В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Оттава» будет принимать «Питтсбург». Игра пройдет в «Канадиен Тайер Центре» 19 декабря. Начало встречи — в 03:00 (мск).

«Оттава»

Турнирное положение: В активе «Оттавы» 34 очка после 32 матчей. В таблице Восточной конференции канадцы из Онтарио занимают 14-е место, на 4 турнирных балла отставая от команд из топ-8.

Последние матчи: На прошлой неделе команда Трэвиса Грина добилась крупной победы над «Коламбусом» (6:3), путем которой удалось прервать серию из трех поражений.

В матче днем позже «Оттава» проиграла «Миннесоте» (2:3), тогда как в последней встрече «Сенаторз» зафиксировали победный результат на льду «Виннипега» (3:2, от).

Не сыграют: Ларс Эллер, Шейн Пинто, Тома Шабо.

Состояние команды: Основной задачей «Оттавы» на этот сезон является попытка навязать борьбу более явным претендентам на плей-офф, но промежуточные результаты «Сенс» далеки от тех, которые хотят видеть в Онтарио.

Прогнозы и ставки на НХЛ

На отрезке в девять матчей коллектив Трэвиса Грина потерпел шесть поражений. Кроме того, «сенаторы» в последнее время крайне неудачно играют на домашнем льду, где в четырех недавних встречах хозяева не набрали ни одного очка.

«Питтсбург»

Турнирное положение: В 32 матчах «Питтсбург» набрал 37 очков, вместе с тем разместившись на 9-й строчке Востока. Разрыв между «Монреалем», который замыкает топ-8, составляет 1 балл.

Последние матчи: Последние пять игровых дней команда Дэна Мьюза провела на домашнем льду, где не смогла добиться ни одной победы.

В ходе отрицательной серии в Пенсильвании «Питтсбург» уступил «Анахайму» (3:4, бул.), «Монреалю» (2:4), «Сан-Хосе» (5:6, от), «Юте» (4:5, от) и «Эдмонтону» (4:6).

Не сыграют: Филип Халландер, Калеб Джонс, Блэйк Лизотт, Евгений Малкин.

Состояние команды: «Питтсбург» остается претендентом на плей-офф, но здесь и сейчас проводит кампанию в условиях кризиса, испытывая проблемы, в том числе с точки зрения характера и концентрации.

В девяти предыдущих матчах коллектив Дэна Мьюза потерпел семь поражений. В пяти встречах «Пингвинз» пропускали не менее 4 голов, тогда как в трех недавних играх сами забрасывали 4 шайбы и более.

Статистика для ставок

«Питтсбург» сыграл вничью в основное время в 4 матчах из 6 последних

«Оттава» обыграла «Питтсбург» в 7 личных встречах из 9 последних

В 4 личных встречах из 6 последних была зафиксирована ничья в основное время

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Оттавы» оценивается букмекерами в 2.31, ничья — в 4.57, победа «Питтсбурга» — в 2.64.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.57, на тотал меньше 5.5 — за 2.25.

Прогноз: «Оттава» остается представителем «среднего» класса Востока, который умеет навязывать борьбу соперникам с более широкой кадровой и тактической вариативностью. В матче против находящегося на спаде «Питтсбурга» канадцы это продемонстрируют снова.

2.38 «Оттава» не проиграет + ТМ 6.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.38 на матч Оттава — Питтсбург принесёт чистый выигрыш 1380₽, общая выплата — 2380₽

Ставка: «Оттава» не проиграет + ТМ 6.5 за 2.38.

Прогноз: Встреча в Онтарио пройдет под знаком плотной физической борьбы и с преобладанием сдержанности в атаке. При подобных условиях командам может не хватить основного времени, чтобы выявить сильнейшего.

4.57 Ничья Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 4.57 на матч Оттава — Питтсбург принесёт прибыль 3570₽, общая выплата — 4570₽

Ставка: Ничья за 4.57.