Сможет ли «Даллас» взять реванш у соперника?

прогноз на матч НХЛ, ставка за 2.05

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Даллас» будет принимать «Флориду». Игра пройдет на «Американ Эйрлайнс Центр» 14 декабря, начало — в 04:30 (мск).

«Даллас»

Турнирное положение: На Западе «Даллас» входит в число лидеров, занимая 2 место и набрав 47 очков.

Последние матчи: Техасцы потерпели поражение в рамках минувшего тура «Миннесоте» (2:5).

Не сыграют: «Даллас» не сможет рассчитывать на Лиан Бихсель, у которого травма верхней части тела.

Состояние команды: Прервалась победная серия «Далласа», которая состояла из четырех матчей, ранее техасский коллектив выиграл у «Виннипега» (4:3), «Питтсбурга» (2:2, 1:0 — после буллитов), «Сан-Хосе» (4:1) и «Нью-Джерси» (3:0).

«Флорида»

Турнирное положение: В таблице Восточной коференции «Флорида» расположилось на 13 месте, набрав 32 очка. В 30 матчах хоккеисты Пола Мориса одержали 15 побед и потерпели 15 поражений.

Последние матчи: «Флорида» на выезде уступила «Колорадо» (2:6).

Не сыграют: В составе «Флориды» в предстоящей игре НХЛ не сыграют Александр Барков и Томаш Носек, у которых травмировано колено. В лазарете также находятся Мэттью Ткачук и Дмитрий Куликов.

Состояние команды: Прервалась победная серия «Флориды», ранее команда выиграла у «Юты» (4:3), «Айлендерса» (4:1) и «Коламбуса» (7:6 — после овертайма).

Статистика для ставок

«Даллас» занимает в Западной конференции 2 место

«Флорида» занимает в Восточной конференции 13 место

В этом сезоне «Флорида» одержала победу над «Далласом» (4:3)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Далласа» оценивается букмекерами в 2.05, ничья — в 4.40, а победа «Флориды» — в 2.95.

На тотал больше 6 можно поставить за 2.08, на тотал меньше 6 — за 1.70.

Прогноз: Обе команды допустили осечки в последних матчах, хотя до этого «Флорида» и «Даллас» выдали шикарную победную серию. В предстоящей игре «Даллас» будт заряжен максимально, так как команда в предыдущей личной встрече проиграла «Флориде» (3:4). Техасцы намерены взять реванш у соперника, можно рискнуть и поставить на победу хозяев.

Ставка: Победа «Далласа» с коэффициентом 2.05.

Прогноз: «Даллас» и «Флорида» любят играть в открытый хоккей и много забивают, не исключаем, что хоккеисты обеих команд смогут забить от 6 шайб и более.

Ставка: ТБ 6 с коэффициентом 2.08.