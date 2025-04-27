Колорадо — Даллас. Ставка (к. 1.98), прогноз на матч плей-офф НХЛ, 27 апреля 2025 года

Колорадо
Даллас
«Колорадо»
Турнирное положение: Пока что звездный состав «Колорадо» совсем не похож на себя, и Беднару стоит предпринимать меры, чтобы догонять ушедшего по серии вперед соперника.
Последние матчи: После легкой победы в первом матче серии «Колорадо» капитулировал два раза подряд, но игра могла склониться и в другую сторону.
Колорадо — Даллас: коэффициенты букмекеров
Травмированные игроки: Пулман ещё долго не сможет помочь «Колорадо». Проблемы Колтона со здоровьем официально не подтвеждены. Зато радует, что наконец-то играет Ландеског.
Общий тонус клуба: Почему-то думается, что хозяева разгадают замысел «Далласа» на предстоящий матч и смогут забрать себе важную победу.
«Даллас»
Турнирное положение: После того, как «Даллас» включился в серию, его не рассматривают аутсайдером противостояния даже со всеми потерями по составу.
Последние матчи: Два последних матча «Даллас» провел на одном дыхании, и искусной игры в защите для добычи важных побед.
Травмированные игроки: Дебур и его «Даллас» по-прежнему не могут рассчитывать на Хейсканена, Лундквиста и Робертсона, но даже без них они побеждают.
Общий тонус клуба: Очередной матч против «Колорадо» на его территории будет предельно тяжелым, а хозяева льда обрушат на «звезд» весь свой атакующий потенциал.
Статистика для ставок
- «Даллас» выиграл три из пяти последних очных матчей в Денвере
- «Колорадо» за четыре последних домашних матча одержал только одну победу
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.98, на ничью — 4.66, на гостей — 3.22.
Прогноз: «Колорадо» выложится по полной программе, но победу добудет.
- 1.94Оттава — Торонто: прогноз и ставкаЗавтра в 02:00
- 2.04Флорида — Тампа-Бэй: прогноз и ставкаСегодня в 20:00
- 2.17Миннесота — Вегас: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
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Альтернативный прогноз: Результативным матчем пахнет задолго до его начала.
Ставка: П1 с коэффициентом 1.98.
Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.87.