Вегас
Эдмонтон
«Вегас»
Турнирное положение: Отличная игра «Вегаса» в последних матчах позволяет этому клубу продолжать преследование «Далласа», который все ещё второй в таблице Запада.
Последние матчи: Уже шесть матчей подряд «Вегас» не проигрывает, а голов в ворота противников отправляется значительное количество.
Вегас — Эдмонтон: коэффициенты букмекеров
Травмированные игроки: Сейчас у «Вегаса» в глубоком лазарете только Ленер. Также есть проблемы со здоровьем у Самсонова, но он может принять участие в предстоящем поединке.
Общий тонус клуба: С «Эдмонтоном» хозяева льда будут играть исключителньо на победу и воспользуются отстутсвием на льду лидера «Ойлерз».
«Эдмонтон»
Турнирное положение: Последние недели «Эдмонтон» потерял значительную часть лидеров и по делу просел на шестое место в западной конференции.
Последние матчи: В пяти последних выездных поединках «Эдмонтон» победил два раза и то с большим трудом и долей везения.
Травмированные игроки: Проблемы со здоровьем у игроков «Эдмонтона» более, чем серьезные. На больничном находятся Макдэвид, Кейн, Клингберг, Фредерик и Экхольм.
Общий тонус клуба: Предстоящий матч против сильного «Вегаса» будет тяжелым, и вероятность в нем победить у коллектива Ноблоха совсем невысокая.
Статистика для ставок
- «Вегас» шесть матчей подряд не проигрывает
- У «Эдмонтона» в пяти последних играх три поражения
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.10, на ничью — 4.44, на гостей — 3.03.
Прогноз: «Вегас» имеет больше шансов победить в домашнем матче.
- 4.05ЦСКА — Динамо Минск: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
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- 1.88Бостон — Вашингтон: прогноз и ставкаЗавтра в 02:00
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Альтернативный прогноз: Атака у обоих клубов просто невероятная, поэтому матч с большой долей вероятности получится результативным.
Ставка: П1 с коэффициентом 2.10.
Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.70.