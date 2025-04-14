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    «Виннипег» в очередной раз справится с «Эдмонтоном»

    Виннипег — Эдмонтон. Ставка (к. 2.31) и прогноз на хоккей, НХЛ, 14 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Виннипег» — «Эдмонтон»
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    «Виннипег» идет без поражений дома
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Виннипег» будет принимать «Эдмонтон». Игра пройдет в «Канадиен Лайф Центре» 14 апреля. Начало встречи — в 02:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Виннипег» — «Эдмонтон», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. НХЛ 14 Апреля 2025 года

    Виннипег

  • НХЛ
    •  Виннипег 02:00 Эдмонтон

    Эдмонтон

  • НХЛ
    •

    «Виннипег»

    Турнирное положение: Без учета встречи с «Чикаго» в ночь на 13 апреля, канадцы из Манитобы уверенно занимают 1-е место в таблице Западной конференции со 112 очками на счету, опережая на 6 турнирных баллов 2-й «Даллас».

    Последние матчи: В первом матче апреля «Виннипег» потерпел крупное поражение от «Лос-Анджелеса», после чего моментально пришел в себя и уничтожил на выезде «Вегас» — 4:0.

    Виннипег — Эдмонтон: коэффициенты букмекеров

    На этом фоне весьма неожиданным оказался разгром от «Юты» — 1:4, за которым последовала весьма убедительная победа над «Сент-Луисом» — 3:1. Накануне команда Скотта Арниела не оставила никаких шансов «Далласу» — 4:0.

    Не сыграют: Габриэль Виларди, Расмус Купари (под вопросом).

    Состояние команды: Несмотря на фрагментарные всплески нестабильности, «Виннипег» проводит выдающийся сезон и является одним из главных претендентов на финальную серию Кубка Стэнли.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    Прочным фундаментом текущего успеха «Джетс» остается оборона и надежная вратарская линия. Несмотря на кадровые потери, канадцам удалось сохранить привычную структуру игры и базовую последовательность действий на льду.

    На протяжении всего сезона команда Скотта Арниела старалась выстроить сбалансированную игровую модель, которая показала эффективность на дистанции. В настоящее время форма «Виннипега» не вызывает никаких сомнений.

    «Эдмонтон»

    Турнирное положение: В активе канадского коллектива из Альберты 97 очков после 79 матчей. В таблице Западной конференции «Ойлерз» занимают 6-е место, на 2 пункта отставая от 5-го «Лос-Анджелеса».

    Последние матчи: Неделями ранее «Эдмонтон» выдал весьма неплохую победную серию, которая продлилась всего три матча и была прервана в Калифорнии, где в одной из игр канадцы крупно уступили «Лос-Анджелесу» — 0:3.

    За встречей с прямым конкурентом последовала неудача на территории «Анахайма» — 2:3, но днями позже команда Криса Кноблоха на домашнем льду взяла верх над «Сент-Луисом» — 4:3, а недавно разобралась с «Сан-Хосе» — 4:2.

    Не сыграют: Эвандер Кейн, Джон Клингберг, Леон Драйзайтль, Райан Нюджент-Хопкинс (под вопросом), Маттиас Экхольм (под вопросом), Трент Фредерик (под вопросом), Зак Хайман (под вопросом), Джейк Уолман (под вопросом).

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    • Состояние команды: Вся текущая кампания «Эдмонтона» сопровождается отсутствием стабильности: за серией содержательных матчей и победных результатов непременно следует блеклая игра и череда неудач.

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    Для команды с одним из ярчайших составов в НХЛ текущие показатели едва ли можно назвать приемлемыми. На протяжении всего сезона коллективу Криса Кноблауха не хватает ритма и навыков справляться с регулярными кадровыми потерями.

    Одна из основных проблем «Эдмонтона» кроется в атаке: разрывной канадско-немецкий дуэт далеко не всегда действует должным образом, в результате чего снижается общая эффективность, дополненная проблемами в обороне.

    Статистика для ставок

    • «Виннипег» не проигрывает на домашнем льду на протяжении 4-х последних матчей

    • В 3-х предыдущих домашних играх «Виннипег» не пропускал больше гола

    • Минимум 3 шайбы забрасывал «Виннипег» в 3-х последних личных встречах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Виннипега» оценивается букмекерами в 2.31, ничья — в 4.46, а победа «Эдмонтона» — в 2.68.

    На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.83, на тотал меньше 5.5 — за 2.06.

    Прогноз: На финише регулярного сезона «Джетс» излучают предельную уверенность и достаточно неплохо разбираются с большими соперниками, к коим, несмотря на все проблемы, причисляется «Эдмонтон».

    Ставка: «Виннипег» победит за 2.31.

    Прогноз: В предыдущих личных встречах «Виннипег» демонстрировал высококлассную игру в нападении. С тех пор соотношение сил, как кажется, не подвергалось существенным изменениям.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Виннипега» больше 3 за 1.98.

    Часто задаваемые вопросы:

    Где и когда состоится матч Виннипег — Эдмонтон?

    Матч Виннипег — Эдмонтон состоится 14 апреля 2025 года в 02:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Какой прогноз на матч Виннипег — Эдмонтон?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: «Виннипег» победит.

    Какую сделать ставку на матч Виннипег — Эдмонтон?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку ««Виннипег» победит» с коэффициентом у букмекеров 2.31.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча Виннипег — Эдмонтон?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Какие коэффициенты у букмекеров в матче Виннипег — Эдмонтон?

    Коэффициенты букмекеров: : Победа «Виннипега» оценивается букмекерами в 2.31, ничья — в 4.46, а победа «Эдмонтона» — в 2.68.

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