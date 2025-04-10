В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» будет принимать «Филадельфию». Игра пройдет в «Мэдисон Сквер Гардене» 10 апреля. Начало встречи — в 02:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Филадельфия», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Нью-Йорк Рейнджерс»

Турнирное положение: Шансов на попадание в плей-офф у «Нью-Йорк Рейнджерс» остается минимальное количество, но даже с десятой строчки Востока «синерубашечники» все ещё могут попасть туда.

Последние матчи: В шести последних поединках «Нью-Йорк Рейнджерс» выиграл только два раза, а качество хоккея оставляет желать лучшего.

Травмированные игроки: Не смогут сыграть за «Нью-Йорк Рейнджерс» Эдстрем и Калиев. Также под вопросом участие Джей Ти Миллера из-за болезни.

Общий тонус клуба: В матче против разболтанной «Филадельфии» нужно набирать очки с закрытыми глазами.

«Филадельфия»

Турнирное положение: Положение дел в «Филадельфии» немного улучшилось, но предстоит много работы по всем фронтам, чтобы выбраться с последнего места Востока.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Последние матчи: В четырех последних матчах «Филадельфия» выиграла три раза, однако качетсво игры в хоккей оставляло желать лучшего.

Травмированные игроки: На долгосрочных повреждениях у «Филадельфии» Эллис и Ристолайнен. Также есть проблемы со здоровьем у Кутюрье и Полинга.

Общий тонус клуба: Встреча против «Рейнджерс» получится непримиримой, и у гостей отнюдь н есамые маленькие шасны, чтобы победить в ней.

Статистика для ставок

«Нью-Йорк Рейнджерс» в семи последних матчах смог победить только два раза

Три из последних четырех последних очных поединков не завершились в основное время матча

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.92, на ничью — 4.50, на гостей — 3.46.

Прогноз: Хозяева выглядят более реальными претендентами на победу в этой игре.

Альтернативный прогноз: Результативный хоккей нейтральным поклонникам хоккея практически обеспечен.

Ставка: П1 с коэффициентом 1.92.

Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 3.96.