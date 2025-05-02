Эдмонтон — Лос-Анджелес. Ставка (к. 2.12), прогноз на матч плей-офф НХЛ, 02 мая 2025 года

В матче плей-офф Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон» будет принимать «Лос-Анджелес». Игра пройдет на «Роджерс Плейс Арене» 02 мая. Начало встречи — в 05:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Эдмонтон» — «Лос-Анджелес», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Эдмонтон»

Турнирное положение: Чудесное преображение «Эдмонтона» не может не радовать. Канадский клуб вернулся в серию и одержал три победы подряд, хотя такого развития событий ждать от него было весьма тяжело после разноса в двух первых матчах серии.

Последние матчи: Весьма радует преображение «Эдмонтона, хотя в некоторые моменты времени казалось, что канадский клуб висит на волоске и в этьой серии ему уже ничего не поможет.

Травмированные игроки: Экхольм по-прежнему не сопреник "Эдмонтону", но и без него у Ноблоха хватает вариативности в составе.

Общий тонус клуба: Нет сомнений, что Макдэвид и партнеры захотят оформить проход в следующий раунд именно на домашнем льду, поэтому от них вполне можно ждать агрессивной игры в атаке.

"Лос-Анджелес"

Турнирное положение: Когда "Лос-Анджелес" выиграл два первых матча серии, мало кто мог предположить, что к шестой игре противостояния именно калифорнийский клуб будет в роли догоняющего.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Последние матчи: Причем в проигранных матчах все могло сложиться как раз в пользу "Лос-Анджелеса", но удача оказалась не на стороне "королей".

Травмированные игроки: Не может помочь своему клубу только Жанно, но сильно на структуре игры "Лос-Анджелеса" его отсутствие не скажется.

Общий тонус клуба: Сейчас у "Кингз" откровенно дрожат поджилки, поэтому нет уверенности, что они смогут спасти серию, победив на сложном выезде в Канаде.

Статистика для ставок

"Лос-Анджелес" не может выиграть три матча кряду

"Эдмонтон" за шесть последних домашних матчей проиграл всего лишь раз

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.12, на ничью — 4.56, на гостей — 2.94.

Прогноз: "Эдмонтон" убедительно завершит серию на домашнем льду.

Альтернативный прогноз: Поединок получится результативным, поскольку канадский клуб будет на кураже и жалеть соперника не намерен.

Ставка: П1 с коэффициентом 2.12.

Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.95.