В третьем матче серии 1/8 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги ЦСКА будет принимать «Динамо» Минск. Игра пройдет в «ЦСКА-Арене» 30 марта. Начало встречи — в 17:00 (мск). Ставка и прогноз на матч ЦСКА — «Динамо» Минск, коэффициенты, форма соперников и статистика.

ЦСКА

Путь к плей-офф: В 68 матчах регулярного сезона столичный коллектив набрал 85 очков, с которыми разместился на 5-й строчке в таблице Западной конференции, на 1 турнирный пункт отстав от минского «Динамо».

Последние матчи: Перед началом плей-офф ЦСКА потерпел 4 поражения кряду, но сумел закончить кампанию победой: на гостевой территории «армейцы» не без проблем разобрались с «Витязем» — 2:1.

Серия с минским «Динамо» в Кубке Гагарина пошла явно не по плану ЦСКА. В дебютной встрече на льду белорусов команда Ильи Воробьева была разгромлена со счетом 2:5, а во втором матче лишь допустила менее крупную разницу в счете — 3:5.

Не сыграют: Виталий Абрамов.

Состояние команды: Находящийся на этапе перестройки ЦСКА провел крайне неудачный старт серии, допустив множество ошибок и продемонстрировав некую растерянность.

Прогнозы и ставки на КХЛ

В 2-х встречах серии команда Ильи Воробьева выглядела несколько разобранной, без четкой структуры и уверенности в своих действиях, которые были дополнены проблемами оборонительного содержания.

На территории соперника ЦСКА утратил креатив в нападении и не сумел справиться с давлением минчан. В домашних встречах столичный коллектив, безусловно, обязан изменить подход к этому противостоянию.

«Динамо» Минск

Путь к плей-офф: В 68 матчах регулярки белорусы заработали 86 очков, расположившись на 4-й позиции в таблице Западной конференции. От команд первой тройки минчане отстали всего на 1 турнирный балл.

Последние матчи: Незадолго до завершения регулярного сезона «Динамо» Минск потерпело 4 поражения подряд, но на самом флажке турнира оформило крупные победы над ЦСКА — 4:1 и «Сочи» — 6:2.

На старте Кубка Гагарина команда Дмитрия Квартальнова сразу же обозначила свои цели, одержав очередную разгромную победу над ЦСКА — 5:2. В следующей встрече белорусы сумели развить локальный успех, обусловленный домашним катком — 5:3.

Не сыграют: Илья Усов.

Состояние команды: Набравшие на флажке чемпионата боевую форму, белорусы сумели воспользоваться не лучшим состоянием соперника и уверенно начали серию при домашних трибунах.

В 2-х встречах на своей территории «Динамо» Минск действовало спокойно и организованно, демонтируя тактическую готовность к противостоянию с ЦСКА и стараясь четко придерживаться выбранной игровой модели.

Текущий отрезок «Динамо» Минск сопровождается не только предельной концентрацией, но и в целом отличным физическим тонусом, за счет которого белорусы способны навязать собственный темп и грамотно распоряжаться ошибками москвичей.

Статистика для ставок

«Динамо» Минск не проигрывает на протяжении 4-х последних матчей

В 4-х предыдущих встречах «Динамо» Минск забивало не менее 4 голов

Победой «Динамо» Минск завершились 6 последних личных встреч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа ЦСКА оценивается букмекерами в 2.37, ничья — в 4.10, а победа «Динамо» Минск — в 2.74.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.23, на тотал меньше 5.5 — за 1.61.

Прогноз: Белорусская команда выглядит достаточно уверенно и демонстрирует готовность развить успех очного противостояния с соперником, испытывающим ряд тактических проблем.

Ставка: «Динамо» Минск победит за 2.74.

Прогноз: Набрав превосходные по своим меркам кондиции, команда Дмитрия Квартальнова старается добиваться успехов за счет атакующего хоккея, подразумевающего высокую результативность.

Ставка: Тотал больше 5.5 за 2.23.