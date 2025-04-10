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    «Нью-Йорк Рейнджерс» сможет одолеть «летчиков»?

    Нью-Йорк Рейнджерс — Филадельфия. Ставка (к. 1.92), прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, 10 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Филадельфия»
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    «Нью-Йорк Рейнджерс»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» будет принимать «Филадельфию». Игра пройдет в «Мэдисон Сквер Гардене» 10 апреля. Начало встречи — в 02:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Филадельфия», коэффициенты, форма соперников и статистика.

    «Нью-Йорк Рейнджерс»

    Турнирное положение: Шансов на попадание в плей-офф у «Нью-Йорк Рейнджерс» остается минимальное количество, но даже с десятой строчки Востока «синерубашечники» все ещё могут попасть туда.

    Последние матчи: В шести последних поединках «Нью-Йорк Рейнджерс» выиграл только два раза, а качество хоккея оставляет желать лучшего.

    Травмированные игроки: Не смогут сыграть за «Нью-Йорк Рейнджерс» Эдстрем и Калиев. Также под вопросом участие Джей Ти Миллера из-за болезни.

    Общий тонус клуба: В матче против разболтанной «Филадельфии» нужно набирать очки с закрытыми глазами.

    «Филадельфия»

    Турнирное положение: Положение дел в «Филадельфии» немного улучшилось, но предстоит много работы по всем фронтам, чтобы выбраться с последнего места Востока.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    Последние матчи: В четырех последних матчах «Филадельфия» выиграла три раза, однако качетсво игры в хоккей оставляло желать лучшего.

    Травмированные игроки: На долгосрочных повреждениях у «Филадельфии» Эллис и Ристолайнен. Также есть проблемы со здоровьем у Кутюрье и Полинга.

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    Общий тонус клуба: Встреча против «Рейнджерс» получится непримиримой, и у гостей отнюдь н есамые маленькие шасны, чтобы победить в ней.

    Статистика для ставок

    • «Нью-Йорк Рейнджерс» в семи последних матчах смог победить только два раза

    • Три из последних четырех последних очных поединков не завершились в основное время матча

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.92, на ничью — 4.50, на гостей — 3.46.

    Прогноз: Хозяева выглядят более реальными претендентами на победу в этой игре.

    Альтернативный прогноз: Результативный хоккей нейтральным поклонникам хоккея практически обеспечен.

    Ставка: П1 с коэффициентом 1.92.

    Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 3.96.

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    Нью-Йорк Рейнджерс — Филадельфия: прогноз и ставка за 1.92, статистика, коэффициенты матча 10.04.202502:30. «Нью-Йорк Рейнджерс» сможет одолеть «летчиков»?
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