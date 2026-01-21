прогноз на матч НХЛ, ставка за 2.07

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Калгари» будет принимать «Питтсбург». Игра пройдет в «Скоушабэнк-Сэдлдоум» 22 января. Начало встречи — в 05:30 (мск).

«Калгари»

Турнирное положение: В активе канадцев из Альберты — 47 очков после 49 матчей. В таблице Запада команда находится на 12-м месте, на 6 пунктов отставая от зоны плей-офф.

Последние матчи: В конце прошлой игровой недели «Калгари» провел успешную встречу на территории «Чикаго» (3:1).

После победы в Иллинойсе команда Райана Гуски вернулась в Канаду, где взяла верх над «Айлендерс», но понесла минимальную потерю в матче против «Нью-Джерси» (1:2, от).

Не сыграют: Джейк Бин, Джон Бичер, Блэйк Коулман, Самюэль Гонзек.

Состояние команды: Безнадежный поначалу «Калгари» демонстрирует желание вернуться в борьбу за места в кубковой восьмерке, однако в условиях солидного разрыва канадцам важно нарастить динамику турнирных приобретений.

Неделями ранее команда Райана Гуски потерпела четыре поражения кряду, трижды не сумев забросить больше 1 шайбы. Тем не менее в четырех встречах их последних пяти «Флэймз» непременно набирали очки.

«Питтсбург»

Турнирное положение: После 48 матчей «Питтсбург» прописался на 8-м месте Восточной конференции с 57 очками в активе. На 1 турнирный пункт коллектив из Пенсильвании опережает «Торонто».

Последние матчи: В ходе предыдущей игровой недели «Питтсбург» в родных стенах прикончил «Филадельфию» (6:3).

За победой в дерби последовала потеря одного балла в матче против «Коламбуса» (3:4, бул.). В рамках последнего выезда коллектив Дэна Мьюза зафиксировал крупную победу над «Сиэтлом» (6:3).

Не сыграют: Филип Халландер, Эрик Карлссон.

Состояние команды: Рывок, совершенный неделями ранее, позволил «Питтсбургу» восстановить статус претендента на плей-офф, но игровой структуре команды не хватает стабильности.

В шести предыдущих встречах коллектив Дэна Мьюза потерпел четыре поражения. Трижды на этом отрезке результативность «Пингвингз» ограничивалась 1 заброшенной шайбой.

Статистика для ставок

«Питтсбург» победил в 4 гостевых матчах из 5 последних

«Калгари» победил в 3 личных встречах из 4 последних

В 4 личных встречах из 5 последних команды забивали больше 5.5 голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Калгари» оценивается букмекерами в 2.28, ничья — в 4.21, победа «Питтсбурга» — в 2.81.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.80, на тотал меньше 5.5 — за 2.11.

Прогноз: В сравнении с началом сезона, «Калгари», безусловно, нарастил динамику, однако выдерживать высокий темп на дистанции команде по-прежнему сложно. «Питтсбург» при всей широте своих недостатков не будет подстраиваться под канадцев и попытается добиться превосходства по игре и счету.

Ставка: «Питтсбург» победит в матче за 2.07.

Прогноз: «Калгари» и «Питтсбург» сталкиваются с острыми проблемами в фазах позиционной обороны, поэтому в личной встрече на передний план может выйти атакующая активность, которая обеспечит игре открытый характер и высокий объем голевых моментов.

Ставка: Тотал больше 6 за 2.05.