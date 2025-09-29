прогноз на матч КХЛ, ставка за 1.80

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Динамо» будет принимать «Нефтихимик». Игра пройдет на «ВТБ Арене» 29 сентября, начало — в 19:30 (мск).

«Динамо»

Турнирное положение: «Динамо» постепенно поднимается в таблице Западной конференции. На данный момент московский клуб занимает 8 место, набрав 9 очков.

Последние матчи: Тяжелой получилась для московского «Динамо» игра против «Шанхайских Драконов». Основное время матча завершилось вничью (2:2). В овертайме победную шайбу забросил динамовец Джордан Уил.

Не сыграют: у «Динамо» нет игроков, которые пропустят матч.

Прогнозы и ставки на КХЛ

Состояние команды: «Динамо» выдает победную серию из трёх матчей, в гостевой серии игр москвичи нанесли поражения «Амуру» (3:1) и «Адмиралу» (3:3 — ничья в основное время, 2:1 — в серии буллитов).

«Нефтихимик»

Турнирное положение: «Нефтехимик» входит в лидирующую группу Востока, занимая 3 место при 12 очках. Нижнекамцы одержали шесть побед и потерпели три поражения в Континентальной хоккейной лиге.

Последние матчи: Нижнекамцы на выезде нанесли поражение «Торпедо» (2:1). Победные шайбы в составе «Нефтихимика» забили Данил Юртайкин и Булат Шафигуллин.

Не сыграют: В предстоящей игре команде не смогут помочь травмированные Максим Сушко и Никита Хоружев.

Состояние команды: «Нефтехимик» умеет выдавать неплохие серии. Ранее команда начала с волевой победы над минским «Динамо». Во встрече против беларусов нижнекамцы проигрывали в три мяча, но смогли не только догнать соперника, но и вырвать победу в основное время. Счет — 4:3. Хоккеисты «Нефтихимика» вырвали победу у «Локомотива» в овертайме (5:4) и оказались сильнее «Ак Барса» (2:1).

Теперь комада выдает новую победную серию, в которой помимо игры с «Торпедо», хоккеисты «Нефтехимика» дважды обыграли «Автомобилист» (5:2, 4:1).

Статистика для ставок

«Динамо» одержало победу в трех матчах подряд

«Нефтехимик» одержал победу в трех матчах подряд

В этом сезоне «Динамо» и «Нефтехимик» еще не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Динамо» букмекерами оценивается в 1.77, ничья — в 4.40, а победа «Нефтехимика» — в 4.15.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.00, на тотал меньше 5.5 — за 1.80.

Прогноз: В среднем за игру хоккеисты «Динамо» забрасывают 3 шайбы. Предлагаем сыграть на результативности московского клуба.

1.80 Индивидуальный тотал «Динамо» больше 3 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.80 на матч «Динамо» — «Нефтихимик» позволит вывести на карту выигрыш 800₽, общая выплата — 1800₽

Ставка: Индивидуальный тотал «Динамо» больше 3 с коэффициентом 1.80.

Прогноз: Обе команды играют результативно, хоккеисты «Динамо» и «Нефтехимика» вполне могут устроить игру как минимум из 5 шайб.

2.00 ТБ 5.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.00 на матч «Динамо» — «Нефтихимик» принесёт прибыль 1000₽, общая выплата — 2000₽

Ставка: ТБ 5.5 с коэффициентом 2.00