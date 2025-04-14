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    «Ак Барс» обеспечит более комфортное преимущество

    Динамо Москва — Ак Барс. Ставка (к. 1.85) и прогноз на хоккей, Кубок Гагарина, 14 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Динамо» Москва — «Ак Барс»
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    «Ак Барс» одержал победу в столице
    Во втором матче серии 1/4 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги «Динамо» Москва будет принимать «Ак Барс». Игра пройдет на «ВТБ Арене» 14 апреля. Начало встречи — в 19:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Динамо» Москва — «Ак Барс», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина 14 Апреля 2025 года

    Динамо

  • Москва
    •  Динамо 19:00 Ак Барс

    Ак Барс

  • Казань
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    «Динамо» Москва

    Путь к плей-офф: По итогам регулярки столичный клуб оказался вторым в таблице Западной конференции. С 89 очками на счету, динамовцы обошли основных конкурентов на 2 турнирных пункта и более.

    Последние матчи: После двух побед на старте серии против СКА — 2:1; 3:1 инициатива начала переходить из рук в руки, в результате чего «Динамо» Москва потерпело одно гостевое поражение — 3:5, но зацепилось за результат в четвертой игре — 5:4 ОТ.

    Динамо — Ак Барс: коэффициенты букмекеров

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    На домашнем льду команду Алексея Кудашова ждала еще одна неудача — 3:4 ОТ, однако на катке петербуржцев «бело-голубые» поставили точку в этом противостоянии — 5:2. Серию с «Ак Барсом» столичный коллектив начал с поражения — 3:5.

    Не сыграют: В составе столичного клуба нет кадровых потерь.

    Состояние команды: В серии против СКА, которая заполнилась чередой неоднозначных эпизодов, «Динамо» Москва выплеснуло достаточно много эмоций, ввиду чего допустило осечку в стартовой игре второго раунда.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    Поражение на домашнем льду едва ли пошатнет уверенность команды Алексея Кудашова, но в контексте упорного противостояния может иметь колоссальное значение, с последствиями на более позднем отрезке, если ситуацию не удастся выправить во втором матче.

    Одним из сильных качеств «Динамо» Москва остается линия атаки, которая отличается вариативностью и высоким исполнительским мастерством. «Бело-голубые» умеют прибавлять по ходу встреч и уверенно действовать по ситуации.

    «Ак Барс»

    Путь к плей-офф: Регулярный чемпионат казанцы завершили на 5-й строчке в таблице Восточной конференции с 87 очками в активе, сумев опередить «Авангард» за счет дополнительных показателей.

    Последние матчи: На старте предыдущей серии «Ак Барс» одержал одну победу при двух неудачах, после чего — в четвертой игре — нанес «Автомобилисту» сокрушительное поражение при домашних трибунах — 7:2.

    В пятой встрече команда Анвара Гатиятулина проиграла в третий раз — 0:2, но в дальнейшем — без права на ошибку — добилась двух положительных результатов — 5:1; 2:1 ОТ. Не менее уверенно казанцы начали серию на территории «Динамо» Москва — 5:3.

    Не сыграют: Егор Бабенко, Никита Евсеев.

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    • Состояние команды: «Ак Барс» провел довольно насыщенную серию с «Автомобилистом», которая сопровождалась локальными взлетами и единичными провалами, в моменте приблизившими команду к раннему вылету.

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    Тем не менее коллектив Анвара Гатиятулина выдержал испытание, доказав умение подстраиваться под непростые условия борьбы и минимизировать количество ошибок, способных повлиять на результат как отдельной встречи, так и противостояния в целом.

    Глубина атакующих идей в границах позиционного нападения по-прежнему является одним из базовых качеств «Ак Барса» на дистанции. Вместе с тем в нужные моменты казанцы способны прибавлять в надежности на своей половине площадки.

    Статистика для ставок

    • «Ак Барс» добился 4-х побед в 5 последних матчах

    • В 3-х играх из 5 последних «Ак Барс» забивал от 5 голов и более

    • «Ак Барс» обыграл «Динамо» в 5 личных встречах из 6 предыдущих

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Динамо» Москва оценивается букмекерами в 1.97, ничья — в 4.30, а победа «Ак Барса» — в 3.42.

    На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.67, на тотал меньше 4.5 — за 2.13.

    Прогноз: На льду динамовцев команда Анвара Гатиятулина доказала, что вышла в следующий раунд неслучайным образом. Получив фору в одну победу, казанцы попытаются удвоить преимущество перед домашним этапом.

    Ставка: «Ак Барс» не проиграет за 1.85.

    Прогноз: Последние встречи между этими командами получаются результативными, и в настоящее время у соперников нет причин, чтобы менять приятную в контексте зрелищности тенденцию.

    Ставка: Тотал больше 5.5 за 2.34.

    Часто задаваемые вопросы:

    Где и когда состоится матч Динамо Москва — Ак Барс?

    Матч Динамо Москва — Ак Барс состоится 14 апреля 2025 года в 19:00 по московскому времени в рамках турнира: КХЛ.

    Какой прогноз на матч Динамо Москва — Ак Барс?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: «Ак Барс» не проиграет.

    Какую сделать ставку на матч Динамо Москва — Ак Барс?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку ««Ак Барс» не проиграет» с коэффициентом у букмекеров 1.85.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча Динамо Москва — Ак Барс?

    Смотреть матч турнира КХЛ в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Какие коэффициенты у букмекеров в матче Динамо Москва — Ак Барс?

    Коэффициенты букмекеров: : Победа «Динамо» Москва оценивается букмекерами в 1.97, ничья — в 4.30, а победа «Ак Барса» — в 3.42.

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    Динамо Москва — Ак Барс: прогноз и ставка за 1.85, статистика, коэффициенты матча 14.04.202519:00. «Ак Барс» обеспечит более комфортное преимущество
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