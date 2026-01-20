Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ в ночь на 20 января.

Актуальную таблицу можно посмотреть по ссылке.

«Колорадо Эвеланш» — «Вашингтон Кэпиталз» — 5:2

В составе победителей отличились Келли Паркер, Натан Маккиннон (2+1), Виктор Олофссон (1+1) и Арттури Лехконен. У гостей голы забили Джейкоб Чикран и Этен Фрэнк. Российский форвард Александр Овечкин отметился результативной передачей. Захар Бардаков из «Колорадо» и Иван Мирошниченко из «Вашингтона» очков в этом матче не набрали.

«Эвеланш» с 76 очками лидируют в Западной конференции. «Вашингтон», набрав 54 очка, занимает десятое место на Востоке.

«Каролина Харрикейнз» — «Баффало Сэйбрз» — 2:1

В матче «Каролины Харрикейнз» против «Баффало Сейбрз» отличились два игрока «Каролины». Андрей Свечников забросил шайбу и отдал результативную передачу, а Сет Джарвис также отметился голом. Единственный гол «Баффало» забил Расмус Далин.

Российский защитник «Харрикейнз» Александр Никишин не смог набрать очков в этом матче. Вратарь «Каролины» Пётр Кочетков не участвовал в игре из-за травмы.

«Сиэтл Кракен» — «Питтсбург Пингвинз» — 3:6

В матче «Питтсбург» забросили шайбы Паркер Уозерспун, Коннор Дьюар, который отметился двумя голами, Бретт Кулак, Джастин Бразо и Рикард Ракелль. Российские форварды Евгений Малкин и Егор Чинахов не смогли забить. Канадский капитан Сидни Кросби отдал две результативные передачи.

За «Сиэтл» голами отметились Бен Майерс, Райан Линдгрен и Ээли Толванен.

«Флорида Пантерз» — «Сан-Хосе Шаркс» — 1:4

Победу одержала команда, в составе которой отличились американский защитник Уилл Смит, канадские игроки Венсан Деарне, Марио Ферраро и Баркли Гудроу. Российский нападающий Игорь Чернышов отметился двумя результативными передачами.

Хозяева забили единственный гол, автором которого стал финский форвард Ээту Луостаринен. Российский голкипер Сергей Бобровский отразил 23 броска в этой игре.

«Торонто Мэйпл Лифс» — «Миннесота Уайлд» — 3:6

Сегодня в составе хозяев отличились Джон Таварес, Николас Робертсон и Остон Мэттьюс. В составе гостей дубль оформил российский форвард Владимир Тарасенко, Маркус Фолиньо забросил три шайбы, а Райан Хартман — одну. Тарасенко и Данила Юров ассистировали партнёрам. Кирилл Капризов сделал две результативные передачи.

«Миннесота» поднялась на вторую строчку Западной конференции, набрав 65 очков. «Торонто» занимает девятое место на Востоке с 56 очками.

«Вегас Голден Найтс» — «Филадельфия Флайерз» — 1:2

В составе победителей дубль на свой счет записал Трэвис Конекни. За «Вегас» шайбу забросил Томаш Гертл. Победа позволила «Филадельфии» набрать 54 балла. Команда идет на десятом месте на Востоке. «Вегас» на Западе занимает четвертую строчку.

«Чикаго Блэкхоукс» — «Виннипег Джетс» — 2:0

За «Чикаго Блэкхоукс» в этом поединке шайбы забросили Коннор Бедард и Джейсон Дикинсон. «Чикаго» занимает 13-е место на Востоке с 47 очками, а «Виннипег» с 44 очками идет на 15-й позиции.

«Калгари Флэймз» — «Нью-Джерси Дэвилз» — 1:2 ОТ

В составе хозяев шайбу в поединке забросил Назем Кадри. За «Нью-Джерси Дэвилз» голами отметились Доусон Мерсер и Шимон Немец, который забил победный бросок во встрече.

«Анахайм Дакс» — «Нью-Йорк Рейнджерс» — 5:3

В матче «Анахайма» забросили шайбы Мэйсон Мактавиш, Джеффри Вьель, Алекс Киллорн и Каттер Готье, который отметился дублем. Российский защитник «уток» Павел Минтюков ассистировал одной из голов. У «Рейнджерс» отличились Мэттью Робертсон, Артемий Панарин и Владислав Гавриков. Панарин также сделал результативную передачу.

Следующие игры у команд запланированы на 22 января: «Анахайм» сыграет в гостях против «Колорадо Эвеланш», а «Рейнджерс» встретятся на выезде с «Лос-Анджелес Кингз».