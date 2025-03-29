В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Анахайм» будет принимать «Нью-Йорк Рейнджерс». Игра пройдет на «Хонда Центре» 29 марта. Начало встречи — в 05:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Анахайм» — «Нью-Йорк Рейнджерс», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Анахайм»

Турнирное положение: Положение «Анахайма» до конца регулярного сезона вряд ли изменится, поскольку вверх и вниз от 12 позиции Запада довольно большой зазор по очкам.

Последние матчи: В трех последних матчах «Анахайм» смог победить два раза, причем в этим матчах «утки» забросили 10 шайб.

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Травмированные игроки: С долгоросчным травмами у «Анахайма» продолжают оставаться те же самые Фаббри, Макгинн и Суханек. Плюс ко всему проблемы со здоровьем имеет Джонстон.

Общий тонус клуба: «Анахайм» на домашнем льду временами выглядит совсем недурно, поэтому определенное сопротивление «Рейнджерс» он окажет.

«Нью-Йорк Рейнджерс»

Турнирное положение: По всем вводным данным «Нью-Йорк Рейнджерс» должен попадать в плей-офф, но сейчас клуб Лавиолетта всего лишь на 10 месте Востока.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Последние матчи: В пяти последних поединках «Нью-Йорк Рейнджерс» выиграл только один матч из пяти, а с такими показателями на финише сезона мечтать о попадании в восьмерку сильнейших просто невозможно.

Травмированные игроки: Сейчас за «Нью-Йорк Рейнджерс» не могут играть Калиев и Эдстрем. Определенные сложности со здоровьем имеются у Кэррика.

Общий тонус клуба: Гостям однозначно нужно увеличивать атакующий потенциал клуба, если они все же хотят побороться за выступления в пост сезоне.

Статистика для ставок

В пяти последних встречах по сезону «Рейнджерс» выиграли лишь раз

«Анахайм» выиграл два последних очных матча из трех

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 3.14, на ничью — 4.61, на гостей — 2.02.

Прогноз: Гости сделают все возможное, чтобы забрать себе победу в этом поединке.

Альтернативный прогноз: Клубы могут провести матч совсем без моментов, а в матче будет заброшено всего несколько шайб.

Ставка: П2 с коэффициентом 2.02.

Альтернативная ставка: ТМ 5 с коэффициентом 2.70.