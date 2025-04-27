Колорадо — Даллас. Ставка (к. 1.98), прогноз на матч плей-офф НХЛ, 27 апреля 2025 года

В матче плей-офф Национальной хоккейной лиги «Колорадо» будет принимать «Даллас». Игра пройдет на «Болл Арене» 27 апреля. Начало встречи — в 04:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Колорадо» — «Даллас», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Колорадо»

Турнирное положение: Пока что звездный состав «Колорадо» совсем не похож на себя, и Беднару стоит предпринимать меры, чтобы догонять ушедшего по серии вперед соперника.

Последние матчи: После легкой победы в первом матче серии «Колорадо» капитулировал два раза подряд, но игра могла склониться и в другую сторону.

Травмированные игроки: Пулман ещё долго не сможет помочь «Колорадо». Проблемы Колтона со здоровьем официально не подтвеждены. Зато радует, что наконец-то играет Ландеског.

Общий тонус клуба: Почему-то думается, что хозяева разгадают замысел «Далласа» на предстоящий матч и смогут забрать себе важную победу.

«Даллас»

Турнирное положение: После того, как «Даллас» включился в серию, его не рассматривают аутсайдером противостояния даже со всеми потерями по составу.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Последние матчи: Два последних матча «Даллас» провел на одном дыхании, и искусной игры в защите для добычи важных побед.

Травмированные игроки: Дебур и его «Даллас» по-прежнему не могут рассчитывать на Хейсканена, Лундквиста и Робертсона, но даже без них они побеждают.

Общий тонус клуба: Очередной матч против «Колорадо» на его территории будет предельно тяжелым, а хозяева льда обрушат на «звезд» весь свой атакующий потенциал.

Статистика для ставок

«Даллас» выиграл три из пяти последних очных матчей в Денвере

«Колорадо» за четыре последних домашних матча одержал только одну победу

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.98, на ничью — 4.66, на гостей — 3.22.

Прогноз: «Колорадо» выложится по полной программе, но победу добудет.

Альтернативный прогноз: Результативным матчем пахнет задолго до его начала.

Ставка: П1 с коэффициентом 1.98.

Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.87.