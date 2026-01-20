прогноз на матч НХЛ, ставка за 2.31

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй» будет принимать «Сан-Хосе». Игра пройдет на «Амали Арене» 21 января. Начало встречи — в 03:00 (мск).

«Тампа-Бэй»

Турнирное положение: После 47 матчей «Тампе» принадлежит верхняя строчка Восточной конференции. С 64 очками на счету, команда из Флориды по дополнительным цифрам обходит «Каролину» и «Детройт».

Последние матчи: В гостевом матче 14 января «Тампа-Бэй» взяла верх над «Питтсбургом» (2:1, бул.) и тем самым продлила победную серию до одиннадцати.

Убойная последовательность «Лайтнинг» была нарушена днями ранее — на площадке «Сент-Луиса» (2:3, бул.). В последней встрече команда Джона Купера прибила «Даллас» (4:1).

Не сыграют: Виктор Хедман, Эмиль Лиллеберг, Райан Макдона, Скотт Сабурин, Брэйден Поинт.

Состояние команды: Несмотря на недавнее поражение в Миссури, «Тампа-Бэй» набрала потрясающую форму, утвердившись в числе лидерского трио Востока.

Прогнозы и ставки на НХЛ

В тринадцати предыдущих встречах команда Джона Купера одержала 12 побед и набрала 25 очков из 26 возможных. Более того, «Лайтнинг» обладают лучшим на Востоке показателем пропущенных шайб.

«Сан-Хосе»

Турнирное положение: На момент написания «Сан-Хосе» провел 47 матчей, в которых набрал 51 балл, закрепившись на 7-м месте в таблице Запада. От трех прямых конкурентов «Шаркс» ушли в отрыв по дополнительным показателям.

Последние матчи: В начале предыдущей игровой недели «Сан-Хосе» сгорел «Вегасу» на домашней площадке (2:7).

После крупного поражения в «САП Центре» калифорнийцы добились победного результата на льду «Вашингтона» (3:2). В другой гостевой встрече коллектив Райана Варсофски уступил «Детройту» (2:4).

Не сыграют: Логан Кутюр, Тай Делландреа, Кэри Прайс.

Состояние команды: По ходу сезона «Сан-Хосе» многих удивил проделанной работой, благодаря которой из безвольного андердога превратился в полноценного претендента на места в топ-8.

В десяти недавних встречах калифорнийцы добились семи побед, однако главной проблемой «Шаркс» в игровом ключе остается оборона, являющаяся худшей среди текущих представителей кубковой восьмерки.

Статистика для ставок

«Тампа-Бэй» не проигрывает дома на протяжении 4 последних матчей

«Тампа-Бэй» забивала 4 и более голов в 4 домашних матчах кряду

«Тампа-Бэй» обыграла «Сан-Хосе» в 4 личных встречах из 5 последних с разницей в 3 и более голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Тампы-Бэй» оценивается букмекерами в 1.67, ничья — в 4.83, победа «Сан-Хосе» — в 4.47.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.54, на тотал меньше 5.5 — за 2.31.

Прогноз: «Тампа» демонстрирует отличную игру и, как правило, стабильно добивается высоких цифр по реализации. Обладая явным преимуществом над «Сан-Хосе» на домашнем льду, команда Джона Купера заберет дежурные 2 очка в комфортном атакующем ритме.

2.31 «Тампа-Бэй» победит + ТБ 5.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.31 на матч Тампа-Бэй — Сан-Хосе принесёт чистый выигрыш 1310₽, общая выплата — 2310₽

Ставка: «Тампа-Бэй» победит + ТБ 5.5 за 2.31.

Прогноз: Шансов на успешный исход встречи во Флориде у «Сан-Хосе» по объективным причинам не так много, однако проявить неуступчивость на определенном отрезке игры гости, безусловно, сумеют.

2.14 Индивидуальный тотал «Сан-Хосе» больше 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.14 на матч Тампа-Бэй — Сан-Хосе принесёт прибыль 1140₽, общая выплата — 2140₽

Ставка: Индивидуальный тотал «Сан-Хосе» больше 2.5 за 2.14.