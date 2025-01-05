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    Между США и Чехией пройдет результативный матч

    США — Чехия. Ставка (к. 2.11) и прогноз на хоккейный матч Молодежного чемпионата мира 5 января 2025 года

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    В матче плей-офф Молодежного чемпионата мира по хоккею США сыграют с Чехией. Встреча пройдет в «Канадиен Тайр Центре» 5 января. Начало запланировано на 03:30 мск. Ставка и прогноз на матч США — Чехия, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. МЧМ-2025. Плей-офф 05 Января 2025 года

    США U20

  • Вашингтон
    •  США U20 03:30 Чехия U20

    Чехия U20

  • Прага
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    США

    Путь к плей-офф: Североамериканский представитель чемпионата заработал 10 очков в 4-х встречах. В турнирной таблице группы A США расположились на 1-м месте с 22 голами при 10 пропущенных.

    Последние матчи: Чемпионат в Оттаве сборная США начала с эффектной победы над Германией — 10:4, после которой «звездно-полосатые» весьма уверенное прошлись по Латвии — 5:1.

    США U20 — Чехия U20: коэффициенты букмекеров

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    Довольно неожиданным оказалось поражение американцев от Финляндии — 3:4 ОТ, за которым последовала победа над Канадой — 4:1. В четвертьфинальной встрече команда Дэвида Карла разгромила Швейцарию — 7:2.

    Не сыграют: В составе сборной США нет травмированных или дисквалифицированных.

    Состояние команды: Американцы остаются одними из лучших с точки зрения атакующих возможностей и потенциала, реализация которого способна обеспечить очередное золото.

    Прогнозы и ставки на хоккей

    Несмотря на поражение в матче с Финляндией, США излучают предельную уверенность в нападении. Лидеры атакующих звеньев «звездно-полосатых» наделены первоклассным мастерством, позволяющим выделяться на фоне ровесников из других команд.

    Тем не менее по итогам 5 проведенных встреч к США могут возникать вопросы в контексте игры в обороне. Далеко не всегда у своих ворот американцы демонстрируют ту же устойчивость, что и в нападении.

    Чехия

    Путь к плей-офф: В 4-х встречах группового этапа Чехия набрала 9 очков, с которыми заняла 2-ю строчку в турнирной таблице. На этом этапе команда забила 25 голов при 9 пропущенных.

    Последние матчи: На этом чемпионате мира Чехия выстрелила тремя уверенными победами на старте. Так, поочередно чехи взяли верх над Швейцарией — 5:1, Казахстаном — 14:2 и Словакией — 4:2.

    Единственное поражение команда Патрика Аугусты потерпела в 4-м туре от Швеции — 2:4. Тем не менее в четвертьфинале Чехия сотворила первую громкую сенсацию, выбив из турнира Канаду — 4:3.

    Не сыграют: В составе сборной Чехии нет травмированных или дисквалифицированных.

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    • Состояние команды: После хорошего турнира годом ранее сборной Чехии пророчили непростую кампанию в Оттаве, объясняя все сложности сменой поколения.

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    Тем не менее Чехия доказала, что отсутствие значимых игроков прошлых лет не делает команду менее сильной. В настоящий момент чехи остаются одними из претендентов на золотые медали.

    Предстоящий матч со сборной США станет для Чехии самым суровым испытанием, однако накануне команда Патрика Аугусты уже сотворила главную сенсацию четвертьфинала, выбив из гонки Канаду.

    Статистика для ставок

    • В 4-х матчах из 5 на этом чемпионате мира сборная США забивала не менее 4 голов

    • В 4-х встречах из 5 в Оттаве американцы выиграли с разницей в 3 шайбы и более

    • Не менее 4-х голов забивали чехи в 4-х матчах из 5 последних

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа США оценивается букмекерами в 1.37, ничья — в 5.75, а победа Чехии — в 6.25.

    На тотал больше 6.5 можно поставить за 2.11, на тотал меньше 6.5 — за 1.73.

    Прогноз: Ввиду широких атакующих возможностей американцы являются фаворитами этой пары, но Чехия — боеспособный коллектив, который готов совершить еще одну сенсацию. На фоне высокой мотивации обеих команд встреча может получиться крайне результативной.

    Ставка: Тотал больше 6.5 за 2.11.

    Прогноз: В предстоящей игре соперники знают атакующий потенциал друг друга, однако защита едва ли станет сдерживающим фактором на протяжении всех трех периодов.

    Ставка: Тотал всех периодов больше 1.5 за 3.30.

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