В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Монреаль» будет принимать «Даллас». Игра пройдет в «Белл Центре» 12 января. Начало встречи — в 03:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Монреаль» — «Даллас», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Монреаль»

Турнирное положение: Рождественское время для «Монреаля» получилось довольно продуктивным, поскольку канадский забрался на 11 позицию Востока.

Последние матчи: В шести последних матчах «Монреаль» потерпел только одно поражение, и то его можно было избежать.

Травмированные игроки: В состав «Монреаля» на предстоящий матч будут отсутствовать Кэри Прайс, Дэвид Савар и Патрик Лайне.

Общий тонус клуба: Настроение коллектива Сан-Луи вполне боевое, чтобы оказать достойное сопротивление «Далласу» в предстоящем поединке.

«Даллас»

Турнирное положение: Состояние «Далласа» начинает радовать поклонников этого клуба. «Звезды» поднялись на шестую позицию Запада.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Последние матчи: В пяти последних поединках «Даллас» не потерпел ни одного поражения, пусть для побед в последних матчах и пришлось проводить овертаймы.

Травмированные игроки: Официально травмированный хоккеист у «Далласа» только один, и им является лидер клуба Тайлер Сегин. Есть вопросы по здоровью Любушкина, но они не очень серьёзные.

Общий тонус клуба: Встреча против «Монреаля» вполне может стать легкой прогулкой для сбалансированного техасского коллектива.

Статистика для ставок

«Монреаль» проиграл три из последних четырех очных поединков

«Даллас» не проигрывает пять матчей кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 3.55, на ничью — 4.77, на гостей — 1.86.

Прогноз: Преимущества «Далласа» перед соперником видны невооруженным глазом.

Альтернативный прогноз: Игра вполне может получиться недисциплинированной, поэтому можно предположить большое количество минут штрафа с обеих сторон.

Ставка: П2 с коэффициентом 1.86.

Альтернативная ставка: Штраф ТБ 16.5 с коэффициентом 3.08.