«Сибирь» не обратит внимание на ослабленный «Барыс»?

прогноз на матч КХЛ, ставка за 2.45

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Барыс» будет принимать «Сибирь». Игра пройдет на «Барыс Арене» 27 сентября, начало — в 15:00 (мск).

«Барыс»

Турнирное положение: Клуб из Астаны находится в нижней части турнирной таблицы Восточной конференции, «Барыс» занимает 10 строчку, набрав 7 очков.

Последние матчи: «Барыс» проигрывает в четвёртой встрече подряд, на своей арене казахстанский коллектив уступил «Ак Барсу» (1:2).

Не сыграют: В лазарете команды с травмой находятся Асетов, Старченко, Бояркин, Николишин, Томпсон и Гайтамиров.

Состояние команды: Команда стала часто проигрывать из-за проблем в составе, в команде много травмированных хоккеистов. Несмотря на отсутствие основных игроков, в состав вернулся Эмиль Галимов, который отбыл дисквалификацию.

«Сибирь»

Турнирное положение: «Сибирь» улучшила положение в таблице Восточной конференции, расположившись на 8 месте, набрав 8 очков.

Последние матчи: «Сибирь» совершила камбэк в домашней игре против команды «Салават Юлаев», уступая в две шайбы новосибирцы смогли восстановить равновесия двум точным броскам в исполнении Алексея Яковлева и Владимира Ткачева (2:2 — ничья в основное время).

В серии буллитов единственную шайбу забросил канадец Скотт Уилсон, который и принес победу «Сибири» в матче.

Не сыграют: «Сибири» в предстоящей игре не смогут помочь травмированные Андрей Чуркин и Дэвид Фарранс.

Состояние команды: В последних матчах регулярного чемпионата «Сибирь» одержала две победы над «Амуром» (1:0, 3:3 — ничья в основное время, 3:2 — победа по буллитам) и потерпела два поражения от «Северстали» (2:4) и «Адмирала» (0:2).

Статистика для ставок

«Барыс» проиграл в четвертом матче подряд

«Сибирь» одержала три победы в пяти матчах.

«Барыс» дважды обыграл «Сибирь» в товарищеских матчах (3:2, 3:1)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Сибири» букмекерами оценивается в 2.45, ничья — в 4.30, а победа «Барыса» — в 2.50.

На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.85, на тотал меньше 4.5 — за 1.95.

Прогноз: «Барыс» испытывает большие трудности с отсутствием ряда игроков, так что сибиряки могут воспользоваться ослабленным составом казахстанского коллектива. Мы рискнем и остановим выбор на победе «Сибири».

Ставка: Победа «Сибири» с коэффициентом 2.45.

Прогноз: В среднем за игру хоккеисты «Сибири» и «Барыса» забрасывают по 3-4 шайбы, так что ожидаем результативной игры со стороны команд.

Ставка: ТБ 4.5 с коэффициентом 1.85.