В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Даллас» будет принимать «Питтсбург». Игра пройдет на «Американ Эйрлайнс Центре» 05 апреля. Начало встречи — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Даллас» — «Питтсбург», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Даллас»

Турнирное положение: Продолжение погони «Далласа» за «Виннипегом» не останавливается, и сейчас до первой строчки западной конференции всего четыре очка.

Последние матчи: Семь матчей кряду «Даллас» не проигрывает, а игроки на таком кураже, что готовы побеждать до самого финала регулярки.

Травмированные игроки: По-прежнему на больничных у «Далласа» находятся Хейсканен, Лундквист и Сегин, но последний уже во всю тренируется, чтобы в скором времени стартовать в матчах плей-офф.

Общий тонус клуба: В игре против «Питтсбурга» хозяева льда будут бомбардировать ворота соперника все 60 минут игрового времени.

«Питтсбург»

Турнирное положение: Состояние «Питтсбурга» близко к безнадежному, поэтому неудивительно, что «пингвины» размещаются всего лишь на 13 месте Востока.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Последние матчи: За пять последних матчей «Питтсбург» выиграл всего лишь один раз, а уровень исполнителей основного состава не дотягивает даже до среднего показателя по лиге.

Травмированные игроки: Проблемы со здоровьем у «Питтсбурга» имеют Имама, Джозеф и Новак. Также сложности есть у Блумквиста и Малкина.

Общий тонус клуба: Тяжело рассчитывать на успех в Техасе, когда у тебя в клубе всего два с половиной игрока действительно высокого уровня.

Статистика для ставок

Победная серия «Далласа» составляет семь матчей

У «Питтсбурга» в пяти последних поединках по календарю четыре поражения

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.63, на ничью — 5.12, на гостей — 4.51.

Прогноз: «Даллас» продолжит победную серию.

Альтернативный прогноз: Гости обладают «дырявой» защитой, поэтому поклонники хоккея вполн емогут рассчитывать на очередной результативный матч.

Ставка: Ф1 (-1.5) с коэффициентом 1.90.

Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.92.