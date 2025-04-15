Детройт
Даллас
«Детройт»
Турнирное положение: Снова неудачный сезон в исполнении «Детройта» и всего лишь 11 место Востока.
Последние матчи: В трех последних матчах «Детройт» выиграл только один, который пришелся на крайнюю встречу против «Тампы».
Детройт — Даллас: коэффициенты букмекеров
Травмированные игроки: Потери Коппа и Густафссона не сильно отразятся на игре «Детройта», а вот если ещё и Седерблум не сможет сыграть в предстоящем поединке, это будет проблемой для тренерского штаба «крыльев».
Общий тонус клуба: Предстоящий поединок против «Далласа» может закончиться победой хозяев льда, поскольку «Даллас» сейчас совсем в плохом состоянии.
«Даллас»
Турнирное положение: Потуги «Далласа» достать «Виннипег» завершились ничем. Мало того, техасский клуб даже опустился на третью строчку западной конференции, пропустив вперед «Вегас».
Последние матчи: В пяти последних поединках «Даллас» не смог победить ни разу, а такого с коллективом Дебура не было ни разу с начала сезона.
Травмированные игроки: Официально травмированы у «Далласа» Хейсканен, Лундквист и Сегин. Под вопросом участие в матче Харли и Линделля.
Общий тонус клуба: С «Детройтом» гости могут провести очередной плохой матч, поэтому сильно рассчитывать на «звезд» не стоит.
Статистика для ставок
- У «Детройта» за три последних матча по сезону всего одна победа
- «Детройт» не может обыграть «Даллас» на протяжении четырех лет
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.69, на ничью — 4.36, на гостей — 2.33.
Прогноз: У«Далласа» больше шансов победить.
- 1.85Динамо Москва — Ак Барс: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- 2.12Трактор — Динамо Минск: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
- 2.73Нэшвилл — Юта: прогноз и ставкаЗавтра в 03:00
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Альтернативный прогноз: Вероятность результативного матча намного больше, чем наоборот.
Ставка: П2 с коэффициентом 2.33.
Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 3.25.