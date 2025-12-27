прогноз на матч НХЛ, ставка за 2.20

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Чикаго» будет принимать «Питтсбург». Игра пройдет в «Юнайтед Центре» 29 декабря. Начало встречи — в 03:00 (мск).

«Чикаго»

Турнирное положение: В 36 матчах на момент написания «Чикаго» заработал 32 очка, с которыми рухнул на 16-е место Западной конференции, на 7 пунктов отставая от зоны плей-офф.

Последние матчи: Неделями ранее в ходе выездной серии «Чикаго» потерпел три поражения кряду. В первой такой игре коллектив из Иллинойса не выстоял на льду «Торонто» (2:3).

Следом команда Джеффа Блашилла уступила «Монреалю» (1:4) и «Оттаве» (4:6). Не улучшило положение «Блэкхокс» и возвращение домой, где накануне случилось поражение от «Филадельфии» (1:3).

Не сыграют: Коннор Бедард, Ник Фолиньо, Фрэнк Назар, Ши Вебер.

Состояние команды: На начальном этапе чемпионата «Чикаго» удалось выстрелить серией победных результатов, после чего команда резко деградировала и докатилась до последней строки Запада.

В девяти предыдущих матчах подопечные Джеффа Блашилла потерпели восемь поражений, не зацепившись хотя бы за один балл ни в одной встрече в рамках отрицательного цикла.

«Питтсбург»

Турнирное положение: На счету «Питтсбурга» 39 очков после 36 матчей. В таблице Восточной конференции коллектив из Пенсильвании застрял на 14-м месте, на 3 балла отстав от топ-8.

Последние матчи: В ходе последних игровых недель «Питтсбург» дважды пересекался с «Монреалем». Выезд в Квебек обернулся для «Пингвинз» крупным провалом (0:4).

На домашнем льду команда Дэна Мьюза одержала волевую победу (4:3, бул.). В последней встрече «Питтсбург» проиграл «Торонто» (3:6).

Не сыграют: Филип Халландер, Калеб Джонс, Блэйк Лизотт, Евгений Малкин.

Состояние команды: «Питтсбург» в настоящий момент переживает ситуацию, схожую с «Чикаго». После относительно хорошего стартового отрезка команда пошла по нисходящей.

В десяти предыдущих встречах коллектив Дэна Мьюза оформил всего один победный результат. Между тем в семи матчах из последних восьми «Пингвинз» пропускали не менее 4 голов.

Статистика для ставок

«Чикаго» одержал 5 побед в 7 последних личных встречах на домашнем льду

В 3 личных встречах из 4 последних на территории «Чикаго» команды забивали меньше 5.5 голов

«Питтсбург» не побеждает в гостях на протяжении 4 последних матчей

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Чикаго» оценивается букмекерами в 2.81, ничья — в 4.52, победа «Питтсбурга» — в 2.20.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.84, на тотал меньше 5.5 — за 2.05.

Прогноз: «Чикаго» ужасно сдал в последние недели и в настоящий момент видится коллективом, который не сможет изменить ситуацию в скором времени. «Питтсбург» на текущее время находится в затяжном кризисе, но в его составе достаточно топовых исполнителей, способных сделать разницу по такой игре.

Ставка: «Питтсбург» победит за 2.20.

Прогноз: В обороне «Чикаго» творится бардак: команда легко теряет игровую структуру под давлением и не может справиться с наступательной динамикой соперников. «Питтсбург» при таких раскладах будет нацелен на высокую реализацию.

Ставка: Индивидуальный тотал «Питтсбурга» больше 3 за 1.92.