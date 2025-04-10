«Нью-Йорк Рейнджерс»
Турнирное положение: Шансов на попадание в плей-офф у «Нью-Йорк Рейнджерс» остается минимальное количество, но даже с десятой строчки Востока «синерубашечники» все ещё могут попасть туда.
Последние матчи: В шести последних поединках «Нью-Йорк Рейнджерс» выиграл только два раза, а качество хоккея оставляет желать лучшего.
Травмированные игроки: Не смогут сыграть за «Нью-Йорк Рейнджерс» Эдстрем и Калиев. Также под вопросом участие Джей Ти Миллера из-за болезни.
Общий тонус клуба: В матче против разболтанной «Филадельфии» нужно набирать очки с закрытыми глазами.
«Филадельфия»
Турнирное положение: Положение дел в «Филадельфии» немного улучшилось, но предстоит много работы по всем фронтам, чтобы выбраться с последнего места Востока.
Последние матчи: В четырех последних матчах «Филадельфия» выиграла три раза, однако качетсво игры в хоккей оставляло желать лучшего.
Травмированные игроки: На долгосрочных повреждениях у «Филадельфии» Эллис и Ристолайнен. Также есть проблемы со здоровьем у Кутюрье и Полинга.
Общий тонус клуба: Встреча против «Рейнджерс» получится непримиримой, и у гостей отнюдь н есамые маленькие шасны, чтобы победить в ней.
Статистика для ставок
- «Нью-Йорк Рейнджерс» в семи последних матчах смог победить только два раза
- Три из последних четырех последних очных поединков не завершились в основное время матча
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.92, на ничью — 4.50, на гостей — 3.46.
Прогноз: Хозяева выглядят более реальными претендентами на победу в этой игре.
- 1.88Миннесота — Сан-Хосе: прогноз и ставкаЗавтра в 03:00
- 3.71Юта — Сиэтл: прогноз и ставкаСегодня в 04:00
- 2.26Колорадо — Вегас: прогноз и ставкаСегодня в 04:30
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Альтернативный прогноз: Результативный хоккей нейтральным поклонникам хоккея практически обеспечен.
Ставка: П1 с коэффициентом 1.92.
Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 3.96.