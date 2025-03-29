В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Каролина» будет принимать «Монреаль». Игра пройдет в «Леново Центре» 29 марта. Начало встречи — в 02:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Каролина» — «Монреаль», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Каролина»

Турнирное положение: Состояние «Каролины» оценивается, как удовлетворительное, поскольку клуб идет на втором месте Востока.

Последние матчи: В трех посленднхи матчах «Каролина» выиграла только раз, но передышки нужны даже клубу Бриндамора.

Каролина — Монреаль: коэффициенты букмекеров 1X2Новым игрокам 1.524.604.90Бонус$1500

Травмированные игроки: В лазарете «Каролины» продолжают находиться Каррьер и Фаст. Предстоящий матч может пропустить и Свечников, если его травма нижней части тела окажется серьезной.

Общий тонус клуба: Хозяева могут испытать проблемы с добычей победы, поскольку гостям она нужна больше.

«Монреаль»

Турнирное положение: Впервые за долгое время «Монреаль» может попасть в матчи на выбывание, поэтому защищать седьмую позиции Востока он будет защищать всеми возможными способами.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Последние матчи: В трех последних матчах «Монреаль» не смог выиграть ни разу, но при этом записал на свой счет два очка.

Травмированные игроки: За «Монреаль» в предстоящей игре не смогут сыграть Дах, Гюле и Прайс.

Общий тонус клуба: Гостям будет трудно, но у них могут найтись необходимые аргументы в матче против «Каролины».

Статистика для ставок

«Каролина» в трех последних матчах отпраздновала только одну победу

Последнее очное противостояние осталось за «Монреалем»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.63, на ничью — 5.06, на гостей — 4.56.

Прогноз: «Монреаль» вполне может забрать этот матч себе.

Альтернативный прогноз: Вряд ли поклонников хоккея будет ждать результативная игра в этом матче.

Ставка: П2 с коэффициентом 4.56.

Альтернативная ставка: ТМ 5 с коэффициентом 2.70.