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    «Колорадо» сравняет счет в серии со «звездами»?

    Колорадо — Даллас. Ставка (к. 1.98), прогноз на матч плей-офф НХЛ, 27 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Колорадо» — «Даллас»
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    «Колорадо»
    В матче плей-офф Национальной хоккейной лиги «Колорадо» будет принимать «Даллас». Игра пройдет на «Болл Арене» 27 апреля. Начало встречи — в 04:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Колорадо» — «Даллас», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. Кубок Стэнли 27 Апреля 2025 года

    Колорадо

  • Кубок Стэнли
    •  Колорадо 04:30 Даллас

    Даллас

  • Кубок Стэнли
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    «Колорадо»

    Турнирное положение: Пока что звездный состав «Колорадо» совсем не похож на себя, и Беднару стоит предпринимать меры, чтобы догонять ушедшего по серии вперед соперника.

    Последние матчи: После легкой победы в первом матче серии «Колорадо» капитулировал два раза подряд, но игра могла склониться и в другую сторону.

    Колорадо — Даллас: коэффициенты букмекеров

    Травмированные игроки: Пулман ещё долго не сможет помочь «Колорадо». Проблемы Колтона со здоровьем официально не подтвеждены. Зато радует, что наконец-то играет Ландеског.

    Общий тонус клуба: Почему-то думается, что хозяева разгадают замысел «Далласа» на предстоящий матч и смогут забрать себе важную победу.

    «Даллас»

    Турнирное положение: После того, как «Даллас» включился в серию, его не рассматривают аутсайдером противостояния даже со всеми потерями по составу.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    Последние матчи: Два последних матча «Даллас» провел на одном дыхании, и искусной игры в защите для добычи важных побед.

    Травмированные игроки: Дебур и его «Даллас» по-прежнему не могут рассчитывать на Хейсканена, Лундквиста и Робертсона, но даже без них они побеждают.

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    Общий тонус клуба: Очередной матч против «Колорадо» на его территории будет предельно тяжелым, а хозяева льда обрушат на «звезд» весь свой атакующий потенциал.

    Статистика для ставок

    • «Даллас» выиграл три из пяти последних очных матчей в Денвере

    • «Колорадо» за четыре последних домашних матча одержал только одну победу

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.98, на ничью — 4.66, на гостей — 3.22.

    Прогноз: «Колорадо» выложится по полной программе, но победу добудет.

    Альтернативный прогноз: Результативным матчем пахнет задолго до его начала.

    Ставка: П1 с коэффициентом 1.98.

    Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.87.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Колорадо — Даллас?

    Матч Колорадо — Даллас состоится 27 апреля 2025 года в 04:30 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Колорадо — Даллас?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П1 .

    Ставка: на что сделать ставку в матче Колорадо — Даллас?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П1 » с коэффициентом у букмекеров 1.98.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Колорадо — Даллас?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Колорадо — Даллас?

    Коэффициенты букмекеров: : на хозяев дают коэффициент 1.98, на ничью — 4.66, на гостей — 3.22.

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    Колорадо — Даллас: прогноз и ставка за 1.98, статистика, коэффициенты матча 27.04.202504:30. «Колорадо» сравняет счет в серии со «звездами»?
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