В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Детройт» будет принимать «Ванкувер». Игра пройдет на «Литтл Сизарс Арене» 9 января. Начало встречи — в 03:00 (мск).
«Детройт»
Турнирное положение: В 44 матчах «Детройт» заработал 54 очка, с которыми расположился на 3-й строчке Восточной конференции, на 1 турнирный балл отставая от дуэта лидеров.
Последние матчи: В первой встрече 2026 года «Детройт» на домашнем льду одержал скромную победу над «Виннипегом» (2:1).
В двух следующих матчах команда Тодда Маклеллана проиграла «Питтсбургу» (3:4, от, 1:4), тогда как в последней встрече установила победный результат на площадке «Оттавы» (5:3).
Не сыграют: В составе «Детройта» кадровые потери отсутствуют.
Состояние команды: «Детройт» проводит лучшую за последние годы регулярку. Команда находится вблизи лидеров Востока и демонстрирует относительную стабильность в игровом понимании.
В девяти последних встречах коллектив Тодда Маклеллана одержал шесть побед. При этом по игре в обороне клуб из Мичигана прямо сейчас входит в пятерку худших представителей конференции.
«Ванкувер»
Турнирное положение: На счету «Ванкувера» 37 очков после 42 матчей. В таблице Запада канадцы из Британской Колумбии разместились на 15-й строчке, на 8 баллов отставая от зоны плей-офф.
Последние матчи: Новый календарный год начался для «Ванкувера» с упорного домашнего поражения от «Сиэтла» (3:4, бул.).
Следом в родных стенах коллектив Адама Фута не сумел справиться с «Бостоном» (2:3, от). Первый в 2026-м выезд «Кэнакс» провели на площадке «Баффало», которому также уступили (3:5).
Не сыграют: Тедди Блюгер, Филип Хитил, Дерек Форборт, Конор Гарланд, Марко Росси.
Состояние команды: Регулярный сезон «Ванкувера» сопровождается широтой разносторонних трудностей — от низкого темпа турнирных приобретений до колоссальных проблем игрового плана.
Оборона канадцев входит в тройку слабейших во всем чемпионате. Между тем на дистанции в семь предыдущих матчей подопечные Адама Фута допустили шесть поражений.
Статистика для ставок
- «Детройт» победил в 4 матчах из 5 последних на домашнем льду
- «Ванкувер» не выигрывает на протяжении 4 последних матчей
- «Детройт» победил в 7 личных встречах из 8 последних
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Детройта» оценивается букмекерами в 2.10, ничья — в 4.57, победа «Ванкувера» — в 2.97.
На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.74, на тотал меньше 5.5 — за 2.20.
Прогноз: «Детройт» находится в исключительной по своим меркам форме на дистанции, в том числе и в домашних матчах. У «Ванкувера» при всей его широте проблем будет немного шансов на локальный успех в Мичигане.
Ставка: «Детройт» победит за 2.10.
Прогноз: По ходу этого сезона «Ред Уингз» играют в ярко выраженный атакующий хоккей, а с учетом проблем «Ванкувера» в обороне команде Тодда Маклеллана не составит труда выйти на высокий уровень результативности на родной арене.
Ставка: Индивидуальный тотал «Детройта» больше 3.5 за 2.20.