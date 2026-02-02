В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги ЦСКА будет принимать «Сочи». Игра пройдет на стадионе «ЦСКА Арена» 3 февраля, начало — в 19:30 (мск).
ЦСКА
Турнирное положение: В Западной конференции ЦСКА занимает 5 место, армейцы в 52 матчах набрали 62 очка, одержав 27 побед и потерпев 25 поражений.
Последние матчи: ЦСКА в домашнем поединке против СКА добился победы лишь в серии буллитов. Победную шайбу в серии послематчевых бросков забросил Виталий Абрамов. Основное время поединка завершилось вничью (2:2).
Не сыграют: В составе ЦСКА потери отсутствуют.
Состояние команды: ЦСКА одержал победу в четвертом матче подряд, за плечами команды успешные игры против «Динамо» (4:2), «Северстали» (4:2) и «Барыса» (1:0).
«Сочи»
Турнирное положение: «Сочи» расположился на 10 месте Западной конференции, в 50 матчах южане набрали 37 очков.
Последние матчи: «Леопарды» потерпели крупное поражение в матче против ярославского «Локомотива», пропустив три безответные шайбы (0:3).
Не сыграют: В составе «Сочи» потери отсутствуют.
Состояние команды: В последних пяти матчах хоккеисты «Сочи» сыграли три встречи против «Шанхайских Драконов» (2:1 — победа, 2:5 — поражение, 2:6 — поражение), а также проиграли команде «Салават Юлаев» (1:2).
Статистика для ставок
- «Сочи» занимает 10 место в Западной конференции
- ЦСКА занимает 5 место в Западной конференции
- В этом сезоне «Сочи» одержал победу над ЦСКА (2:0)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа ЦСКА букмекерами оценивается в 1.35, ничья — в 5.90, а победа «Сочи» — в 7.00.
На тотал больше 5 можно поставить за 1.60, на тотал меньше 5 — за 2.30.
Прогноз: ЦСКА находится на ходу, одержав четыре победы подряд, в игре против «Сочи» армейцы не должен столкнуться с серьезными проблемами. Ожидаем от московского клуба победы над южанами.
Ставка: Фора ЦСКА (-2) с коэффициентом 2.00.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТМ 5 с коэффициентом 2.30.