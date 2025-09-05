Локомотив — Трактор. Ставка (к. 1.87) и прогноз на хоккей, КХЛ, 5 сентября 2025 года

В матче Кубка Открытия «Локомотив» примет «Трактор». Игра пройдет в «Арене-2000» 5 сентября. Начало встречи — в 19:30 (мск). Ставка и прогноз на матч «Локомотив» — «Трактор», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Локомотив»

Турнирное положение: В рамках последнего сезона «Локомотив» стал сильнейшим клубом регулярки, добившись 49 побед при 102 набранных очках, а также дошел до финала Кубка Гагарина, где разобрался с «Трактором» в пятиматчевой серии.

Последние матчи: Перед началом нового чемпионата ярославцы провели четыре встречи на Кубке Блинова, которые закончились поражениями от «Северстали» (0:2) и «Авангарда» (0:3) наряду с победами над «Сибирью» (4:1) и «Нефтехимиком» (5:2).

Помимо упомянутого турнира, команда Боба Хартли успела провести два контрольных матча. В первом «Локомотиву» удалось обыграть «Торпедо» (2:1), во втором «железнодорожники» вновь уступили «Северстали» (2:3 ОТ).

Не сыграют: В составе «Локомотива» нет кадровых потерь.

Прогнозы и ставки на КХЛ

Состояние команды: Основные изменения в летнее межсезонье «Локомотив» претерпел в тренерском вопросе. Летом Ярославль покинул чемпионский штаб во главе с Игорем Никитиным, заставив руководство «железнодорожников» в спешке искать замену.

С назначением Боба Хартли, обладающего опытом завоевания трофея на уровне КХЛ, «Локомотив» попытается сберечь чемпионский настрой и ту стабильность, которая сопровождала команду на дистанции. Вместе с тем ярославцы сохранили основную ударную силу, принесшую Кубок в последнем сезоне.

«Трактор»

Турнирное положение: Предыдущий регулярный чемпионат «Трактор» завершил на первой строчке в таблице Восточной конференции, набрав 96 очков и добившись 45 побед. В плей-офф челябинцы пробились в финал, но без особой борьбы уступили в гонке за трофей «Локомотиву».

Последние матчи: В межсезонье «Трактор» принял участие в четырех встречах Кубка Губернатора. При этом товарищеский турнир для «медведей» начался неудачно — с неожиданного поражения от «Амура» (0:3).

Все последующие игры команда Бенуа Гру провела как полагается фавориту — продемонстрировав серию побед. Поочередно челябинцы расправились с «Сочи» (5:4), «Ладой» (5:1) и «Амуром» (5:2).

Не сыграют: Потери в составе «Трактора» отсутствуют.

Состояние команды: В межсезонье активно распространялись слухи об отъезде Бенуа Гру. Однако несмотря на все разговоры, канадский специалист остался в Челябинске. После успешного дебюта североамериканского специалиста «Трактор» будет нацелен на повторение прошлогоднего успеха.

В кадровом плане команда претерпела ряд изменений. Потеряв Максима Шабанова, Зака Фукале и Виталия Кравцова, «Трактор» получил усиления в виде Михаила Григоренко и Джошуа Ливо — рекордсмена в составе «Салавата Юлаева», способного стать системообразующим звеном в атаке.

Статистика для ставок

В шести последних личных встречах результативность «Трактора» ограничивалась двумя шайбами

Только в одной личной встрече из пяти предыдущих было забито более пяти голов

В трех личных встречах из четырех последних «Локомотив» забивал не менее трех шайб

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Локомотива» оценивается букмекерами в 1.87, ничья — в 4.20, а победа «Трактора» — в 3.86.

На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.80, на тотал меньше 4.5 — за 2.00.

Прогноз: С точки зрения структуры «Локомотив» выглядит более цельно, поскольку летом не делал настолько значимых кадровых перестановок, как «Трактор». При этом вопрос сыгранности челябинцев, вероятно, станет определяющим в рамках матча с тактически безупречным соперником.

Ставка: «Локомотив» победит за 1.87.

Прогноз: В первой встрече регулярного сезона, которая к тому же обеспечит трофей, хочется увидеть игру, нацеленную на высокую результативность. Скорее всего, команды, открывающие чемпионат, разделяют подобное мнение.

Ставка: Тотал больше 5 за 2.10.