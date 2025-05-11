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    «Даллас» вырвется вперед в серии?

    Даллас — Виннипег. Ставка (к. 2.15), прогноз на матч плей-офф НХЛ, 11 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Даллас» — «Виннипег»
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    «Даллас»
    В матче плей-офф Национальной хоккейной лиги «Даллас» будет принимать «Виннипег». Игра пройдет на «Американ Эйрлайнс Центре» 11 мая. Начало встречи — в 23:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Даллас» — «Виннипег», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. Кубок Стэнли 11 Мая 2025 года

    Даллас

  • Кубок Стэнли
    •  Даллас 23:30 Виннипег

    Виннипег

  • Кубок Стэнли
    •

    «Даллас»

    Турнирное положение: Серия «Далласа» с «Виннипегом» не относилась к числу, где обе команды на одном уровне игры, но счет в ней после двух первых матчей 1:1, что ещё интереснее.

    Последние матчи: После стартовой победы «Далласа» с очередным хет-триком Рантанента, клуб Дебура полностью развалился во втором матче в Канаде, проиграв безальтернативно со счетом 0:4.

    Даллас — Виннипег: коэффициенты букмекеров

    Травмированные игроки: В долгосрочном лазарете у «Далласа» не может играть только Лундквист. Кроме этого, проблемы со здоровьем имеются у Хейсканена, который до сих пор не пришел в себя из-за травмы колена.

    Общий тонус клуба: На домашнем льду звезды будут играть с позиции силы и постараются оформить комфортный задел по счету на самом старте игры.

    «Виннипег»

    Турнирное положение: Потенциальная вероятность успеха «Виннипега» в этой серии во многом зависит от игры Хеллебайка в воротах.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    Последние матчи: В первом матче серии он «Виннипег» не выручил, а вот в игре под номером два оставил свои ворота в неприкосновенности.

    Травмированные игроки: Под вопросом у «Виннипега» только выступление Стэнли, который мучается с повреждением уже больше месяца.

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    Общий тонус клуба: На территории «Далласа» будет битва, и если голкипер «Джетс» снова сможет поймать свою игру, то техасцам не поздоровится.

    Статистика для ставок

    • «Даллас» не проигрывает дома три матча кряду

    • «Виннипег» проиграл три последних гостевых поединка

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.15, на ничью — 4.44, на гостей — 2.93.

    Прогноз: «Даллас» на домашнем льду выглядит очевидным фаворитом матча.

    Альтернативный прогноз: Хозяева будут доминировать, и матч вполне может закончиться с неприлично большим счетом для обеих команд.

    Ставка: П1 с коэффициентом 2.15.

    Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 3.46.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Даллас — Виннипег?

    Матч Даллас — Виннипег состоится 11 мая 2025 года в 23:30 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Даллас — Виннипег?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П1.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Даллас — Виннипег?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П1» с коэффициентом у букмекеров 2.15.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Даллас — Виннипег?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Даллас — Виннипег?

    Коэффициенты букмекеров: : на хозяев дают коэффициент 2.15, на ничью — 4.44, на гостей — 2.93.

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    Даллас — Виннипег: прогноз и ставка за 2.15, статистика, коэффициенты матча 11.05.202523:30. «Даллас» вырвется вперед в серии?
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