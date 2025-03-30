ЦСКА
Путь к плей-офф: В 68 матчах регулярного сезона столичный коллектив набрал 85 очков, с которыми разместился на 5-й строчке в таблице Западной конференции, на 1 турнирный пункт отстав от минского «Динамо».
Последние матчи: Перед началом плей-офф ЦСКА потерпел 4 поражения кряду, но сумел закончить кампанию победой: на гостевой территории «армейцы» не без проблем разобрались с «Витязем» — 2:1.
Серия с минским «Динамо» в Кубке Гагарина пошла явно не по плану ЦСКА. В дебютной встрече на льду белорусов команда Ильи Воробьева была разгромлена со счетом 2:5, а во втором матче лишь допустила менее крупную разницу в счете — 3:5.
Не сыграют: Виталий Абрамов.
Состояние команды: Находящийся на этапе перестройки ЦСКА провел крайне неудачный старт серии, допустив множество ошибок и продемонстрировав некую растерянность.
В 2-х встречах серии команда Ильи Воробьева выглядела несколько разобранной, без четкой структуры и уверенности в своих действиях, которые были дополнены проблемами оборонительного содержания.
На территории соперника ЦСКА утратил креатив в нападении и не сумел справиться с давлением минчан. В домашних встречах столичный коллектив, безусловно, обязан изменить подход к этому противостоянию.
«Динамо» Минск
Путь к плей-офф: В 68 матчах регулярки белорусы заработали 86 очков, расположившись на 4-й позиции в таблице Западной конференции. От команд первой тройки минчане отстали всего на 1 турнирный балл.
Последние матчи: Незадолго до завершения регулярного сезона «Динамо» Минск потерпело 4 поражения подряд, но на самом флажке турнира оформило крупные победы над ЦСКА — 4:1 и «Сочи» — 6:2.
На старте Кубка Гагарина команда Дмитрия Квартальнова сразу же обозначила свои цели, одержав очередную разгромную победу над ЦСКА — 5:2. В следующей встрече белорусы сумели развить локальный успех, обусловленный домашним катком — 5:3.
Не сыграют: Илья Усов.
Состояние команды: Набравшие на флажке чемпионата боевую форму, белорусы сумели воспользоваться не лучшим состоянием соперника и уверенно начали серию при домашних трибунах.
В 2-х встречах на своей территории «Динамо» Минск действовало спокойно и организованно, демонтируя тактическую готовность к противостоянию с ЦСКА и стараясь четко придерживаться выбранной игровой модели.
Текущий отрезок «Динамо» Минск сопровождается не только предельной концентрацией, но и в целом отличным физическим тонусом, за счет которого белорусы способны навязать собственный темп и грамотно распоряжаться ошибками москвичей.
Статистика для ставок
- «Динамо» Минск не проигрывает на протяжении 4-х последних матчей
- В 4-х предыдущих встречах «Динамо» Минск забивало не менее 4 голов
- Победой «Динамо» Минск завершились 6 последних личных встреч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа ЦСКА оценивается букмекерами в 2.37, ничья — в 4.10, а победа «Динамо» Минск — в 2.74.
На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.23, на тотал меньше 5.5 — за 1.61.
- 1.90Динамо Москва — СКА: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- 1.81Ак Барс — Автомобилист: прогноз и ставкаЗавтра в 17:00
- 2.32Авангард — Металлург Мг: прогноз и ставкаЗавтра в 14:00
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Прогноз: Белорусская команда выглядит достаточно уверенно и демонстрирует готовность развить успех очного противостояния с соперником, испытывающим ряд тактических проблем.
Ставка: «Динамо» Минск победит за 2.74.
Прогноз: Набрав превосходные по своим меркам кондиции, команда Дмитрия Квартальнова старается добиваться успехов за счет атакующего хоккея, подразумевающего высокую результативность.
Ставка: Тотал больше 5.5 за 2.23.