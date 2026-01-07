прогноз на матч НХЛ, ставка за 2.10

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Детройт» будет принимать «Ванкувер». Игра пройдет на «Литтл Сизарс Арене» 9 января. Начало встречи — в 03:00 (мск).

«Детройт»

Турнирное положение: В 44 матчах «Детройт» заработал 54 очка, с которыми расположился на 3-й строчке Восточной конференции, на 1 турнирный балл отставая от дуэта лидеров.

Последние матчи: В первой встрече 2026 года «Детройт» на домашнем льду одержал скромную победу над «Виннипегом» (2:1).

В двух следующих матчах команда Тодда Маклеллана проиграла «Питтсбургу» (3:4, от, 1:4), тогда как в последней встрече установила победный результат на площадке «Оттавы» (5:3).

Не сыграют: В составе «Детройта» кадровые потери отсутствуют.

Состояние команды: «Детройт» проводит лучшую за последние годы регулярку. Команда находится вблизи лидеров Востока и демонстрирует относительную стабильность в игровом понимании.

Прогнозы и ставки на НХЛ

В девяти последних встречах коллектив Тодда Маклеллана одержал шесть побед. При этом по игре в обороне клуб из Мичигана прямо сейчас входит в пятерку худших представителей конференции.

«Ванкувер»

Турнирное положение: На счету «Ванкувера» 37 очков после 42 матчей. В таблице Запада канадцы из Британской Колумбии разместились на 15-й строчке, на 8 баллов отставая от зоны плей-офф.

Последние матчи: Новый календарный год начался для «Ванкувера» с упорного домашнего поражения от «Сиэтла» (3:4, бул.).

Следом в родных стенах коллектив Адама Фута не сумел справиться с «Бостоном» (2:3, от). Первый в 2026-м выезд «Кэнакс» провели на площадке «Баффало», которому также уступили (3:5).

Не сыграют: Тедди Блюгер, Филип Хитил, Дерек Форборт, Конор Гарланд, Марко Росси.

Состояние команды: Регулярный сезон «Ванкувера» сопровождается широтой разносторонних трудностей — от низкого темпа турнирных приобретений до колоссальных проблем игрового плана.

Оборона канадцев входит в тройку слабейших во всем чемпионате. Между тем на дистанции в семь предыдущих матчей подопечные Адама Фута допустили шесть поражений.

Статистика для ставок

«Детройт» победил в 4 матчах из 5 последних на домашнем льду

«Ванкувер» не выигрывает на протяжении 4 последних матчей

«Детройт» победил в 7 личных встречах из 8 последних

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Детройта» оценивается букмекерами в 2.10, ничья — в 4.57, победа «Ванкувера» — в 2.97.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.74, на тотал меньше 5.5 — за 2.20.

Прогноз: «Детройт» находится в исключительной по своим меркам форме на дистанции, в том числе и в домашних матчах. У «Ванкувера» при всей его широте проблем будет немного шансов на локальный успех в Мичигане.

2.10 «Детройт» победит Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.10 на матч Детройт — Ванкувер позволит вывести на карту выигрыш 1100₽, общая выплата — 2100₽

Ставка: «Детройт» победит за 2.10.

Прогноз: По ходу этого сезона «Ред Уингз» играют в ярко выраженный атакующий хоккей, а с учетом проблем «Ванкувера» в обороне команде Тодда Маклеллана не составит труда выйти на высокий уровень результативности на родной арене.

2.20 Индивидуальный тотал «Детройта» больше 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.20 на матч Детройт — Ванкувер принесёт прибыль 1200₽, общая выплата — 2200₽

Ставка: Индивидуальный тотал «Детройта» больше 3.5 за 2.20.