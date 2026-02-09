В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Лада» будет принимать команду «Торпедо». Игра пройдет на «Лада Арене» 10 февраля, начало — в 18:00 (мск).
«Лада»
Турнирное положение: Автозаводцы занимают последнее 11 место в Западной конференции. «Лада» в 54 матчах регулярного чемпионата набрала 36 очков.
Последние матчи: Клуб из Тольятти на домашнем льду проиграл минскому «Динамо» (3:8).
Не сыграют: В составе команды нет травмированных хоккеистов.
Состояние команды: Проигрышная серия «Лады» состоит из пяти матчей, тольяттинцы также уступили в играх против «Металлурга» (2:3), «Локомотива» (1:3), «Спартака» (2:6), «Динамо» Москва (1:3).
«Торпедо»
Турнирное положение: «Торпедо» занимает 4 место в Западной конференции, в 54 играх нижегородцы набрали 69 очков.
Последние матчи: Хоккеисты из Нижнего Новгорода одержали гостевую победу над «Амуром» (2:1). В составе «Торпедо» по шайбе забросили Василий Атанасов и Игорь Гераськин.
Не сыграют: В составе команды нет травмированных хоккеистов.
Состояние команды: В последних матчах регулярного чемпионата нижегородцы набрали очки, одержав победу над «Адмиралом» (3:2 — после овертайма) и проиграв «Северстали» (2:3 — после овертайма). Без баллов «Торпедо» осталось после игр против «Салават Юлаева» (1:3) и «Сибири» (2:4).
Статистика для ставок
- «Лада» занимает 11 место в Западной конференции
- «Торпедо» занимает 4 место в Западной конференции
- В этом сезоне «Торпедо» дважды обыграло «Ладу» (2:0, 5:3)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Торпедо» букмекерами оценивается в 1.85, ничья — в 4.30, а победа «Лады» — в 3.55.
На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.00, на тотал меньше 5.5 — за 1.80.
Прогноз: В среднем за матч «Лада» пропускает по 5 шайб, а «Торпедо» забрасывает по 2 гола за игру. Не исключаем, что нижегородцы снова смогут наненсти поражение тольяттинцам.
Ставка: Победа «Торпедо» с коэффициентом 1.85.
Прогноз: В среднем в играх команд забрасывается по 3-4 шайбы, есть вероятность, что команды сыграют в умеренный хоккей и не будут форсировать события в линии атаки.
Ставка: ТМ 5.5 с коэффициентом 1.80.