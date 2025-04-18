В четвертом матче серии 1/4 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги «Динамо» Минск будет принимать «Трактор». Игра пройдет в «Минск-Арене» 18 апреля. Начало встречи — в 19:30 (мск). Ставка и прогноз на матч «Динамо» Минск — «Трактор», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Динамо» Минск

Путь к плей-офф: В 68 матчах регулярки белорусский коллектив заработал 86 очков и закончил общий этап на 4-м месте в таблице Западной конференции, на 1 балл отстав от тройки лидеров.

Последние матчи: Минское «Динамо» провело яркий первый раунд против ЦСКА, который, несмотря на затяжной характер, закончился парой крышесносных побед в заключительных встречах — 7:0; 6:2.

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Серию в «Трактором» команда Дмитрия Квартальнова начала с двух гостевых поражений, хотя имела шанс зацепиться за большее — 2:4; 3:4 ОТ. В третьей игре, на площадке «Минск-Арены», динамовцы устроили гостям полный разнос — 8:0.

Не сыграют: В составе минской команды кадровых потерь нет.

Состояние команды: После двух досадных поражений в Челябинске, которых вполне можно было избежать, «Динамо» Минск сделало правильные выводы и проделало колоссальную работу.

Прогнозы и ставки на КХЛ

На домашнем льду команда Дмитрия Квартальнова выдала во всех отношениях эталонную игру, превзойдя гостей не только в плане реализации, но и с точки зрения сдерживания.

Оборона «Динамо» Минск справилась с фрагментарным давлением «Трактора» и сумела сделать то, чего не удавалось накануне — сберечь концентрацию на ключевом отрезке игры.

«Трактор»

Путь к плей-офф: Регулярный чемпионат «Трактор» закончил на 1-й строчке в таблице Восточной конференции с 96 очками в активе, оторвавшись от главных преследователей на 3 балла и более.

Последние матчи: Челябинцы потратили немало сил на серию с «Адмиралом», несмотря на то что соперничество с настойчивыми дальневосточниками закончилось тремя победами кряду — 7:3; 5:4 ОТ; 2:0.

Тем не менее упорная череда матчей с «Адмиралом» не привела к выгоранию. Домашний этап второго раунда коллектив Бену Гру начал с побед — 4:2: 4:3 ОТ. В первой игре в Минске уральцы были попросту растоптаны — 0:8.

Не сыграют: Кадровые потери в составе челябинцев отсутствуют.

Состояние команды: После череды домашних матчей, в которых преобладал морально-волевой дух, «Трактор» выдал недопустимо слабую с точки зрения содержания встречу в Минске.

Атакующие идеи челябинцев работали лишь на отрезках, однако даже в фазах игры в чужой зоне задумки команды Бенуа Гру оказались легко читаемыми для обороны и вратаря белорусского коллектива.

В очередной раз «Трактор» стал заложником низких в плане качества стартовых минут. Так, в очередной раз челябинцы подтвердили, что начальные отрезки матчей являются одной из ключевых проблем на кубковой дистанции.

Статистика для ставок

В 5 матчах из 9 в рамках этого плей-офф «Динамо» Минск забивало не менее 5 голов

В 5 последних встречах «Динамо» Минск был пробит тотал больше 5.5

В 5 играх из 7 предыдущих «Трактор» пропускал от 3 голов и более

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Динамо» Минск оценивается букмекерами в 2.27, ничья — в 4.40, а победа «Трактора» — в 2.74.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.90, на тотал меньше 5.5 — за 1.80.

Прогноз: На домашнем льду «Динамо» Минск излучает безумную уверенность и сбавлять обороты явно не собирается ни с точки зрения общего командного настроя, ни в понимании атакующей эффективности.

Ставка: Тотал больше 5.5 за 1.90.

Прогноз: В предыдущих матчах в рамках этой серии команда Дмитрия Квартальнова умело использовала оборонительные провалы «Трактора», за счет чего, несомненно, постарается зацепиться за результат и в новой игре.

Ставка: Индивидуальный тотал «Динамо» Минск больше 3 за 2.10.