Каролина
Монреаль
«Каролина»
Турнирное положение: Состояние «Каролины» оценивается, как удовлетворительное, поскольку клуб идет на втором месте Востока.
Последние матчи: В трех посленднхи матчах «Каролина» выиграла только раз, но передышки нужны даже клубу Бриндамора.
Каролина — Монреаль: коэффициенты букмекеров
Травмированные игроки: В лазарете «Каролины» продолжают находиться Каррьер и Фаст. Предстоящий матч может пропустить и Свечников, если его травма нижней части тела окажется серьезной.
Общий тонус клуба: Хозяева могут испытать проблемы с добычей победы, поскольку гостям она нужна больше.
«Монреаль»
Турнирное положение: Впервые за долгое время «Монреаль» может попасть в матчи на выбывание, поэтому защищать седьмую позиции Востока он будет защищать всеми возможными способами.
Последние матчи: В трех последних матчах «Монреаль» не смог выиграть ни разу, но при этом записал на свой счет два очка.
Травмированные игроки: За «Монреаль» в предстоящей игре не смогут сыграть Дах, Гюле и Прайс.
Общий тонус клуба: Гостям будет трудно, но у них могут найтись необходимые аргументы в матче против «Каролины».
Статистика для ставок
- «Каролина» в трех последних матчах отпраздновала только одну победу
- Последнее очное противостояние осталось за «Монреалем»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.63, на ничью — 5.06, на гостей — 4.56.
Прогноз: «Монреаль» вполне может забрать этот матч себе.
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Альтернативный прогноз: Вряд ли поклонников хоккея будет ждать результативная игра в этом матче.
Ставка: П2 с коэффициентом 4.56.
Альтернативная ставка: ТМ 5 с коэффициентом 2.70.