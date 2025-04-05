Даллас
Питтсбург
«Даллас»
Турнирное положение: Продолжение погони «Далласа» за «Виннипегом» не останавливается, и сейчас до первой строчки западной конференции всего четыре очка.
Последние матчи: Семь матчей кряду «Даллас» не проигрывает, а игроки на таком кураже, что готовы побеждать до самого финала регулярки.
Даллас — Питтсбург: коэффициенты букмекеров
Травмированные игроки: По-прежнему на больничных у «Далласа» находятся Хейсканен, Лундквист и Сегин, но последний уже во всю тренируется, чтобы в скором времени стартовать в матчах плей-офф.
Общий тонус клуба: В игре против «Питтсбурга» хозяева льда будут бомбардировать ворота соперника все 60 минут игрового времени.
«Питтсбург»
Турнирное положение: Состояние «Питтсбурга» близко к безнадежному, поэтому неудивительно, что «пингвины» размещаются всего лишь на 13 месте Востока.
Последние матчи: За пять последних матчей «Питтсбург» выиграл всего лишь один раз, а уровень исполнителей основного состава не дотягивает даже до среднего показателя по лиге.
Травмированные игроки: Проблемы со здоровьем у «Питтсбурга» имеют Имама, Джозеф и Новак. Также сложности есть у Блумквиста и Малкина.
Общий тонус клуба: Тяжело рассчитывать на успех в Техасе, когда у тебя в клубе всего два с половиной игрока действительно высокого уровня.
Статистика для ставок
- Победная серия «Далласа» составляет семь матчей
- У «Питтсбурга» в пяти последних поединках по календарю четыре поражения
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.63, на ничью — 5.12, на гостей — 4.51.
Прогноз: «Даллас» продолжит победную серию.
- 2.25Авангард — Металлург Мг: прогноз и ставкаСегодня в 14:00
- 4.15ЦСКА — Динамо Минск: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
- 2.03Лос-Анджелес — Эдмонтон: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
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Альтернативный прогноз: Гости обладают «дырявой» защитой, поэтому поклонники хоккея вполн емогут рассчитывать на очередной результативный матч.
Ставка: Ф1 (-1.5) с коэффициентом 1.90.
Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.92.