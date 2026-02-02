прогноз на матч КХЛ, ставка за 2.00

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги ЦСКА будет принимать «Сочи». Игра пройдет на стадионе «ЦСКА Арена» 3 февраля, начало — в 19:30 (мск).

ЦСКА

Турнирное положение: В Западной конференции ЦСКА занимает 5 место, армейцы в 52 матчах набрали 62 очка, одержав 27 побед и потерпев 25 поражений.

Последние матчи: ЦСКА в домашнем поединке против СКА добился победы лишь в серии буллитов. Победную шайбу в серии послематчевых бросков забросил Виталий Абрамов. Основное время поединка завершилось вничью (2:2).

Не сыграют: В составе ЦСКА потери отсутствуют.

Прогнозы и ставки на КХЛ

Состояние команды: ЦСКА одержал победу в четвертом матче подряд, за плечами команды успешные игры против «Динамо» (4:2), «Северстали» (4:2) и «Барыса» (1:0).

«Сочи»

Турнирное положение: «Сочи» расположился на 10 месте Западной конференции, в 50 матчах южане набрали 37 очков.

Последние матчи: «Леопарды» потерпели крупное поражение в матче против ярославского «Локомотива», пропустив три безответные шайбы (0:3).

Не сыграют: В составе «Сочи» потери отсутствуют.

Состояние команды: В последних пяти матчах хоккеисты «Сочи» сыграли три встречи против «Шанхайских Драконов» (2:1 — победа, 2:5 — поражение, 2:6 — поражение), а также проиграли команде «Салават Юлаев» (1:2).

Статистика для ставок

«Сочи» занимает 10 место в Западной конференции

ЦСКА занимает 5 место в Западной конференции

В этом сезоне «Сочи» одержал победу над ЦСКА (2:0)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа ЦСКА букмекерами оценивается в 1.35, ничья — в 5.90, а победа «Сочи» — в 7.00.

На тотал больше 5 можно поставить за 1.60, на тотал меньше 5 — за 2.30.

Прогноз: ЦСКА находится на ходу, одержав четыре победы подряд, в игре против «Сочи» армейцы не должен столкнуться с серьезными проблемами. Ожидаем от московского клуба победы над южанами.

2.00 Фора ЦСКА (-2) Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.00 на матч ЦСКА — «Сочи» позволит вывести на карту выигрыш 1000₽, общая выплата — 2000₽

Ставка: Фора ЦСКА (-2) с коэффициентом 2.00.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

2.30 ТМ 5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.30 на матч ЦСКА — «Сочи» принесёт прибыль 1300₽, общая выплата — 2300₽

Ставка: ТМ 5 с коэффициентом 2.30.