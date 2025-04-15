В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Детройт» будет принимать «Даллас». Игра пройдет на «Литтл Сизарс Арене» 15 апреля. Начало встречи — в 02:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Детройт» — «Даллас», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Детройт»

Турнирное положение: Снова неудачный сезон в исполнении «Детройта» и всего лишь 11 место Востока.

Последние матчи: В трех последних матчах «Детройт» выиграл только один, который пришелся на крайнюю встречу против «Тампы».

Травмированные игроки: Потери Коппа и Густафссона не сильно отразятся на игре «Детройта», а вот если ещё и Седерблум не сможет сыграть в предстоящем поединке, это будет проблемой для тренерского штаба «крыльев».

Общий тонус клуба: Предстоящий поединок против «Далласа» может закончиться победой хозяев льда, поскольку «Даллас» сейчас совсем в плохом состоянии.

«Даллас»

Турнирное положение: Потуги «Далласа» достать «Виннипег» завершились ничем. Мало того, техасский клуб даже опустился на третью строчку западной конференции, пропустив вперед «Вегас».

Прогнозы и ставки на НХЛ

Последние матчи: В пяти последних поединках «Даллас» не смог победить ни разу, а такого с коллективом Дебура не было ни разу с начала сезона.

Травмированные игроки: Официально травмированы у «Далласа» Хейсканен, Лундквист и Сегин. Под вопросом участие в матче Харли и Линделля.

Общий тонус клуба: С «Детройтом» гости могут провести очередной плохой матч, поэтому сильно рассчитывать на «звезд» не стоит.

Статистика для ставок

У «Детройта» за три последних матча по сезону всего одна победа

«Детройт» не может обыграть «Даллас» на протяжении четырех лет

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.69, на ничью — 4.36, на гостей — 2.33.

Прогноз: У«Далласа» больше шансов победить.

Альтернативный прогноз: Вероятность результативного матча намного больше, чем наоборот.

Ставка: П2 с коэффициентом 2.33.

Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 3.25.