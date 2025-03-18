В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Динамо» Минск будет принимать «Сочи». Игра пройдет в «Минск-Арене» 18 марта. Начало встречи — в 19:10 (мск). Ставка и прогноз на матч «Динамо» Минск — «Сочи», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Динамо» Минск

Турнирное положение: В 65 матчах белорусская команда заработала 82 очка, с которыми сместилась на 5-ю строчку в таблице Западной конференции. На текущий момент коллектив отстает от ЦСКА на 1 турнирный балл.

Последние матчи: В течение нескольких предыдущих недель «Динамо» Минск удалось сформировать превосходную по его стандартам серию из 9 побед кряду, которая закончилась домашней игрой с «Куньлунем» — 4:2.

После цикла столь убедительных результатов последовала череда поражений, начавшаяся на катке СКА — 1:3. Накануне команда Дмитрия Квартальнова, навязав событийную борьбу, уступила «Северстали» — 4:5 и «Салавату Юлаеву» — 3:4 Б.

Не сыграют: Никита Пышкайло, Даниил Сотишвили.

Состояние команды: Нынешний регулярный чемпионат «Динамо» Минск проводит весьма успешно, особенно заключительный его этап, в рамках которого белорусы накануне выдали серию из 9 побед кряду.

Прогнозы и ставки на КХЛ

В настоящее время команда Дмитрия Квартальнова борется за места в первой тройке Запада и демонстрирует содержательную атакующую игру. Несмотря на промахи в отдельных матчах, минчане уверенно реализуют моменты и навязывают соперникам высокий темп.

Однако при всех упомянутых достоинствах командному тонусу «Динамо» Минск по-прежнему присуща нестабильность. В некоторых матчах белорусы испытывают явные проблемы в обороне и нередко не могут додавить соперника в атакующем понимании.

«Сочи»

Турнирное положение: На счету сочинцев 45 очков после 65 матчей. В таблице Западной конференции команда занимает 11-ю позицию и на 12 турнирных пунктов отстает от 10-го «Витязя».

Последние матчи: Текущая турнирная программа «Сочи» состоит исключительно из поражений, серия которых разрослась до 8 матчей, включая 6 кряду игр при домашних трибунах.

В рамках последней встречи в «Большом» коллектив Сергей Зубова потерпел крупное поражение от «Куньлуня» — 2:5, после чего отправилась в гости к СКА, где уступила с более скромным результатом — 0:2. Накануне южане проиграли «Автомобилисту» — 3:6.

Не сыграют: Сергей Иванов.

Состояние команды: Очередной регулярный чемпионат «Сочи» заканчивает в роли главного неудачника Западной конференции, лишь изредка демонстрируя всплески конкурентной борьбы.

Временами команда Сергея Зубова пытается играть активно, но ввиду ограниченного атакующего потенциала не может добиваться успехов на дистанции. Несмотря на умение создавать моменты впереди, реализация южан оставляет желать лучшего.

Однако основной поток проблем «Сочи» связан не с нападением. На протяжении всей кампании последний коллектив Запада испытывает колоссальные трудности оборонительного содержания.

Статистика для ставок

«Динамо» Минск не побеждает на протяжении 3-х последних матчей

В 5 матчах «Динамо» Минск из 6 последних был пробит тотал больше 5.5

Победой «Сочи» закончились 3 личные встречи из 3-х предыдущих

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Динамо» Минск оценивается букмекерами в 1.44, ничья — в 5.50, а победа «Сочи» — в 6.40.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.77, на тотал меньше 5.5 — за 2.05.

Прогноз: На фоне актуальной серии неудач и борьбы за места в первой тройке Западной конференции белорусы не станут сдерживать себя и нанесут сочинцам сокрушительное поражение

Ставка: «Динамо» Минск победит с форой -2 за 1.90.

Прогноз: При оборонительных проблемах «Сочи» и высоком атакующем потенциале минчан предстоящая встреча будет сопровождаться высокой результативностью хозяев.

Ставка: Индивидуальный тотал «Динамо» Минск больше 3.5 за 1.80.