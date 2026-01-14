Еще одна битва за столицу завершится скромно

прогноз на матч КХЛ, ставка за 1.99

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Динамо» Москва будет принимать «Спартак». Игра пройдет на «ВТБ-Арене» 14 января. Начало встречи — в 19:30 (мск).

«Динамо» Москва

Турнирное положение: С 55 очками после 44 матчей, «Динамо» Москва вернулось на 4-ю строчку Западной конференции, на 1 зачетный балл опередив ЦСКА.

Последние матчи: Новый календарный год «Динамо» Москва начало на территории «Сочи», где сперва допустило поражение (0:2), но следом взяло убедительный реванш (3:0).

Последнюю игру команда Вячеслава Козлова провела на домашней площадке против «Торпедо». Встреча турнирных соседей завершилась поражением москвичей (3:4, от).

Не сыграют: Кирилл Готовец.

Состояние команды: Московское «Динамо» проводит худший по результатам период с момента отставки Алексея Кудашова. В девяти предыдущих матчах бело-голубые потерпели шесть поражений.

Прогнозы и ставки на КХЛ

На этом же отрезке подопечные Вячеслава Козлова пропускали 3 и более голов в пяти матчах. В таком же количестве проведенных встреч столичный коллектив не забивал больше 2 голов.

«Спартак»

Турнирное положение: «Спартак» провел 43 игры, в которых заработал 49 очков. В таблице Запада столичная команда находится на 9-м месте, на 6 баллов опережая «Шанхайских Драконов».

Последние матчи: Начальную серию январских матчей «Спартак» провел в разъездах. В ходе первой гостевой игры красно-белые добились яркой победы над «Торпедо» (7:6).

В более скромном соревновательном темпе команда Алексея Жамнова забрала очки на льду «Северстали» (2:1). Накануне «Спартак» с минимальным разрывом уступил ЦСКА (1:2).

Не сыграют: У «Спартака» нет игроков, которые пропустят матч.

Состояние команды: Сезон «Спартака» в целом получается насыщенным: команда ведет борьбу в опасной зоне у границ верхней восьмерки и демонстрирует неровные результаты.

На дистанции в десять последних матчей коллектив Алексея Жамнова зафиксировал шесть поражений. По пропущенным шайбам красно-белые по-прежнему входят в тройку слабейших в Западной конференции.

Статистика для ставок

«Динамо» Москва одержало 3 победы в 4 последних личных встречах на домашнем льду

В 3 личных встречах из 4 последних на льду «Динамо» «Спартак» не забивал больше 1 гола

В 5 личных встречах из 6 последних команды забивали меньше 5.5 голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Динамо» Москва оценивается букмекерами в 2.24, ничья — в 4.28, победа «Спартака» — в 2.85.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.89, на тотал меньше 5.5 — за 1.99.

Прогноз: Столичные команды на текущее время пребывают не в лучшей форме, чтобы говорить об интенсивной игре на встречных курсах в рамках очного противостояния. Дерби на «ВТБ Арене» рискует завершиться скромно в плане голевой активности.

Ставка: Тотал меньше 5.5 за 1.99.

Прогноз: Безусловно, динамовцы при всех своих проблемах черпают вдохновение на домашнем льду, тогда как в контексте ближайшей встречи имеют больше шансов на успех, чем «Спартак», который накануне проиграл трижды в пяти выездных матчах.

Ставка: «Динамо» Москва не проиграет + ТМ 6.5 за 2.08.