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    «Салават Юлаев» восстановит преимущество в серии?

    Салават Юлаев — Сибирь: прогноз ставки на Кубок Гагарина, 4 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Салават Юлаев» — «Сибирь»
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    «Салават Юлаев» дважды проиграл в гостях
    В пятом матче серии 1/8 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев» будет принимать «Сибирь». Игра пройдет в «Уфа-Арене» 4 апреля. Начало встречи — в 17:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Салават Юлаев» — «Сибирь», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина 04 Апреля 2025 года

    Салават Юлаев

  • Уфа
    •  Салават Юлаев 17:00 Сибирь

    Сибирь

  • Новосибирск
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    «Салават Юлаев»

    Путь к плей-офф: В 68 встречах уфимцы набрали 93 очка, с которыми обосновались на 2-й строчке в таблице Восточной конференции, на 3 балла отстав от ставшего лидером «Трактора».

    Последние матчи: В кубковый раунд «Салават Юлаев» вошел в статусе безоговорочного фаворита и сумел это доказать на ледовой площадке, добившись ярких побед при родных трибунах — 7:0; 8:2.

    Салават Юлаев — Сибирь: коэффициенты букмекеров

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    Однако столь ярко начавшаяся серия полностью сменила курс в Новосибирске, где команда Виктора Козлова уступила дважды, показав крайне низкую результативность — 0:2; 1:2.

    Не сыграют: Глеб Кузьмин.

    Состояние команды: «Салават Юлаев» уверенно начал серию на домашнем льду и создал иллюзию потенциального выхода во второй раунд без должного сопротивления.

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    Однако на льду сибиряков команда Виктора Козлова не сумела сохранить высокий атакующий темп и забросила всего одну шайбу в двух встречах, хотя моментами демонстрировала привычную атакующую мощь.

    Без должного настроя «Салават Юлаев» утратил устойчивость и столкнулся с проблемами позиционного нападения, однако в Уфе фаворит этой пары, вероятно, откажется от сдержанной модели игры.

    «Сибирь»

    Путь к плей-офф: Регулярный сезон новосибирцы завершили на 7-м месте в таблице Восточной конференции. С 69 очками в активе, команда опередила 8-й «Адмирал» по дополнительным цифрам.

    Последние матчи: Начальный этап тяжелейшей серии обернулся для «Сибири» колоссальным провалом. На уфимском катке гости потерпели два сокрушительных поражения — 0:7; 2:8.

    На фоне крайне сложной ситуации команда Вадима Епанчинцева проявила характер и рвение, во многом за счет которых добилась двух кряду трудовых побед на домашней арене — 2:0; 2:1.

    Не сыграют: Григорий Белоусов, Владимир Бутузов, Федор Гордеев, Антон Красоткин.

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    • Состояние команды: Пропустив 15 шайб в двух встречах в Уфе, «Сибирь» рассматривалась в качестве оппонента, шансы которого снизились к нулю ввиду низкой конкурентоспособности.

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    Однако при родных трибунах команда Вадима Епанчинцева взяла волю в кулак и выдала два образцовых матча с точки зрения эффективности в чужой зоне и умения играть на сохранение результата.

    Благодаря предыдущим локальным успехам «Сибирь» сбросила с себя ментальный груз и явно прибавила не только в эмоциях, но и в уверенности, способной помочь в непростых условиях борьбы.

    Статистика для ставок

    • «Салават Юлаев» одержал 9 побед в 11 последних домашних матчах

    • Минимум 3 шайбы забрасывал «Салават Юлаев» в 3-х предыдущих играх на своей площадке

    • В 3-х личных встречах из 4-х последних в Уфе победа досталась «Салавату Юлаеву»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Салавата Юлаева» оценивается букмекерами в 1.64, ничья — в 4.25, а победа «Сибири» — в 5.20.

    На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.15, на тотал меньше 5.5 — за 1.70.

    Прогноз: После недопустимых гостевых результатов «Салават Юлаев» на правах фаворита этой пары постарается провести яркий атакующий матч на домашнем катке.

    Ставка: «Салават Юлаев» победит с форой -1.5 за 1.95.

    Прогноз: Прочувствовав на себе потенциал сибиряков, команда Виктора Козлова будет стремиться к образцовому с точки зрения тактического рисунка хоккею.

    Ставка: «Салават Юлаев» не проиграет ни одного периода за 1.90.

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