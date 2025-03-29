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    «Монреаль» способен добиться победы в Роли?

    Каролина — Монреаль. Ставка (к. 4.56), прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, 29 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Каролина» — «Монреаль»
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    «Монреаль»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Каролина» будет принимать «Монреаль». Игра пройдет в «Леново Центре» 29 марта. Начало встречи — в 02:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Каролина» — «Монреаль», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. НХЛ 29 Марта 2025 года

    Каролина

  • НХЛ
    •  Каролина 02:00 Монреаль

    Монреаль

  • НХЛ
    •

    «Каролина»

    Турнирное положение: Состояние «Каролины» оценивается, как удовлетворительное, поскольку клуб идет на втором месте Востока.

    Последние матчи: В трех посленднхи матчах «Каролина» выиграла только раз, но передышки нужны даже клубу Бриндамора.

    Каролина — Монреаль: коэффициенты букмекеров

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  • 1.524.604.90Бонус$1500
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    Травмированные игроки: В лазарете «Каролины» продолжают находиться Каррьер и Фаст. Предстоящий матч может пропустить и Свечников, если его травма нижней части тела окажется серьезной.

    Общий тонус клуба: Хозяева могут испытать проблемы с добычей победы, поскольку гостям она нужна больше.

    «Монреаль»

    Турнирное положение: Впервые за долгое время «Монреаль» может попасть в матчи на выбывание, поэтому защищать седьмую позиции Востока он будет защищать всеми возможными способами.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    Последние матчи: В трех последних матчах «Монреаль» не смог выиграть ни разу, но при этом записал на свой счет два очка.

    Травмированные игроки: За «Монреаль» в предстоящей игре не смогут сыграть Дах, Гюле и Прайс.

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    Общий тонус клуба: Гостям будет трудно, но у них могут найтись необходимые аргументы в матче против «Каролины».

    Статистика для ставок

    • «Каролина» в трех последних матчах отпраздновала только одну победу

    • Последнее очное противостояние осталось за «Монреалем»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.63, на ничью — 5.06, на гостей — 4.56.

    Прогноз: «Монреаль» вполне может забрать этот матч себе.

    Альтернативный прогноз: Вряд ли поклонников хоккея будет ждать результативная игра в этом матче.

    Ставка: П2 с коэффициентом 4.56.

    Альтернативная ставка: ТМ 5 с коэффициентом 2.70.

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    Каролина — Монреаль: прогноз и ставка за 4.56, статистика, коэффициенты матча 29.03.202502:00. «Монреаль» способен добиться победы в Роли?
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