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    Динамо Минск — Трактор. Ставка (к. 1.90) и прогноз на хоккей, Кубок Гагарина, 18 апреля 2025 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Динамо Минск Прогнозы на Трактор
    Прогноз и ставки на «Динамо» Минск — «Трактор»
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    Сергей Телегин
    В четвертом матче серии 1/4 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги «Динамо» Минск будет принимать «Трактор». Игра пройдет в «Минск-Арене» 18 апреля. Начало встречи — в 19:30 (мск). Ставка и прогноз на матч «Динамо» Минск — «Трактор», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина 18 Апреля 2025 года

    Динамо Минск

  • Минск
    •  Динамо Минск 19:30 Трактор

    Трактор

  • Челябинск
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    «Динамо» Минск

    Путь к плей-офф: В 68 матчах регулярки белорусский коллектив заработал 86 очков и закончил общий этап на 4-м месте в таблице Западной конференции, на 1 балл отстав от тройки лидеров.

    Последние матчи: Минское «Динамо» провело яркий первый раунд против ЦСКА, который, несмотря на затяжной характер, закончился парой крышесносных побед в заключительных встречах — 7:0; 6:2.

    Динамо Минск — Трактор: коэффициенты букмекеров

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    Серию в «Трактором» команда Дмитрия Квартальнова начала с двух гостевых поражений, хотя имела шанс зацепиться за большее — 2:4; 3:4 ОТ. В третьей игре, на площадке «Минск-Арены», динамовцы устроили гостям полный разнос — 8:0.

    Не сыграют: В составе минской команды кадровых потерь нет.

    Состояние команды: После двух досадных поражений в Челябинске, которых вполне можно было избежать, «Динамо» Минск сделало правильные выводы и проделало колоссальную работу.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    На домашнем льду команда Дмитрия Квартальнова выдала во всех отношениях эталонную игру, превзойдя гостей не только в плане реализации, но и с точки зрения сдерживания.

    Оборона «Динамо» Минск справилась с фрагментарным давлением «Трактора» и сумела сделать то, чего не удавалось накануне — сберечь концентрацию на ключевом отрезке игры.

    «Трактор»

    Путь к плей-офф: Регулярный чемпионат «Трактор» закончил на 1-й строчке в таблице Восточной конференции с 96 очками в активе, оторвавшись от главных преследователей на 3 балла и более.

    Последние матчи: Челябинцы потратили немало сил на серию с «Адмиралом», несмотря на то что соперничество с настойчивыми дальневосточниками закончилось тремя победами кряду — 7:3; 5:4 ОТ; 2:0.

    Тем не менее упорная череда матчей с «Адмиралом» не привела к выгоранию. Домашний этап второго раунда коллектив Бену Гру начал с побед — 4:2: 4:3 ОТ. В первой игре в Минске уральцы были попросту растоптаны — 0:8.

    Не сыграют: Кадровые потери в составе челябинцев отсутствуют.

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    • Состояние команды: После череды домашних матчей, в которых преобладал морально-волевой дух, «Трактор» выдал недопустимо слабую с точки зрения содержания встречу в Минске.

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    Атакующие идеи челябинцев работали лишь на отрезках, однако даже в фазах игры в чужой зоне задумки команды Бенуа Гру оказались легко читаемыми для обороны и вратаря белорусского коллектива.

    В очередной раз «Трактор» стал заложником низких в плане качества стартовых минут. Так, в очередной раз челябинцы подтвердили, что начальные отрезки матчей являются одной из ключевых проблем на кубковой дистанции.

    Статистика для ставок

    • В 5 матчах из 9 в рамках этого плей-офф «Динамо» Минск забивало не менее 5 голов

    • В 5 последних встречах «Динамо» Минск был пробит тотал больше 5.5

    • В 5 играх из 7 предыдущих «Трактор» пропускал от 3 голов и более

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Динамо» Минск оценивается букмекерами в 2.27, ничья — в 4.40, а победа «Трактора» — в 2.74.

    На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.90, на тотал меньше 5.5 — за 1.80.

    Прогноз: На домашнем льду «Динамо» Минск излучает безумную уверенность и сбавлять обороты явно не собирается ни с точки зрения общего командного настроя, ни в понимании атакующей эффективности.

    Ставка: Тотал больше 5.5 за 1.90.

    Прогноз: В предыдущих матчах в рамках этой серии команда Дмитрия Квартальнова умело использовала оборонительные провалы «Трактора», за счет чего, несомненно, постарается зацепиться за результат и в новой игре.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Динамо» Минск больше 3 за 2.10.

    Часто задаваемые вопросы:

    Где и когда состоится матч Динамо Минск — Трактор?

    Матч Динамо Минск — Трактор состоится 18 апреля 2025 года в 19:30 по московскому времени в рамках турнира: КХЛ.

    Какой прогноз на матч Динамо Минск — Трактор?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал больше 5.5.

    Какую сделать ставку на матч Динамо Минск — Трактор?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал больше 5.5» с коэффициентом у букмекеров 1.90.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча Динамо Минск — Трактор?

    Смотреть матч турнира КХЛ в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Какие коэффициенты у букмекеров в матче Динамо Минск — Трактор?

    Коэффициенты букмекеров: : Победа «Динамо» Минск оценивается букмекерами в 2.27, ничья — в 4.40, а победа «Трактора» — в 2.74.

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    Динамо Минск — Трактор: прогноз и ставка за 1.90, статистика, коэффициенты матча 18.04.202519:30. Еще один матч серии обеспечит высокую результативность
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