В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Вегас» будет принимать «Эдмонтон». Игра пройдет на «Т-Мобайл Арене» 02 апреля. Начало встречи — в 05:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Вегас» — «Эдмонтон», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Вегас»

Турнирное положение: Отличная игра «Вегаса» в последних матчах позволяет этому клубу продолжать преследование «Далласа», который все ещё второй в таблице Запада.

Последние матчи: Уже шесть матчей подряд «Вегас» не проигрывает, а голов в ворота противников отправляется значительное количество.

Травмированные игроки: Сейчас у «Вегаса» в глубоком лазарете только Ленер. Также есть проблемы со здоровьем у Самсонова, но он может принять участие в предстоящем поединке.

Общий тонус клуба: С «Эдмонтоном» хозяева льда будут играть исключителньо на победу и воспользуются отстутсвием на льду лидера «Ойлерз».

«Эдмонтон»

Турнирное положение: Последние недели «Эдмонтон» потерял значительную часть лидеров и по делу просел на шестое место в западной конференции.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Последние матчи: В пяти последних выездных поединках «Эдмонтон» победил два раза и то с большим трудом и долей везения.

Травмированные игроки: Проблемы со здоровьем у игроков «Эдмонтона» более, чем серьезные. На больничном находятся Макдэвид, Кейн, Клингберг, Фредерик и Экхольм.

Общий тонус клуба: Предстоящий матч против сильного «Вегаса» будет тяжелым, и вероятность в нем победить у коллектива Ноблоха совсем невысокая.

Статистика для ставок

«Вегас» шесть матчей подряд не проигрывает

У «Эдмонтона» в пяти последних играх три поражения

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.10, на ничью — 4.44, на гостей — 3.03.

Прогноз: «Вегас» имеет больше шансов победить в домашнем матче.

Альтернативный прогноз: Атака у обоих клубов просто невероятная, поэтому матч с большой долей вероятности получится результативным.

Ставка: П1 с коэффициентом 2.10.

Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.70.