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    «Вегас» продолжит победную серию?

    Вегас — Эдмонтон. Ставка (к. 2.10), прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, 02 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Вегас» — «Эдмонтон»
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    «Вегас»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Вегас» будет принимать «Эдмонтон». Игра пройдет на «Т-Мобайл Арене» 02 апреля. Начало встречи — в 05:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Вегас» — «Эдмонтон», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. НХЛ 02 Апреля 2025 года

    Вегас

  • НХЛ
    •  Вегас 05:00 Эдмонтон

    Эдмонтон

  • НХЛ
    •

    «Вегас»

    Турнирное положение: Отличная игра «Вегаса» в последних матчах позволяет этому клубу продолжать преследование «Далласа», который все ещё второй в таблице Запада.

    Последние матчи: Уже шесть матчей подряд «Вегас» не проигрывает, а голов в ворота противников отправляется значительное количество.

    Вегас — Эдмонтон: коэффициенты букмекеров

    Травмированные игроки: Сейчас у «Вегаса» в глубоком лазарете только Ленер. Также есть проблемы со здоровьем у Самсонова, но он может принять участие в предстоящем поединке.

    Общий тонус клуба: С «Эдмонтоном» хозяева льда будут играть исключителньо на победу и воспользуются отстутсвием на льду лидера «Ойлерз».

    «Эдмонтон»

    Турнирное положение: Последние недели «Эдмонтон» потерял значительную часть лидеров и по делу просел на шестое место в западной конференции.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    Последние матчи: В пяти последних выездных поединках «Эдмонтон» победил два раза и то с большим трудом и долей везения.

    Травмированные игроки: Проблемы со здоровьем у игроков «Эдмонтона» более, чем серьезные. На больничном находятся Макдэвид, Кейн, Клингберг, Фредерик и Экхольм.

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    Общий тонус клуба: Предстоящий матч против сильного «Вегаса» будет тяжелым, и вероятность в нем победить у коллектива Ноблоха совсем невысокая.

    Статистика для ставок

    • «Вегас» шесть матчей подряд не проигрывает

    • У «Эдмонтона» в пяти последних играх три поражения

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.10, на ничью — 4.44, на гостей — 3.03.

    Прогноз: «Вегас» имеет больше шансов победить в домашнем матче.

    Альтернативный прогноз: Атака у обоих клубов просто невероятная, поэтому матч с большой долей вероятности получится результативным.

    Ставка: П1 с коэффициентом 2.10.

    Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.70.

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    Вегас — Эдмонтон: прогноз и ставка за 2.10, статистика, коэффициенты матча 02.04.202505:00. «Вегас» продолжит победную серию?
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