородцы возьмут 2 очка в игре с аутсайдером?

прогноз на матч КХЛ, ставка за 1.85

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Лада» будет принимать команду «Торпедо». Игра пройдет на «Лада Арене» 10 февраля, начало — в 18:00 (мск).

«Лада»

Турнирное положение: Автозаводцы занимают последнее 11 место в Западной конференции. «Лада» в 54 матчах регулярного чемпионата набрала 36 очков.

Последние матчи: Клуб из Тольятти на домашнем льду проиграл минскому «Динамо» (3:8).

Не сыграют: В составе команды нет травмированных хоккеистов.

Состояние команды: Проигрышная серия «Лады» состоит из пяти матчей, тольяттинцы также уступили в играх против «Металлурга» (2:3), «Локомотива» (1:3), «Спартака» (2:6), «Динамо» Москва (1:3).

«Торпедо»

Турнирное положение: «Торпедо» занимает 4 место в Западной конференции, в 54 играх нижегородцы набрали 69 очков.

Последние матчи: Хоккеисты из Нижнего Новгорода одержали гостевую победу над «Амуром» (2:1). В составе «Торпедо» по шайбе забросили Василий Атанасов и Игорь Гераськин.

Не сыграют: В составе команды нет травмированных хоккеистов.

Состояние команды: В последних матчах регулярного чемпионата нижегородцы набрали очки, одержав победу над «Адмиралом» (3:2 — после овертайма) и проиграв «Северстали» (2:3 — после овертайма). Без баллов «Торпедо» осталось после игр против «Салават Юлаева» (1:3) и «Сибири» (2:4).

Статистика для ставок

«Лада» занимает 11 место в Западной конференции

«Торпедо» занимает 4 место в Западной конференции

В этом сезоне «Торпедо» дважды обыграло «Ладу» (2:0, 5:3)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Торпедо» букмекерами оценивается в 1.85, ничья — в 4.30, а победа «Лады» — в 3.55.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.00, на тотал меньше 5.5 — за 1.80.

Прогноз: В среднем за матч «Лада» пропускает по 5 шайб, а «Торпедо» забрасывает по 2 гола за игру. Не исключаем, что нижегородцы снова смогут наненсти поражение тольяттинцам.

1.85 Победа «Торпедо» Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.85 на матч «Лада» — «Торпедо» позволит вывести на карту выигрыш 850₽, общая выплата — 1850₽

Ставка: Победа «Торпедо» с коэффициентом 1.85.

Прогноз: В среднем в играх команд забрасывается по 3-4 шайбы, есть вероятность, что команды сыграют в умеренный хоккей и не будут форсировать события в линии атаки.

1.80 ТМ 5.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.80 на матч «Лада» — «Торпедо» принесёт чистый выигрыш 800₽, общая выплата — 1800₽

Ставка: ТМ 5.5 с коэффициентом 1.80.