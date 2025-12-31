прогноз на матч НХЛ, ставка за 1.97

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Питтсбург» будет принимать «Детройт». Игра пройдет на «Пи-Пи-Джи Пэйнтс Арене» 2 января. Начало встречи — в 03:00 (мск).

«Питтсбург»

Турнирное положение: В активе «Питтсбурга» 43 очка после 38 матчей. В таблице Восточной конференции команда из Пенсильвании находится на 10-м месте, на 2 балла отставая от топ-8.

Последние матчи: После домашней победы над «Монреалем» (4:3, бул.) в начале предыдущей игровой недели «Питтсбург» потерпел крупное поражение на льду «Торонто» (3:6).

Накануне команда Дэна Мьюза удачно заявилась в Иллинойс, где проглотила «Чикаго» (7:3), тогда как на домашней площадке «Пингвинз» разнесли «Каролину» (5:1).

Не сыграют: Филип Халландер, Калеб Джонс, Евгений Малкин, Коннор Девар, Эрик Карлссон.

Состояние команды: «Питтсбург» проводит сложные последние недели. В условиях затяжного кризиса коллектив из Пенсильвании сосредоточен исключительно на сохранении рабочего отставания от зоны плей-офф.

Самой острой проблемой «Пингвинз» на дистанции остается оборона. Даже при поставленной игре в нападении, что также актуально не всякий раз, тактический рисунок команды сводится на нет при провалах в зоне защиты.

«Детройт»

Турнирное положение: «Детройт» провел 40 матчей и заработал 49 очков. В таблице Востока команда из Мичигана прописалась на 2-й позиции, на 2 пункта отставая от 1-й «Каролины».

Последние матчи: После двух победных матчей против «Вашингтона» (5:2, 3:2, от) «Детройт» на домашнем льду взял верх над «Далласом» (4:3, от).

Накануне команда Тодда Маклеллана провела безуспешный выезд на площадку «Каролины» (2:5). Возвращение в Мичиган тем временем сопровождалось победой «Ред Уингз» над «Торонто» (3:2, от).

Не сыграют: У «Детройта» нет игроков, которые пропустят матч.

Состояние команды: «Детройт» проводит сильнейший за последние годы регулярный сезон. Команда прописалась в числе лидеров Востока, демонстрируя непреклонность в борьбе топов.

В игровом ключе «Ред Уингз» делают упор на атаку: на текущее время коллектив Тодда Маклеллана остается одним из самых забивных в конференции, тогда как обороне мичиганцев свойственны просадки.

«Питтсбург» победил в 2 последних личных встречах

В 4 личных встречах из 6 последних команды забивали меньше 5.5 голов

«Детройт» не проигрывал в основное время на льду «Питтсбурга» в 3 матчах из 4 последних

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Питтсбурга» оценивается букмекерами в 2.36, ничья — в 4.57, победа «Детройта» — в 2.58.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.59, на тотал меньше 5.5 — за 2.21.

Прогноз: Затяжной кризис «Питтсбурга» не может быть проигнорирован в контексте матча против «Детройта», форма которого позволяет рассчитывать на турнирные баллы в гостях.

Ставка: «Детройт» победит в матче за 1.97.

Прогноз: Грубые недочеты в оборонительной системе не позволят «Питтсбургу» избежать ряда ошибок, которые помогут «крыльям» выйти на высокий уровень результативности.

Ставка: Индивидуальный тотал «Детройта» больше 3 за 2.02.