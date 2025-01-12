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    «Монреаль» осложнит жизнь «звездам»?

    «Монреаль» — «Даллас». Ставка (к. 1.86), прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, 12 января 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Монреаль» — «Даллас»
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    «Монреаль»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Монреаль» будет принимать «Даллас». Игра пройдет в «Белл Центре» 12 января. Начало встречи — в 03:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Монреаль» — «Даллас», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Монреаль»

    Турнирное положение: Рождественское время для «Монреаля» получилось довольно продуктивным, поскольку канадский забрался на 11 позицию Востока.

    Последние матчи: В шести последних матчах «Монреаль» потерпел только одно поражение, и то его можно было избежать.

    Травмированные игроки: В состав «Монреаля» на предстоящий матч будут отсутствовать Кэри Прайс, Дэвид Савар и Патрик Лайне.

    Общий тонус клуба: Настроение коллектива Сан-Луи вполне боевое, чтобы оказать достойное сопротивление «Далласу» в предстоящем поединке.

    «Даллас»

    Турнирное положение: Состояние «Далласа» начинает радовать поклонников этого клуба. «Звезды» поднялись на шестую позицию Запада.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    Последние матчи: В пяти последних поединках «Даллас» не потерпел ни одного поражения, пусть для побед в последних матчах и пришлось проводить овертаймы.

    Травмированные игроки: Официально травмированный хоккеист у «Далласа» только один, и им является лидер клуба Тайлер Сегин. Есть вопросы по здоровью Любушкина, но они не очень серьёзные.

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    Общий тонус клуба: Встреча против «Монреаля» вполне может стать легкой прогулкой для сбалансированного техасского коллектива.

    Статистика для ставок

    • «Монреаль» проиграл три из последних четырех очных поединков

    • «Даллас» не проигрывает пять матчей кряду

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 3.55, на ничью — 4.77, на гостей — 1.86.

    Прогноз: Преимущества «Далласа» перед соперником видны невооруженным глазом.

    Альтернативный прогноз: Игра вполне может получиться недисциплинированной, поэтому можно предположить большое количество минут штрафа с обеих сторон.

    Ставка: П2 с коэффициентом 1.86.

    Альтернативная ставка: Штраф ТБ 16.5 с коэффициентом 3.08.

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    «Монреаль» — «Даллас»: прогноз, ставка (1.86), статистика, коэффициенты матча 12.01.2025. Прогнозы на хоккей. «Монреаль» осложнит жизнь «звездам»?
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