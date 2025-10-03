прогноз на матч КХЛ, ставка за 1.88

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Ак Барс» будет принимать «Амур». Игра пройдет на «Татнефть-Арене» 3 октября, начало — в 19:00 (мск).

«Ак Барс»

Турнирное положение: В Восточной конференции «Ак Барс» занимает 7 место, «барсы» в 10 матчах одержали 4 победы и потерпели 6 поражений. Таким образом клуб из Казани набрал 9 очков.

Последние матчи: Гостевая серия игр «Ак Барса» завершилась поражением, казанцы уступили «Автомобилисту» (1:4).

Не сыграют: В предстоящем матче не сыграет травмированный Альберт Яруллин, под вопросом участие Тимура Билялова.

Прогнозы и ставки на КХЛ

Состояние команды: В выездной серии «Ак Барс» смог набрать 4 очка, переиграв «Металлург» (4:3) и «Барыс» (2:1). Отметим, что в последних трех встречах «барсы» показали превосходную игру в меньшинстве. Соперники пытались поразить ворота казанцев 16 раз и ни разу этого не сделали.

«Амур»

Турнирное положение: «Амур» потерял одну строчку в Восточной конференции, клуб опустился на 8 место, набрав 8 очков. «Тигры» одержали 3 победы и потерпел 6 поражений.

Последние матчи: «Амур» неудачно сыграл на выезде против «Автомобилиста» (1:3).

Не сыграют: Из-за травмы Амуру в предстоящей встрече не поможет Андрей Свечников.

Состояние команды: «Амур» одержал всего одну победу в последних пяти встречах. В неудачных играх «тигры» уступили «Динамо» (1:3) и дважды «Сибири» (0:1, 3:3 — ничья в основное время, 2:3 — по буллитам).

Статистика для ставок

«Ак Барс» в пяти матчах одержал 3 победы и потерпел 2 поражения

«Амур» в пяти матчах одержал 1 победу

«Ак Барс» и «Амур» в этом сезоне Континентальной хоккейной лиги не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Ак Барса» оценивается букмекерами в 1.70, ничья — в 4.60, а победа «Амура» — в 4.30.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.15, на тотал меньше 5.5 — за 1.70.

Прогноз: «Ак Барс» испытывает не самые лучшие времена, однако с «Амуром» казанцы вполе могут справиться. Ставим на победу «барсов».

1.88 Ф1 (-1) Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.88 на матч «Ак Барс» — «Амур» принесёт прибыль 880₽, общая выплата — 1880₽

Ставка: Ф1 (-1) с коэффициентом 1.88.

Прогноз: В среднем за матч «Ак Барс» и «Амур» забрасывают по 4 шайбы. Стоит ожидать от команд Восточной конференции результативного хоккея.

2.70 Ф2 (0) Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.70 на матч «Ак Барс» — «Амур» принесёт чистый выигрыш 1700₽, общая выплата — 2700₽

Ставка: Ф2 (0) с коэффициентом 2.70.