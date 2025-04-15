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    «Даллас» прервет неудачную серию?

    Детройт — Даллас. Ставка (к. 2.33), прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, 15 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Детройт» — «Даллас»
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    «Даллас»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Детройт» будет принимать «Даллас». Игра пройдет на «Литтл Сизарс Арене» 15 апреля. Начало встречи — в 02:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Детройт» — «Даллас», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. НХЛ 15 Апреля 2025 года

    Детройт

  • НХЛ
    •  Детройт 02:00 Даллас

    Даллас

  • НХЛ
    •

    «Детройт»

    Турнирное положение: Снова неудачный сезон в исполнении «Детройта» и всего лишь 11 место Востока.

    Последние матчи: В трех последних матчах «Детройт» выиграл только один, который пришелся на крайнюю встречу против «Тампы».

    Детройт — Даллас: коэффициенты букмекеров

    Травмированные игроки: Потери Коппа и Густафссона не сильно отразятся на игре «Детройта», а вот если ещё и Седерблум не сможет сыграть в предстоящем поединке, это будет проблемой для тренерского штаба «крыльев».

    Общий тонус клуба: Предстоящий поединок против «Далласа» может закончиться победой хозяев льда, поскольку «Даллас» сейчас совсем в плохом состоянии.

    «Даллас»

    Турнирное положение: Потуги «Далласа» достать «Виннипег» завершились ничем. Мало того, техасский клуб даже опустился на третью строчку западной конференции, пропустив вперед «Вегас».

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    Последние матчи: В пяти последних поединках «Даллас» не смог победить ни разу, а такого с коллективом Дебура не было ни разу с начала сезона.

    Травмированные игроки: Официально травмированы у «Далласа» Хейсканен, Лундквист и Сегин. Под вопросом участие в матче Харли и Линделля.

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    Общий тонус клуба: С «Детройтом» гости могут провести очередной плохой матч, поэтому сильно рассчитывать на «звезд» не стоит.

    Статистика для ставок

    • У «Детройта» за три последних матча по сезону всего одна победа

    • «Детройт» не может обыграть «Даллас» на протяжении четырех лет

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.69, на ничью — 4.36, на гостей — 2.33.

    Прогноз: У«Далласа» больше шансов победить.

    Альтернативный прогноз: Вероятность результативного матча намного больше, чем наоборот.

    Ставка: П2 с коэффициентом 2.33.

    Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 3.25.

    Часто задаваемые вопросы:

    Где и когда состоится матч Детройт — Даллас?

    Матч Детройт — Даллас состоится 15 апреля 2025 года в 02:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Какой прогноз на матч Детройт — Даллас?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П2.

    Какую сделать ставку на матч Детройт — Даллас?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П2» с коэффициентом у букмекеров 2.33.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча Детройт — Даллас?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Какие коэффициенты у букмекеров в матче Детройт — Даллас?

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.69, на ничью — 4.36, на гостей — 2.33.

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    Детройт — Даллас: прогноз и ставка за 2.33, статистика, коэффициенты матча 15.04.202502:00. «Даллас» прервет неудачную серию?
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