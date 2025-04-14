В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Виннипег» будет принимать «Эдмонтон». Игра пройдет в «Канадиен Лайф Центре» 14 апреля. Начало встречи — в 02:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Виннипег» — «Эдмонтон», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Виннипег»

Турнирное положение: Без учета встречи с «Чикаго» в ночь на 13 апреля, канадцы из Манитобы уверенно занимают 1-е место в таблице Западной конференции со 112 очками на счету, опережая на 6 турнирных баллов 2-й «Даллас».

Последние матчи: В первом матче апреля «Виннипег» потерпел крупное поражение от «Лос-Анджелеса», после чего моментально пришел в себя и уничтожил на выезде «Вегас» — 4:0.

На этом фоне весьма неожиданным оказался разгром от «Юты» — 1:4, за которым последовала весьма убедительная победа над «Сент-Луисом» — 3:1. Накануне команда Скотта Арниела не оставила никаких шансов «Далласу» — 4:0.

Не сыграют: Габриэль Виларди, Расмус Купари (под вопросом).

Состояние команды: Несмотря на фрагментарные всплески нестабильности, «Виннипег» проводит выдающийся сезон и является одним из главных претендентов на финальную серию Кубка Стэнли.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Прочным фундаментом текущего успеха «Джетс» остается оборона и надежная вратарская линия. Несмотря на кадровые потери, канадцам удалось сохранить привычную структуру игры и базовую последовательность действий на льду.

На протяжении всего сезона команда Скотта Арниела старалась выстроить сбалансированную игровую модель, которая показала эффективность на дистанции. В настоящее время форма «Виннипега» не вызывает никаких сомнений.

«Эдмонтон»

Турнирное положение: В активе канадского коллектива из Альберты 97 очков после 79 матчей. В таблице Западной конференции «Ойлерз» занимают 6-е место, на 2 пункта отставая от 5-го «Лос-Анджелеса».

Последние матчи: Неделями ранее «Эдмонтон» выдал весьма неплохую победную серию, которая продлилась всего три матча и была прервана в Калифорнии, где в одной из игр канадцы крупно уступили «Лос-Анджелесу» — 0:3.

За встречей с прямым конкурентом последовала неудача на территории «Анахайма» — 2:3, но днями позже команда Криса Кноблоха на домашнем льду взяла верх над «Сент-Луисом» — 4:3, а недавно разобралась с «Сан-Хосе» — 4:2.

Не сыграют: Эвандер Кейн, Джон Клингберг, Леон Драйзайтль, Райан Нюджент-Хопкинс (под вопросом), Маттиас Экхольм (под вопросом), Трент Фредерик (под вопросом), Зак Хайман (под вопросом), Джейк Уолман (под вопросом).

Состояние команды: Вся текущая кампания «Эдмонтона» сопровождается отсутствием стабильности: за серией содержательных матчей и победных результатов непременно следует блеклая игра и череда неудач.

Для команды с одним из ярчайших составов в НХЛ текущие показатели едва ли можно назвать приемлемыми. На протяжении всего сезона коллективу Криса Кноблауха не хватает ритма и навыков справляться с регулярными кадровыми потерями.

Одна из основных проблем «Эдмонтона» кроется в атаке: разрывной канадско-немецкий дуэт далеко не всегда действует должным образом, в результате чего снижается общая эффективность, дополненная проблемами в обороне.

Статистика для ставок

«Виннипег» не проигрывает на домашнем льду на протяжении 4-х последних матчей

В 3-х предыдущих домашних играх «Виннипег» не пропускал больше гола

Минимум 3 шайбы забрасывал «Виннипег» в 3-х последних личных встречах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Виннипега» оценивается букмекерами в 2.31, ничья — в 4.46, а победа «Эдмонтона» — в 2.68.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.83, на тотал меньше 5.5 — за 2.06.

Прогноз: На финише регулярного сезона «Джетс» излучают предельную уверенность и достаточно неплохо разбираются с большими соперниками, к коим, несмотря на все проблемы, причисляется «Эдмонтон».

Ставка: «Виннипег» победит за 2.31.

Прогноз: В предыдущих личных встречах «Виннипег» демонстрировал высококлассную игру в нападении. С тех пор соотношение сил, как кажется, не подвергалось существенным изменениям.

Ставка: Индивидуальный тотал «Виннипега» больше 3 за 1.98.