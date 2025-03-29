Анахайм
Нью-Йорк Рейнджерс
«Анахайм»
Турнирное положение: Положение «Анахайма» до конца регулярного сезона вряд ли изменится, поскольку вверх и вниз от 12 позиции Запада довольно большой зазор по очкам.
Последние матчи: В трех последних матчах «Анахайм» смог победить два раза, причем в этим матчах «утки» забросили 10 шайб.
Анахайм — Нью-Йорк Рейнджерс: коэффициенты букмекеров
Травмированные игроки: С долгоросчным травмами у «Анахайма» продолжают оставаться те же самые Фаббри, Макгинн и Суханек. Плюс ко всему проблемы со здоровьем имеет Джонстон.
Общий тонус клуба: «Анахайм» на домашнем льду временами выглядит совсем недурно, поэтому определенное сопротивление «Рейнджерс» он окажет.
«Нью-Йорк Рейнджерс»
Турнирное положение: По всем вводным данным «Нью-Йорк Рейнджерс» должен попадать в плей-офф, но сейчас клуб Лавиолетта всего лишь на 10 месте Востока.
Последние матчи: В пяти последних поединках «Нью-Йорк Рейнджерс» выиграл только один матч из пяти, а с такими показателями на финише сезона мечтать о попадании в восьмерку сильнейших просто невозможно.
Травмированные игроки: Сейчас за «Нью-Йорк Рейнджерс» не могут играть Калиев и Эдстрем. Определенные сложности со здоровьем имеются у Кэррика.
Общий тонус клуба: Гостям однозначно нужно увеличивать атакующий потенциал клуба, если они все же хотят побороться за выступления в пост сезоне.
Статистика для ставок
- В пяти последних встречах по сезону «Рейнджерс» выиграли лишь раз
- «Анахайм» выиграл два последних очных матча из трех
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 3.14, на ничью — 4.61, на гостей — 2.02.
Прогноз: Гости сделают все возможное, чтобы забрать себе победу в этом поединке.
- 2.25Металлург Мг — Авангард: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
- 4.00Динамо Минск — ЦСКА: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- 3.20Автомобилист — Ак Барс: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
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Альтернативный прогноз: Клубы могут провести матч совсем без моментов, а в матче будет заброшено всего несколько шайб.
Ставка: П2 с коэффициентом 2.02.
Альтернативная ставка: ТМ 5 с коэффициентом 2.70.