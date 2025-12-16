прогноз на матч НХЛ, ставка за 2.13

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Флорида» будет принимать «Лос-Анджелес». Игра пройдет на «Амерант Банк Арене» 18 декабря. Начало встречи — в 03:00 (мск).

«Флорида»

Турнирное положение: В 32 матчах «Флорида» заработала 36 очков, с которыми разместилась на 11-м месте Восточной конференции, на 2 турнирных балла отставая от зоны плей-офф.

Последние матчи: Во встрече 12 декабря команда Пола Мориса была разгромлена «Колорадо» (2:6), в результате чего была прервана серия из трех побед подряд.

Уже в следующем матче «Флорида» прибила «Даллас» (4:0), тогда как в последней игре уверенно разобралась с «Тампой-Бэй» на ее территории (5:2).

Не сыграют: Александр Барков, Джона Гаджович, Дмитрий Куликов, Томаш Носек, Коул Швиндт.

Состояние команды: «Флорида» постепенно возвращается в борьбу за плей-офф после неудачных стартовых недель, которые не в последнюю очередь связаны с кадровыми проблемами.

В шести предыдущих матчах команда Мориса добилась пяти побед, при этом в пяти встречах «Пантерз» забивали не менее 4 голов, а в двух последних — обыгрывали соперников с разницей в 3 шайбы и более.

«Лос-Анджелес»

Турнирное положение: На счету «Лос-Анджелеса» 37 очков после 32 матчей. В таблице Западной конференции калифорнийцы занимают 6-е место, на 1 балл опережая «Эдмонтон».

Последние матчи: Неделей ранее команда Джима Хиллера одержала верх над «Ютой» (4:2), тогда как в трех следующих матчах не победила ни разу.

На гостевой площадке «Лос-Анджелес» зафиксировал поражение от «Сиэтла» (2:3, от), дома — от «Калгари» (1:2, от). В последнем матче «Кингз» крупно проиграли «Далласу» (1:4).

Не сыграют: Филлип Дано, Куинтон Байфилд.

Состояние команды: «Лос-Анджелес» проводит классический для себя сезон. В роли середняка, «Кингз» находятся в зоне плей-офф без явной возможности побороться за лидерство.

Атака калифорнийцев в настоящее время входит в четверку худших на Западе, тогда как оборона является второй по надежности. Между тем на отрезке в семь последних матчей команда Хиллера потерпела пять поражений.

Статистика для ставок

«Флорида» одержала 4 победы в 6 последних личных встречах на своей территории

«Флорида» обыграла «Лос-Анджелес» в 4 личных встречах из 5 последних

«Флорида» победила с разницей в 3 гола в 2 последних личных встречах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Флориды» оценивается букмекерами в 2.13, ничья — в 4.47, победа «Лос-Анджелеса» — в 2.96.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.95, на тотал меньше 5.5 — за 1.93.

Прогноз: «Флорида» в последних матчах выглядит заметно свежее, в том числе и на домашнем льду, где в двух недавних встречах продемонстрировала яркую игру атакующего характера.

Ставка: «Флорида» победит за 2.10.

Прогноз: «Лос-Анджелес» едва ли может отнести к своим сильным сторонам устойчивую игру в защите, что для «Флориды» является отличной возможностью проявить себя в зоне атаки.

Ставка: Индивидуальный тотал «Флориды» больше 3 за 2.00.