В первом матче серии 1/4 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев» будет принимать «Спартак». Игра пройдет в «Уфа-Арене» 11 апреля. Начало встречи — в 17:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Салават Юлаев» — «Спартак», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Салават Юлаев»

Путь к плей-офф: В 68 матчах регулярного сезона уфимцы заработали 93 очка, с которыми заняли 2-е место в таблице Восточной конференции, уступив разницу в 3 балла «Трактору».

Последние матчи: В Кубке Гагарина «Салават Юлаев» дебютировал ярко, одержав две сокрушительные победы над «Сибирью» — 7:0; 8:2. Следующие две встречи закончились для уфимцев неудачно — 0:2; 1:2.

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Очередным успехом для команды Виктора Козлова обернулся 5-й матч, при родных трибунах — 5:2. На флажке противостояния «Салават Юлаев» потерпел крупное поражение — 2:5, но оформил рабочую победу в седьмой игре — 2:1.

Не сыграют: Глеб Кузьмин, Нэйтан Тодд.

Состояние команды: В серии с «Сибирью» уфимская команда сама придумала себе ряд проблем, в результате которых противостояние дошло до седьмого, крайне напряженного, матча.

Прогнозы и ставки на КХЛ

Во многом по причине недооценки соперника «Салават Юлаев» оказался не в самом выгодном положении и потратил немало сил, чтобы наконец-то преодолеть рубеж первого раунда плей-офф.

На домашнем льду «Салават Юлаев» по-прежнему выглядит мощно и старается действовать с позиции силы, однако в последнее время уфимцы теряют четкость в атакующих действиях и общую игровую структуру.

«Спартак»

Путь к плей-офф: Столичная команда закончила регулярный чемпионат на 3-й строчке в таблице Западной конференции. С 87 очками на счету, спартаковцы отстали на 2 балла от «Динамо».

Последние матчи: На старте первого плей-офф раунда «Спартак» выстрелил тремя победами кряду, дважды обыграв «Северсталь» дома — 5:4 ОТ; 4:2 и обойдясь малыми жертвами на выезде — 0:1.

Закончить противостояние в Череповце команда Алексея Жамнова не сумела — 2:5, зато при домашней публике не стала заигрываться с соперником и добилась очередной яркой победы — 5:2.

Не сыграют: В составе столичной команды нет кадровых потерь.

Состояние команды: В серии с «Северсталью» столичный коллектив добился успеха за счет реализации атакующего потенциала — самого сильного качества в его игровой модели.

Команда Алексея Жамнова вновь продемонстрировала умение наказывать соперника за ошибки в своей зоне: традиционно «Спартак» старается действовать первым номером, навязывая свой темп.

В отдельных матчах «Спартак» показал довольно зрелую игру в обороне, хотя зачастую защитные звенья москвичей остаются далекими от совершенства на фоне отсутствия организованной четкости.

Статистика для ставок

На домашнем льду «Салават Юлаев» не проигрывает на протяжении 5 матчей кряду

В 3-х встречах в Уфе в рамках текущего розыгрыша Кубка «Салават Юлаев» забрасывал не менее 5 шайб

В 3-х гостевых матчах «Спартака» из 4-х последних был пробит тотал больше 5.5

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Салавата Юлаева» оценивается букмекерами в 2.22, ничья — в 4.20, а победа «Спартака» — в 2.89.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.20, на тотал меньше 5.5 — за 1.68.

Прогноз: Изнурительная серия с «Сибирью» вскрыла основные проблемы оборонительного плана «Салавата Юлаева», которыми команда Алексея Жамнова способна распорядиться должным образом.

Ставка: «Спартак» победит в матче за 2.15.

Прогноз: В стремлении завладеть преимуществом «Спартак» будет пытаться навязать собственную игру, которая зачастую нацелена на продуктивные действия впереди.

Ставка: Индивидуальный тотал «Спартака» больше 2.5 за 2.24.