«Монреаль»
Турнирное положение: Рождественское время для «Монреаля» получилось довольно продуктивным, поскольку канадский забрался на 11 позицию Востока.
Последние матчи: В шести последних матчах «Монреаль» потерпел только одно поражение, и то его можно было избежать.
Травмированные игроки: В состав «Монреаля» на предстоящий матч будут отсутствовать Кэри Прайс, Дэвид Савар и Патрик Лайне.
Общий тонус клуба: Настроение коллектива Сан-Луи вполне боевое, чтобы оказать достойное сопротивление «Далласу» в предстоящем поединке.
«Даллас»
Турнирное положение: Состояние «Далласа» начинает радовать поклонников этого клуба. «Звезды» поднялись на шестую позицию Запада.
Последние матчи: В пяти последних поединках «Даллас» не потерпел ни одного поражения, пусть для побед в последних матчах и пришлось проводить овертаймы.
Травмированные игроки: Официально травмированный хоккеист у «Далласа» только один, и им является лидер клуба Тайлер Сегин. Есть вопросы по здоровью Любушкина, но они не очень серьёзные.
Общий тонус клуба: Встреча против «Монреаля» вполне может стать легкой прогулкой для сбалансированного техасского коллектива.
Статистика для ставок
- «Монреаль» проиграл три из последних четырех очных поединков
- «Даллас» не проигрывает пять матчей кряду
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 3.55, на ничью — 4.77, на гостей — 1.86.
Прогноз: Преимущества «Далласа» перед соперником видны невооруженным глазом.
- 2.50Металлург Мг — Трактор: прогноз и ставкаСегодня в 14:30
- 2.50Нэшвилл — Вашингтон: прогноз и ставкаЗавтра в 04:00
- 3.12Сент-Луис — Коламбус: прогноз и ставкаЗавтра в 03:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Альтернативный прогноз: Игра вполне может получиться недисциплинированной, поэтому можно предположить большое количество минут штрафа с обеих сторон.
Ставка: П2 с коэффициентом 1.86.
Альтернативная ставка: Штраф ТБ 16.5 с коэффициентом 3.08.