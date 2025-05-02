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    «Эдмонтон» на домашнем льду оформит проход дальше?

    Эдмонтон — Лос-Анджелес. Ставка (к. 2.12), прогноз на матч плей-офф НХЛ, 02 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Эдмонтон» — «Лос-Анджелес»
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    «Эдмонтон»
    В матче плей-офф Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон» будет принимать «Лос-Анджелес». Игра пройдет на «Роджерс Плейс Арене» 02 мая. Начало встречи — в 05:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Эдмонтон» — «Лос-Анджелес», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. Кубок Стэнли 01 Мая 2025 года

    Эдмонтон

  • Кубок Стэнли
    •  Эдмонтон 23:00 Лос-Анджелес

    Лос-Анджелес

  • Кубок Стэнли
    •

    «Эдмонтон»

    Турнирное положение: Чудесное преображение «Эдмонтона» не может не радовать. Канадский клуб вернулся в серию и одержал три победы подряд, хотя такого развития событий ждать от него было весьма тяжело после разноса в двух первых матчах серии.

    Последние матчи: Весьма радует преображение «Эдмонтона, хотя в некоторые моменты времени казалось, что канадский клуб висит на волоске и в этьой серии ему уже ничего не поможет.

    Эдмонтон — Лос-Анджелес: коэффициенты букмекеров

    Травмированные игроки: Экхольм по-прежнему не сопреник "Эдмонтону", но и без него у Ноблоха хватает вариативности в составе.

    Общий тонус клуба: Нет сомнений, что Макдэвид и партнеры захотят оформить проход в следующий раунд именно на домашнем льду, поэтому от них вполне можно ждать агрессивной игры в атаке.

    "Лос-Анджелес"

    Турнирное положение: Когда "Лос-Анджелес" выиграл два первых матча серии, мало кто мог предположить, что к шестой игре противостояния именно калифорнийский клуб будет в роли догоняющего.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    Последние матчи: Причем в проигранных матчах все могло сложиться как раз в пользу "Лос-Анджелеса", но удача оказалась не на стороне "королей".

    Травмированные игроки: Не может помочь своему клубу только Жанно, но сильно на структуре игры "Лос-Анджелеса" его отсутствие не скажется.

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    Общий тонус клуба: Сейчас у "Кингз" откровенно дрожат поджилки, поэтому нет уверенности, что они смогут спасти серию, победив на сложном выезде в Канаде.

    Статистика для ставок

    • "Лос-Анджелес" не может выиграть три матча кряду

    • "Эдмонтон" за шесть последних домашних матчей проиграл всего лишь раз

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.12, на ничью — 4.56, на гостей — 2.94.

    Прогноз: "Эдмонтон" убедительно завершит серию на домашнем льду.

    Альтернативный прогноз: Поединок получится результативным, поскольку канадский клуб будет на кураже и жалеть соперника не намерен.

    Ставка: П1 с коэффициентом 2.12.

    Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.95.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Эдмонтон — Лос-Анджелес?

    Матч Эдмонтон — Лос-Анджелес состоится 02 мая 2025 года в 05:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Эдмонтон — Лос-Анджелес?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П1.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Эдмонтон — Лос-Анджелес?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П1» с коэффициентом у букмекеров 2.12.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Эдмонтон — Лос-Анджелес?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Эдмонтон — Лос-Анджелес?

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.12, на ничью — 4.56, на гостей — 2.94.

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    Эдмонтон — Лос-Анджелес: прогноз и ставка за 2.12, статистика, коэффициенты матча 02.05.202505:00. «Эдмонтон» на домашнем льду оформит проход дальше?
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