прогноз на матч НХЛ, ставка за 1.84

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй» будет принимать «Монреаль». Игра пройдет на «Амали Арене» 29 декабря. Начало встречи — в 01:00 (мск).

«Тампа-Бэй»

Турнирное положение: На момент написания «Тампа-Бэй» провела 36 матчей, в которых набрала 43 очка и разместилась на 6-й строчке Восточной конференции.

Последние матчи: Серию предыдущих матчей «Тампа» провела на домашнем льду, где неделями ранее не справилась с натиском «Флориды» (2:5).

В другой встрече команда Джона Купера потерпела поражение от «Лос-Анджелеса» (1:2), но в недавних — взяла верх над «Каролиной» (6:4) и «Сент-Луисом» (4:1).

Не сыграют:

Состояние команды: При всех неоднозначных результатах «Тампа-Бэй» вовлечена в гонку лидеров, хотя последние провалы явно ослабили турнирное положение.

На текущее время команда Джона Купера имеет лучший показатель по пропущенным шайбам на Востоке, тогда как на отрезке в одиннадцать последних матчей «Лайтнинг» потерпели семь поражений.

«Монреаль»

Турнирное положение: После 37 матчей «Монреаль» находится на 4-м месте Восточной конференции с 45 очками на счету. По дополнительным показателям канадцы отстают от 3-й «Филадельфии».

Последние матчи: Два матча неделями ранее «Монреаль» провел против «Питтсбурга». В родном «Белл Центре» «Хабс» зафиксировали уверенную победу (4:0).

В ходе выезда в Пенсильванию коллектив Мартена Сан-Луи потерпел поражение (3:4, бул.). Последний матч «Монреаль» закончил яркой победой над «Бостоном» (6:2).

Не сыграют:

Состояние команды: В какой-то момент неделями ранее «Монреаль» сумел выкарабкаться из кризисной истории. В настоящее время канадцы вновь находятся среди лидеров Востока.

По итогам 37 матчей «Хабс» имеют лучшую результативность в конференции, тогда как по пропущенным входят в тройку слабейших. При этом в четырех недавних встречах канадцы непременно набирали очки.

Статистика для ставок

«Тампа-Бэй» одержала 6 побед в 8 последних личных встречах

«Тампа-Бэй» забивала 5 и более голов в 2 последних личных встречах

В 7 личных встречах из 8 последних команды забивали больше 5.5 голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Тампы-Бэй» оценивается букмекерами в 2.03, ничья — в 4.57, победа «Монреаля» — в 3.13.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.76, на тотал меньше 5.5 — за 2.16.

Прогноз: «Монреаль» понемногу набирает форму после серии провалов, поэтому на территории «Тампы», несмотря на непростые условия борьбы, канадцы будут пытаться действовать не хуже своих соперников.

1.84 «Монреаль» не проиграет

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.84 на матч Тампа-Бэй — Монреаль принесёт чистый выигрыш 840₽, общая выплата — 1840₽

Ставка: «Монреаль» не проиграет за 1.84.

Прогноз: Обе команды умеют наращивать давление по ходу игры и вместе с тем добиваться высокой эффективности в фазе завершения атак. На льду «Тампы» соперники едва ли отойдут от характерного рисунка, что, в свою очередь, раскроет встречу в плане результативности.

2.01 Тотал больше 6

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.01 на матч Тампа-Бэй — Монреаль принесёт чистый выигрыш 1010₽, общая выплата — 2010₽

Ставка: Тотал больше 6 за 2.01.