Даллас — Виннипег. Ставка (к. 2.15), прогноз на матч плей-офф НХЛ, 11 мая 2025 года

В матче плей-офф Национальной хоккейной лиги «Даллас» будет принимать «Виннипег». Игра пройдет на «Американ Эйрлайнс Центре» 11 мая. Начало встречи — в 23:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Даллас» — «Виннипег», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Даллас»

Турнирное положение: Серия «Далласа» с «Виннипегом» не относилась к числу, где обе команды на одном уровне игры, но счет в ней после двух первых матчей 1:1, что ещё интереснее.

Последние матчи: После стартовой победы «Далласа» с очередным хет-триком Рантанента, клуб Дебура полностью развалился во втором матче в Канаде, проиграв безальтернативно со счетом 0:4.

Травмированные игроки: В долгосрочном лазарете у «Далласа» не может играть только Лундквист. Кроме этого, проблемы со здоровьем имеются у Хейсканена, который до сих пор не пришел в себя из-за травмы колена.

Общий тонус клуба: На домашнем льду звезды будут играть с позиции силы и постараются оформить комфортный задел по счету на самом старте игры.

«Виннипег»

Турнирное положение: Потенциальная вероятность успеха «Виннипега» в этой серии во многом зависит от игры Хеллебайка в воротах.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Последние матчи: В первом матче серии он «Виннипег» не выручил, а вот в игре под номером два оставил свои ворота в неприкосновенности.

Травмированные игроки: Под вопросом у «Виннипега» только выступление Стэнли, который мучается с повреждением уже больше месяца.

Общий тонус клуба: На территории «Далласа» будет битва, и если голкипер «Джетс» снова сможет поймать свою игру, то техасцам не поздоровится.

Статистика для ставок

«Даллас» не проигрывает дома три матча кряду

«Виннипег» проиграл три последних гостевых поединка

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.15, на ничью — 4.44, на гостей — 2.93.

Прогноз: «Даллас» на домашнем льду выглядит очевидным фаворитом матча.

Альтернативный прогноз: Хозяева будут доминировать, и матч вполне может закончиться с неприлично большим счетом для обеих команд.

Ставка: П1 с коэффициентом 2.15.

Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 3.46.