В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев» будет принимать «Динамо» Минск. Игра пройдет на «Уфа-Арене» 15 марта. Начало встречи — в 14:30 (мск). Ставка и прогноз на матч «Салават Юлаев» — «Динамо» Минск, коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Салават Юлаев»

Турнирное положение: В 64 матчах уфимская команда заработала 85 очков. В таблице Восточной конференции она занимает 2-ю строчку и на 5 турнирных пунктов отстает от лидирующего «Трактора».

Последние матчи: На протяжении последних недель «Салават Юлаев» провел уверенную серию, которая состояла из 5 побед кряду и началась на домашнем катке в рамках соперничества с «Ладой» — 3:2.

Позже команда Виктора Козлова отправилась на Дальний Восток, где добилась 2-х побед над «Адмиралом» — 3:2; 3:2 Б и «Амуром» — 3:1; 2:1 ОТ. Первую за несколько недель неудачу «Салават Юлаев» потерпел в домашней встрече с «Динамо» Москва — 1:3.

Не сыграют: Глеб Кузьмин.

Состояние команды: После череды неоднозначных результатов «Салават Юлаев» вновь прибавил в уверенности и вышел на хороший темп набора очков, включившись в соперничество с «Трактором» за лидерство на Востоке.

Прогнозы и ставки на КХЛ

Текущий командный тонус уфимцев дает основания рассчитывать на успех в гонке с челябинцами, хотя в отношении игрового содержания коллектив Виктора Козлова по-прежнему истыкает определенные проблемы.

При попытках эффективно распоряжаться голевыми моментами «Салават Юлаев» нередко сталкивается с трудностями в завершающей фазе. В то же время некоторые матчи «зеленые» способны вытащить исключительно за счет настойчивости ведущих бомбардиров.

«Динамо» Минск

Турнирное положение: После 64 матчей минчане закрепились на 4-м месте в таблице Западной конференции. Ввиду лучших дополнительных показателей команда, с 81 очком в активе, опережает 5-й «Спартак».

Последние матчи: Минское «Динамо» провело выдающуюся серию, насчитывающую 9 побед кряду, включая 5-матчевый домашний отрезок, который завершился уверенной игрой с «Куньлунем» — 4:2.

Однако за встречей с пекинцами последовал ожидаемый спад, проявившийся на территории соперников. Так, накануне команда Дмитрия Квартальнова не смогла справиться со СКА — 1:3, и не выдержала давления «Северстали» — 4:5.

Не сыграют: Никита Пышкайло, Даниил Сотишвили.

Состояние команды: На финише регулярного сезона «Динамо» Минск набрало безумные по своим меркам кондиции, нацелившись на борьбу за места в первой тройке Восточной конференции.

Несмотря на некоторые помарки, игра «Динамо» Минск ассоциируется с грамотно выстроенным игровым балансом: команда Дмитрия Квартальнова эффективно использует свои моменты и уверенно выглядит в обеих зонах.

Вместе с тем «Динамо» Минск может сталкиваться с определенными проблемами во встречах с соперниками, которые предпочитают агрессивный стиль игры. В таких случаях белорусам не всегда хватает устойчивости в зоне защиты.

Статистика для ставок

«Динамо» Минск одержало 3 победы в 5 последних личных встречах

В 3-х очных матчах из последних 4 была зафиксирована ничья в основное время

В 3-х очных встречах из 4 предыдущих соперники не забивали больше 4 голов в сумме

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Салавата Юлаева» оценивается букмекерами в 2.32, ничья — в 3.80, а победа «Динамо» Минск — в 2.79.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.15, на тотал меньше 5.5 — за 1.60.

Прогноз: На флажке регулярного чемпионата минчане демонстрируют лучшую форму, за счет которой способны оказать давление на уфимцев и отвоевать важнейшие очки на их территории.

Ставка: «Динамо» Минск победит в матче за 2.09.

Прогноз: Обе команды перед плей-офф стараются сберечь боевые кондиции. В фокусе этих попыток очная встреча может получиться весьма насыщенной с точки зрения результативных действий.

Ставка: Тотал больше 5.5 за 2.15.