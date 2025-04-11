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    Локомотив — Авангард. Ставка (к. 2.10) и прогноз на хоккей, Кубок Гагарина, 11 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Локомотив» — «Авангард»
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    «Локомотив» всухую разгромил «Торпедо»
    В первом матче серии 1/4 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги «Локомотив» будет принимать «Авангард». Игра пройдет на «Арене-2000» 11 апреля. Начало встречи — в 19:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Локомотив» — «Авангард», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина 11 Апреля 2025 года

    Локомотив

  • Ярославль
    •  Локомотив 19:00 Авангард

    Авангард

  • Омск
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    «Локомотив»

    Путь к плей-офф: В 68 матчах ярославцы набрали 102 очка, благодаря которым завоевали Кубок Континента, опередив на 6 турнирных пунктов «Трактор» — ближайшего соперника в гонке.

    Последние матчи: После уверенного завершения регулярки «Локомотив» выдал не менее содержательное начало серии с «Торпедо», добившись двух побед на домашнем катке — 3:1, 2:0.

    Локомотив — Авангард: коэффициенты букмекеров

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    Наиболее результативным в рамках этого противостояния оказался третий матч, в котором команда Игоря Никитина также оказалась сильнее — 4:2. Точку ярославцам удалось поставить в четвертой встрече — 2:1.

    Не сыграют: Степан Никулин.

    Состояние команды: В дебюте кубковой кампании «Локомотив» довольно уверенно разобрался с «Торпедо», продемонстрировав фирменный игровой стиль.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    На ледовой площадке команда Игоря Никитина по-прежнему действует строго и следует четкому тактическому рисунку, который предусматривает минимальное количество рисков в собственной зоне.

    В отдельные моменты «Локомотив» — вне зависимости от степени давления, оказываемого соперником — вновь показал умение сохранять игровой ритм и не отходить от характерной модели.

    «Авангард»

    Путь к плей-офф: Омский коллектив по итогам регулярки разместился на 6-м месте в таблице Восточной конференции. С 87 очками в активе, команда отстала от 5-го «Ак Барса» по дополнительным цифрам.

    Последние матчи: В Кубок Гагарина «Авангард» вошел с боевым настроем, одержав три победы кряду над действующим чемпионом. Дважды это произошло в гостях — 4:1, 3:2 ОТ, еще один матч состоялся в Омске — 2:1 ОТ.

    Поражение от «Металлурга» Мг в четвертой игре — 1:3 перенесло серию в Магнитогорск, где команда Ги Буше также потерпела неудачу — 1:3. Однако на домашней площадке «Авангард» завершил это противостояние — 3:2.

    Не сыграют: Сергей Бойков, Даниил Степанов.

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    • Состояние команды: Недооценка соперника в отдельных эпизодах привела к затягиванию серии с «Металлургом», которую «Авангард» мог закончить еще в четвертой игре.

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    После бодрого начала и трех побед кряду к команде Ги Буше пришло ложное ощущение выполненной работы, которое в теории могло привести к краху, если бы омичи не перестроились в нужный момент.

    В понимании общей тактической структуры «Авангард» демонстрирует достаточно качественную атакующую игру, а Никита Серебряков обеспечивает хорошую надежность в воротах.

    Статистика для ставок

    • «Локомотив» исключительно побеждает на протяжении 7 последних матчей

    • Только в одной игре из 9 последних «Локомотив» пропустил больше гола

    • «Авангард» одержал 11 побед в 13 последних гостевых матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Локомотива» оценивается букмекерами в 1.92, ничья — в 4.10, а победа «Авангарда» — в 3.72.

    На тотал больше 4.5 можно поставить за 2.05, на тотал меньше 4.5 — за 1.77.

    Прогноз: На домашнем льду «Локомотив» попытается захватить инициативу путем привычного стиля игры, который подразумевает сдержанность с точки зрения атакующей остроты.

    Ставка: Тотал меньше 4 за 2.10.

    Прогноз: Ярославцы вряд ли будут форсировать события, что в теории позволит «Авангарду» зацепиться за свои шансы и избежать поражения в основное время.

    Ставка: «Авангард» не проиграет за 1.90.

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