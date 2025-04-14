Во втором матче серии 1/4 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги «Динамо» Москва будет принимать «Ак Барс». Игра пройдет на «ВТБ Арене» 14 апреля. Начало встречи — в 19:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Динамо» Москва — «Ак Барс», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Динамо» Москва

Путь к плей-офф: По итогам регулярки столичный клуб оказался вторым в таблице Западной конференции. С 89 очками на счету, динамовцы обошли основных конкурентов на 2 турнирных пункта и более.

Последние матчи: После двух побед на старте серии против СКА — 2:1; 3:1 инициатива начала переходить из рук в руки, в результате чего «Динамо» Москва потерпело одно гостевое поражение — 3:5, но зацепилось за результат в четвертой игре — 5:4 ОТ.

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На домашнем льду команду Алексея Кудашова ждала еще одна неудача — 3:4 ОТ, однако на катке петербуржцев «бело-голубые» поставили точку в этом противостоянии — 5:2. Серию с «Ак Барсом» столичный коллектив начал с поражения — 3:5.

Не сыграют: В составе столичного клуба нет кадровых потерь.

Состояние команды: В серии против СКА, которая заполнилась чередой неоднозначных эпизодов, «Динамо» Москва выплеснуло достаточно много эмоций, ввиду чего допустило осечку в стартовой игре второго раунда.

Прогнозы и ставки на КХЛ

Поражение на домашнем льду едва ли пошатнет уверенность команды Алексея Кудашова, но в контексте упорного противостояния может иметь колоссальное значение, с последствиями на более позднем отрезке, если ситуацию не удастся выправить во втором матче.

Одним из сильных качеств «Динамо» Москва остается линия атаки, которая отличается вариативностью и высоким исполнительским мастерством. «Бело-голубые» умеют прибавлять по ходу встреч и уверенно действовать по ситуации.

«Ак Барс»

Путь к плей-офф: Регулярный чемпионат казанцы завершили на 5-й строчке в таблице Восточной конференции с 87 очками в активе, сумев опередить «Авангард» за счет дополнительных показателей.

Последние матчи: На старте предыдущей серии «Ак Барс» одержал одну победу при двух неудачах, после чего — в четвертой игре — нанес «Автомобилисту» сокрушительное поражение при домашних трибунах — 7:2.

В пятой встрече команда Анвара Гатиятулина проиграла в третий раз — 0:2, но в дальнейшем — без права на ошибку — добилась двух положительных результатов — 5:1; 2:1 ОТ. Не менее уверенно казанцы начали серию на территории «Динамо» Москва — 5:3.

Не сыграют: Егор Бабенко, Никита Евсеев.

Состояние команды: «Ак Барс» провел довольно насыщенную серию с «Автомобилистом», которая сопровождалась локальными взлетами и единичными провалами, в моменте приблизившими команду к раннему вылету.

Тем не менее коллектив Анвара Гатиятулина выдержал испытание, доказав умение подстраиваться под непростые условия борьбы и минимизировать количество ошибок, способных повлиять на результат как отдельной встречи, так и противостояния в целом.

Глубина атакующих идей в границах позиционного нападения по-прежнему является одним из базовых качеств «Ак Барса» на дистанции. Вместе с тем в нужные моменты казанцы способны прибавлять в надежности на своей половине площадки.

Статистика для ставок

«Ак Барс» добился 4-х побед в 5 последних матчах

В 3-х играх из 5 последних «Ак Барс» забивал от 5 голов и более

«Ак Барс» обыграл «Динамо» в 5 личных встречах из 6 предыдущих

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Динамо» Москва оценивается букмекерами в 1.97, ничья — в 4.30, а победа «Ак Барса» — в 3.42.

На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.67, на тотал меньше 4.5 — за 2.13.

Прогноз: На льду динамовцев команда Анвара Гатиятулина доказала, что вышла в следующий раунд неслучайным образом. Получив фору в одну победу, казанцы попытаются удвоить преимущество перед домашним этапом.

Ставка: «Ак Барс» не проиграет за 1.85.

Прогноз: Последние встречи между этими командами получаются результативными, и в настоящее время у соперников нет причин, чтобы менять приятную в контексте зрелищности тенденцию.

Ставка: Тотал больше 5.5 за 2.34.