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    «Даллас» продолжит победную серию?

    Даллас — Питтсбург. Ставка (к. 1.90), прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, 05 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Даллас» — «Питтсбург»
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    «Даллас»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Даллас» будет принимать «Питтсбург». Игра пройдет на «Американ Эйрлайнс Центре» 05 апреля. Начало встречи — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Даллас» — «Питтсбург», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. НХЛ 05 Апреля 2025 года

    Даллас

  • НХЛ
    •  Даллас 22:00 Питтсбург

    Питтсбург

  • Питтсбург
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    «Даллас»

    Турнирное положение: Продолжение погони «Далласа» за «Виннипегом» не останавливается, и сейчас до первой строчки западной конференции всего четыре очка.

    Последние матчи: Семь матчей кряду «Даллас» не проигрывает, а игроки на таком кураже, что готовы побеждать до самого финала регулярки.

    Даллас — Питтсбург: коэффициенты букмекеров

    Травмированные игроки: По-прежнему на больничных у «Далласа» находятся Хейсканен, Лундквист и Сегин, но последний уже во всю тренируется, чтобы в скором времени стартовать в матчах плей-офф.

    Общий тонус клуба: В игре против «Питтсбурга» хозяева льда будут бомбардировать ворота соперника все 60 минут игрового времени.

    «Питтсбург»

    Турнирное положение: Состояние «Питтсбурга» близко к безнадежному, поэтому неудивительно, что «пингвины» размещаются всего лишь на 13 месте Востока.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    Последние матчи: За пять последних матчей «Питтсбург» выиграл всего лишь один раз, а уровень исполнителей основного состава не дотягивает даже до среднего показателя по лиге.

    Травмированные игроки: Проблемы со здоровьем у «Питтсбурга» имеют Имама, Джозеф и Новак. Также сложности есть у Блумквиста и Малкина.

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    Общий тонус клуба: Тяжело рассчитывать на успех в Техасе, когда у тебя в клубе всего два с половиной игрока действительно высокого уровня.

    Статистика для ставок

    • Победная серия «Далласа» составляет семь матчей

    • У «Питтсбурга» в пяти последних поединках по календарю четыре поражения

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.63, на ничью — 5.12, на гостей — 4.51.

    Прогноз: «Даллас» продолжит победную серию.

    Альтернативный прогноз: Гости обладают «дырявой» защитой, поэтому поклонники хоккея вполн емогут рассчитывать на очередной результативный матч.

    Ставка: Ф1 (-1.5) с коэффициентом 1.90.

    Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.92.

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