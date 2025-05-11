Даллас — Виннипег. Ставка (к. 2.15), прогноз на матч плей-офф НХЛ, 11 мая 2025 года

Даллас
Виннипег
«Даллас»
Турнирное положение: Серия «Далласа» с «Виннипегом» не относилась к числу, где обе команды на одном уровне игры, но счет в ней после двух первых матчей 1:1, что ещё интереснее.
Последние матчи: После стартовой победы «Далласа» с очередным хет-триком Рантанента, клуб Дебура полностью развалился во втором матче в Канаде, проиграв безальтернативно со счетом 0:4.
Даллас — Виннипег: коэффициенты букмекеров
Травмированные игроки: В долгосрочном лазарете у «Далласа» не может играть только Лундквист. Кроме этого, проблемы со здоровьем имеются у Хейсканена, который до сих пор не пришел в себя из-за травмы колена.
Общий тонус клуба: На домашнем льду звезды будут играть с позиции силы и постараются оформить комфортный задел по счету на самом старте игры.
«Виннипег»
Турнирное положение: Потенциальная вероятность успеха «Виннипега» в этой серии во многом зависит от игры Хеллебайка в воротах.
Последние матчи: В первом матче серии он «Виннипег» не выручил, а вот в игре под номером два оставил свои ворота в неприкосновенности.
Травмированные игроки: Под вопросом у «Виннипега» только выступление Стэнли, который мучается с повреждением уже больше месяца.
Общий тонус клуба: На территории «Далласа» будет битва, и если голкипер «Джетс» снова сможет поймать свою игру, то техасцам не поздоровится.
Статистика для ставок
- «Даллас» не проигрывает дома три матча кряду
- «Виннипег» проиграл три последних гостевых поединка
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.15, на ничью — 4.44, на гостей — 2.93.
Прогноз: «Даллас» на домашнем льду выглядит очевидным фаворитом матча.
- 1.77Латвия — Канада: прогноз и ставкаСегодня в 17:20
- 1.97Флорида — Торонто: прогноз и ставкаЗавтра в 02:30
- 2.23Германия — Казахстан: прогноз и ставкаСегодня в 17:20
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Альтернативный прогноз: Хозяева будут доминировать, и матч вполне может закончиться с неприлично большим счетом для обеих команд.
Ставка: П1 с коэффициентом 2.15.
Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 3.46.