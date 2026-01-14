В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Автомобилист» будет принимать «Трактор». Игра пройдет на «УГМК-Арене» 14 января. Начало встречи — в 17:00 (мск).
«Автомобилист»
Турнирное положение: С 51 зачетным баллом на счету, «Автомобилист» занимает 4-е место в Восточной конференции, на 3 турнирных пункта опережая «Трактор».
Последние матчи: В начале предыдущей игровой недели «Автомобилист» встретился с «Трактором» на гостевом льду, где потерпел поражение (1:3).
Следующую игру команда Николая Заварухина провела на льду «Салавата Юлаева», которому уступила крупно (1:4). В последнем матче екатеринбуржцы взяли верх над «Барысом» (2:1, от).
Не сыграют: Артем Каштанов.
Состояние команды: «Автомобилист» тяжело входит в 2026 год. В трех стартовых матчах в январе команда Николая Заварухина осталась без турнирных приобретений.
Кроме того, в четырех матчах в рамках последних игровых недель екатеринбуржцы не забивали больше 1 шайбы. В турнирном ключе уральцы рискуют выпасть за пределы верхней четверки.
«Трактор»
Турнирное положение: После 45 матчей «Трактор» поднялся на 5-ю позицию Восточной конференции с 48 очками в активе. На 1 турнирный балл челябинцы опережают 6-й «Нефтехимик».
Последние матчи: Январскую серию матчей «Трактор» начал с эффектной победы над минским «Динамо» (5:4), за которой последовала победа над «Автомобилистом» (3:1).
Результатом в пользу челябинцев завершилась и недавняя встреча с «Амуром» (4:2). В последней игре команда Евгения Корешкова прибила «Сибирь» (4:1).
Не сыграют: У «Трактора» нет игроков, которые пропустят матч.
Состояние команды: В отличие от «Автомобилиста», «Трактор» вошел в новый календарный год ментально и физически посвежевшим. Несмотря на ряд вопросов по игре, челябинцы в 2026-м демонстрируют стопроцентный результат.
В четырех предыдущих встречах коллектив Евгения Корешкова заработал 8 очков. Четырежды на этом отрезке было заброшено 4 шайбы и более. Тем временем Джошуа Ливо отличился 4 голами в двух матчах из трех последних.
Статистика для ставок
- «Автомобилист» победил в 3 личных встречах из 4 последних
- «Автомобилист» забивал 3 и более голов в 5 личных встречах из 6 последних на своей территории
- В 6 личных встречах из 8 последних команды забивали меньше 5.5 голов
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Автомобилиста» оценивается букмекерами в 2.20, ничья — в 4.40, победа «Трактора» — в 2.87.
На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.05, на тотал меньше 5.5 — за 1.84.
Прогноз: «Трактор» в ходе январской серии демонстрирует яркую игру и уверенные результаты. Наращивая динамику продвижения, команда Евгения Корешкова будет нацелена на победные баллы в матче против прямого конкурента.
Ставка: «Трактор» победит в матче за 2.14.
Прогноз: Оборона «Автомобилиста» в ряде последних игр трещала по швам под давлением, тогда как «Трактор» заканчивал свои матчи с высокой результативностью. Придерживаясь текущего темпа, челябинцы выдадут очередной перфоманс.
Ставка: Индивидуальный тотал «Трактора» больше 2.5 за 1.97.