В первом матче серии 1/4 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги «Локомотив» будет принимать «Авангард». Игра пройдет на «Арене-2000» 11 апреля. Начало встречи — в 19:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Локомотив» — «Авангард», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Локомотив»

Путь к плей-офф: В 68 матчах ярославцы набрали 102 очка, благодаря которым завоевали Кубок Континента, опередив на 6 турнирных пунктов «Трактор» — ближайшего соперника в гонке.

Последние матчи: После уверенного завершения регулярки «Локомотив» выдал не менее содержательное начало серии с «Торпедо», добившись двух побед на домашнем катке — 3:1, 2:0.

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Наиболее результативным в рамках этого противостояния оказался третий матч, в котором команда Игоря Никитина также оказалась сильнее — 4:2. Точку ярославцам удалось поставить в четвертой встрече — 2:1.

Не сыграют: Степан Никулин.

Состояние команды: В дебюте кубковой кампании «Локомотив» довольно уверенно разобрался с «Торпедо», продемонстрировав фирменный игровой стиль.

Прогнозы и ставки на КХЛ

На ледовой площадке команда Игоря Никитина по-прежнему действует строго и следует четкому тактическому рисунку, который предусматривает минимальное количество рисков в собственной зоне.

В отдельные моменты «Локомотив» — вне зависимости от степени давления, оказываемого соперником — вновь показал умение сохранять игровой ритм и не отходить от характерной модели.

«Авангард»

Путь к плей-офф: Омский коллектив по итогам регулярки разместился на 6-м месте в таблице Восточной конференции. С 87 очками в активе, команда отстала от 5-го «Ак Барса» по дополнительным цифрам.

Последние матчи: В Кубок Гагарина «Авангард» вошел с боевым настроем, одержав три победы кряду над действующим чемпионом. Дважды это произошло в гостях — 4:1, 3:2 ОТ, еще один матч состоялся в Омске — 2:1 ОТ.

Поражение от «Металлурга» Мг в четвертой игре — 1:3 перенесло серию в Магнитогорск, где команда Ги Буше также потерпела неудачу — 1:3. Однако на домашней площадке «Авангард» завершил это противостояние — 3:2.

Не сыграют: Сергей Бойков, Даниил Степанов.

Состояние команды: Недооценка соперника в отдельных эпизодах привела к затягиванию серии с «Металлургом», которую «Авангард» мог закончить еще в четвертой игре.

После бодрого начала и трех побед кряду к команде Ги Буше пришло ложное ощущение выполненной работы, которое в теории могло привести к краху, если бы омичи не перестроились в нужный момент.

В понимании общей тактической структуры «Авангард» демонстрирует достаточно качественную атакующую игру, а Никита Серебряков обеспечивает хорошую надежность в воротах.

Статистика для ставок

«Локомотив» исключительно побеждает на протяжении 7 последних матчей

Только в одной игре из 9 последних «Локомотив» пропустил больше гола

«Авангард» одержал 11 побед в 13 последних гостевых матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Локомотива» оценивается букмекерами в 1.92, ничья — в 4.10, а победа «Авангарда» — в 3.72.

На тотал больше 4.5 можно поставить за 2.05, на тотал меньше 4.5 — за 1.77.

Прогноз: На домашнем льду «Локомотив» попытается захватить инициативу путем привычного стиля игры, который подразумевает сдержанность с точки зрения атакующей остроты.

Ставка: Тотал меньше 4 за 2.10.

Прогноз: Ярославцы вряд ли будут форсировать события, что в теории позволит «Авангарду» зацепиться за свои шансы и избежать поражения в основное время.

Ставка: «Авангард» не проиграет за 1.90.